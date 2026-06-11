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Развлечения Тест Осилят только интеллектуалы: 10 сложных вопросов на эрудицию из «Что? Где? Когда?»

Осилят только интеллектуалы: 10 сложных вопросов на эрудицию из «Что? Где? Когда?»

Хватит ли вам смекалки, чтобы переиграть знатоков

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Пройдите тест по вопросам игры «Что? Где? Когда?» | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПройдите тест по вопросам игры «Что? Где? Когда?» | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пройдите тест по вопросам игры «Что? Где? Когда?»

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Вы готовы проверить свою смекалку и эрудицию? Приготовьтесь к мозговому штурму, прямо как в легендарной игре «Что? Где? Когда?». Мы выбрали десять из самых сложных вопросов программы — таких, над которыми знатокам пришлось здорово поломать голову.

Для того чтобы пройти тест и узнать, насколько вы эрудит, не нужно быть профессором — достаточно смекалки, любопытства и пары минут свободного времени. Отвечайте на вопросы и проверьте, хватит ли вам знаний по географии, литературе, истории и естественным наукам, чтобы сесть за стол знатоков.

ТестПройден 36 раз
Проверь себя: сможешь ли ты стать знатоком «Что? Где? Когда?»?
Источник:

«Что? Где? Когда?», Первый канал, режиссер: Борис Крюк

Кстати, вы знали, что программа «Что? Где? Когда?» выходит с 1975 года? Уже более полувека она проверяет широту кругозора и остроту ума — сначала на черно‑белых экранах, а теперь и в современном формате. За эти годы у игры появился свой «черный ящик», приз «Хрустальная сова» и почти тысяча выпусков.

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Интеллектуальная игра Ответы на вопросы
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