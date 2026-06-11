Осилят только интеллектуалы: 10 сложных вопросов на эрудицию из «Что? Где? Когда?»

Вы готовы проверить свою смекалку и эрудицию? Приготовьтесь к мозговому штурму, прямо как в легендарной игре «Что? Где? Когда?». Мы выбрали десять из самых сложных вопросов программы — таких, над которыми знатокам пришлось здорово поломать голову.
Для того чтобы пройти тест и узнать, насколько вы эрудит, не нужно быть профессором — достаточно смекалки, любопытства и пары минут свободного времени. Отвечайте на вопросы и проверьте, хватит ли вам знаний по географии, литературе, истории и естественным наукам, чтобы сесть за стол знатоков.
Кстати, вы знали, что программа «Что? Где? Когда?» выходит с 1975 года? Уже более полувека она проверяет широту кругозора и остроту ума — сначала на черно‑белых экранах, а теперь и в современном формате. За эти годы у игры появился свой «черный ящик», приз «Хрустальная сова» и почти тысяча выпусков.