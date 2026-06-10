«Сверх масштаба не было»: полиция приехала в известный бар Ярославля посреди вечеринки

На летней площадке устроили кутеж Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле несколько дней обсуждают нашумевшую вечеринку в гастробаре DUDKI на улице Собинова, 33. Здесь в ночь с 6 на 7 июня было громко: задавали старт лету вместе с приглашенным столичным диджеем. Правда, жители домов неподалеку встречать лето среди ночи не хотели и позвонили в полицию.

Сотрудники нагрянули в бар посреди вечеринки, которая стартовала в приличные 20 часов, но хедлайнер вечера DJ Vini вышел около полуночи. За ним программа была расписана до утра. Веселье проходило на уличной веранде.

«В вечернее время проходила дискотека с участием приглашенных артистов. Мероприятие, анонсированное в социальных сетях, предполагало длиться до 06:00 часов утра», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что получили многочисленные обращения от жителей близлежащих домов с жалобами на нарушение тишины в ночное время. В итоге уличной площадке бара хотят запретить работать по ночам, а администрацию — оштрафовать за нарушение закона «о тишине».

«По факту нарушения прав граждан на отдых, тишину и покой в ночное время в отношении собственника заведения сотрудниками полиции проведена проверка. Собранный материал направлен в территориальную администрацию Ярославля для привлечения виновных лиц к административной ответственности в соответствии с Законом Ярославской области от 03.12.2007 № 100-з „Об административных правонарушениях“, а также для решения вопроса об ограничении времени работы открытой веранды указанного заведения»,

По закону «о тишине» в Ярославской области нельзя шуметь с 13 до 15 часов (считается, что в это время тихий час у детей), ночью — с 22 до 6 часов (летом с 1 июня по 31 августа — с 23 до 6 часов). К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, закон относит слишком громкую работу телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных в машинах и на объектах торговли, игру на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, использование пиротехники, ремонтные, строительные и другие шумные работы.

Что говорят в самом баре

Редакция 76.RU дозвонилась до бара и узнала мнение заведения по ситуации. Там заверили, что следят за уровнем шума.

«Стандартная вечеринка, какие всегда проходят в заведении. Какого-то сверх масштаба не было. Мы постоянно замеряем звук, чтобы никому не мешать. Замеряем профессионально периодически. Но и личный контроль проводим, проходя близлежащим улицам — Собинова и Пушкина. У нас даже с некоторыми жильцами есть договоренности, что если им мешает звук, они напрямую звонят менеджеру, и звук тут же убавляется. На оборудовании у нас стоит ограничитель громкости, чтобы сотрудники не могли сделать громче допустимой нормы, которую устанавливали после профессиональных замеров», — ответила генеральный директор Яна Шустова.

Размер штрафа за нарушение тишины

Если несколько лет назад можно было отделаться предупреждением за нарушение тишины (для граждан), то с 2025 года штрафы стали больше.

За нарушение тишины днем:

для физических лиц, то есть вас и ваших соседей, первое нарушение обойдется в 1500 рублей

должностным лицам первое нарушение выйдет в 10000 рублей;

компаниям первое нарушение будет стоить 50000.

Нарушение тишины ночью:

штраф физлицам — 3000 рублей;

должностные лица — 20000 рублей;

компании — 100000 рублей.

Если на вас жалуются не впервые за последний год, то физлицу повторный штраф за шум днем выйдет в три тысячи рублей, должностному лицу — 20 тысяч рублей, организации — 100 тысяч.