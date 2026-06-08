Верните наши нервные клетки! Эти 10 персонажей видеоигр бесят абсолютно всех

С ней всё, казалось, стало понятно в GTA3, когда она, чтобы присвоить награбленное, выстрелила в подельника и оставила его умирать. Но следующая часть серии в San Andreas пролила еще больше света на ее темную натуру — деспотичную, истеричную и до одури ревнивую.