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Развлечения Тест Кто вы из персонажей «Аватар: Легенда об Аанге»? Быстрый тест, чтобы узнать

Кто вы из персонажей «Аватар: Легенда об Аанге»? Быстрый тест, чтобы узнать

Догадываетесь, какая у вас суперсила?

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Мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» полюбился многим | Источник: «Аватар: Легенда об Аанге», 2005, режиссеры: Брайан Кониецко, Майкл Данте Димартино, Жуакин Душ Сантуш, Этан Сполдинг, Лорен Макмаллен, Джанкарло Вольпе, Дэйв Филони, Энтони ЛьойМультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» полюбился многим | Источник: «Аватар: Легенда об Аанге», 2005, режиссеры: Брайан Кониецко, Майкл Данте Димартино, Жуакин Душ Сантуш, Этан Сполдинг, Лорен Макмаллен, Джанкарло Вольпе, Дэйв Филони, Энтони Льой

Мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» полюбился многим

Источник:

«Аватар: Легенда об Аанге», 2005, режиссеры: Брайан Кониецко, Майкл Данте Димартино, Жуакин Душ Сантуш, Этан Сполдинг, Лорен Макмаллен, Джанкарло Вольпе, Дэйв Филони, Энтони Льой

Любите мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» и хотите узнать, на кого из героев вы похожи больше всего? Пройдите наш тест — и мы раскроем вашего внутреннего мага или воина!

Вопросы теста затронут ваши реакции в стрессовых ситуациях, подход к решению проблем, отношение к друзьям и близким. Вы узнаете, склоняетесь ли вы к беззаботности и оптимизму Аанга, демонстрируете ли стойкость и целеустремленность Катары или действуете с расчетливой стратегией Зуко.

ТестПройден 3 раза
Кто вы из персонажей «Аватар: Легенда об Аанге»?
1 / 7

Какая стихия кажется вам ближе всего?

  • Воздух — легкость и свобода

  • Вода — гибкость и адаптация

  • Земля — устойчивость и надежность

  • Огонь — страсть и энергия

  • Изобретательность — умение найти выход из любой ситуации

Результаты помогут взглянуть на себя под новым углом! Поделитесь тестом с друзьями: сравните результаты и обсудите, кто из команды Аватара подошел бы вам в союзники в эпическом приключении.

Для того чтобы пройти тест максимально эффективно, пригодятся, конечно, знания из мультфильма, но не менее важна честность с самим собой. Отвечайте искренне, не пытайтесь «подогнать» ответы под желаемого персонажа.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Аватар Тест Мультик
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