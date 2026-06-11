Осилят только интеллектуалы: 10 сложных вопросов на эрудицию из «Что? Где? Когда?»

Пройдите тест по вопросам игры «Что? Где? Когда?» Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вы готовы проверить свою смекалку и эрудицию? Приготовьтесь к мозговому штурму, прямо как в легендарной игре «Что? Где? Когда?». Мы выбрали десять из самых сложных вопросов программы — таких, над которыми знатокам пришлось здорово поломать голову.

Для того чтобы пройти тест и узнать, насколько вы эрудит, не нужно быть профессором — достаточно смекалки, любопытства и пары минут свободного времени. Отвечайте на вопросы и проверьте, хватит ли вам знаний по географии, литературе, истории и естественным наукам, чтобы сесть за стол знатоков.

Тест Пройден 36 раз Проверь себя: сможешь ли ты стать знатоком «Что? Где? Когда?»? Источник: «Что? Где? Когда?», Первый канал, режиссер: Борис Крюк Начать тест