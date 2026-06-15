Кто вы из персонажей «Аватар: Легенда об Аанге»? Быстрый тест, чтобы узнать

Мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» полюбился многим Источник: «Аватар: Легенда об Аанге», 2005, режиссеры: Брайан Кониецко, Майкл Данте Димартино, Жуакин Душ Сантуш, Этан Сполдинг, Лорен Макмаллен, Джанкарло Вольпе, Дэйв Филони, Энтони Льой

Любите мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» и хотите узнать, на кого из героев вы похожи больше всего? Пройдите наш тест — и мы раскроем вашего внутреннего мага или воина!

Вопросы теста затронут ваши реакции в стрессовых ситуациях, подход к решению проблем, отношение к друзьям и близким. Вы узнаете, склоняетесь ли вы к беззаботности и оптимизму Аанга, демонстрируете ли стойкость и целеустремленность Катары или действуете с расчетливой стратегией Зуко.

Тест Пройден 3 раза Кто вы из персонажей «Аватар: Легенда об Аанге»? 1 / 7 Какая стихия кажется вам ближе всего? Воздух — легкость и свобода

Вода — гибкость и адаптация

Земля — устойчивость и надежность

Огонь — страсть и энергия

Изобретательность — умение найти выход из любой ситуации

Результаты помогут взглянуть на себя под новым углом! Поделитесь тестом с друзьями: сравните результаты и обсудите, кто из команды Аватара подошел бы вам в союзники в эпическом приключении.