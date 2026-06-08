НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

штиль.

 755мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
ДТП с автобусом. Онлайн
Перевернулся автобус с пассажирами
Где отдохнуть этим летом
Повредили роль-фонтан в центре
Как отметить свадьбу в Ярославле
Сбили двух пешеходов
Сбили БПЛА
Дома остались без газа
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Развлечения Обзор Верните наши нервные клетки! Эти 10 персонажей видеоигр бесят абсолютно всех

Верните наши нервные клетки! Эти 10 персонажей видеоигр бесят абсолютно всех

Они повторяют самые ужасные повадки людей

101
С некоторыми персонажами совершенно не хочется разговаривать | Источник: RDR2С некоторыми персонажами совершенно не хочется разговаривать | Источник: RDR2

С некоторыми персонажами совершенно не хочется разговаривать

Источник:

RDR2

Видеоигры с хорошим сюжетом, как искусство, позволяют пережить ценный опыт и получить важный урок. Но в жизни, как показывает практика, обязательно должна быть сволочь, которая всё испортит (иначе какой же это опыт?). Представляем вам подборку персонажей, при виде которых хочется разбить монитор.

  1. Мика из RDR2
  2. Каталина из GTA
  3. Доктор Уитмен из Tomb Raider
  4. Лоредо из Witcher
  5. Дерек из Mafia 2
  6. Сонни Уо из Sleeping Dogs
  7. Фритюр из Mad Max
  8. Джун Баллард из LA Noire
  9. Квинси Шарп из Batman Arkham City
  10. Уилл Реган из NBA2K15
1

Мика из RDR2

Гадкий, подлый и абсолютно бессовестный прихлебатель главаря бандитской шайки. Сильному он угодничал и потакал, а всякого, кто оказался слабее или же раскрыл суть его натуры, гноил, но сам, несмотря на спесь, лажал, за какое дело ни брался бы.

Тут тебе самое место, приятель | Источник: RDR2Тут тебе самое место, приятель | Источник: RDR2

Тут тебе самое место, приятель

Источник:

RDR2

2

Каталина из GTA

С ней всё, казалось, стало понятно в GTA3, когда она, чтобы присвоить награбленное, выстрелила в подельника и оставила его умирать. Но следующая часть серии в San Andreas пролила еще больше света на ее темную натуру — деспотичную, истеричную и до одури ревнивую.

Это она еще на Патриках не была | Источник: GTA SAЭто она еще на Патриках не была | Источник: GTA SA

Это она еще на Патриках не была

Источник:

GTA SA

3

Доктор Уитмен из Tomb Raider

Возомнивший себя светочем археолог всё и вся готов был положить на алтарь якобы человеческого познания, а на самом деле — собственного тщеславия. Тому, кто взял его в команду Лары Крофт, стоило бы всерьез задуматься о смене деятельности.

Глупцу свойственно желание казаться самым умным | Источник: Tomb RaiderГлупцу свойственно желание казаться самым умным | Источник: Tomb Raider

Глупцу свойственно желание казаться самым умным

Источник:

Tomb Raider

4

Лоредо из Witcher

Ведьмак встречал немало мерзавцев, но комендант фактории во Флотзаме — самый тупой из них. Разбогатевший благодаря матери хам и ксенофоб держался за власть, изворачиваясь перед высокопоставленными персонами и унижая всех остальных.

Ради копейки перешагнет через рубль | Источник: Witcher 2Ради копейки перешагнет через рубль | Источник: Witcher 2

Ради копейки перешагнет через рубль

Источник:

Witcher 2

5

Дерек из Mafia 2

Чванливый глава профсоюза, который нещадно эксплуатирует работяг в доке, чтобы поставлять деньги мафии. На его совести, если и есть у него что-то подобное, лежала не одна поломанная судьба. Согласившись выполнять поручения Дерека, главный герой лишился права на сочувствие к себе.

Как с коммунистической агитки сошел | Источник: Mafia 2Как с коммунистической агитки сошел | Источник: Mafia 2

Как с коммунистической агитки сошел

Источник:

Mafia 2

6

Сонни Уо из Sleeping Dogs

В китайских ОПГ порядки ничуть не лучше. Даже рэкет отходит на второй план после речи о «женских прелестях» от продюсера, который создает звезд шоу-бизнеса, чтобы подкладывать их под нужных людей. Он распоряжается ими как чаевыми, а несогласных сживает со свету.

А куда делся Харви? | Источник: Sleeping DogsА куда делся Харви? | Источник: Sleeping Dogs

А куда делся Харви?

Источник:

Sleeping Dogs

7

Фритюр из Mad Max

В разрушенном мире, разделенном между бандами головорезов, наиболее отвратительным должен бы считаться его самый могущественный лидер. Но жрец, убедивший несчастных убивать себя ради исполнения воли Огненного бога, внушает больший ужас, потому что и сам верит в свою непогрешимость.

Собираем пожертвования | Источник: Mad MaxСобираем пожертвования | Источник: Mad Max

Собираем пожертвования

Источник:

Mad Max

8

Джун Баллард из LA Noire

Актриса второго плана так грезила Голливудом, что не гнушалась подложить под продюсера молоденькую девчонку. Но по тому, как она изворачивалась и пыталась лгать на допросе, понятно, что большая роль ей не светит, даже если она вытащит режиссера из пожара.

И тебя вылечат | Источник: LA NoireИ тебя вылечат | Источник: LA Noire

И тебя вылечат

Источник:

LA Noire

9

Квинси Шарп из Batman Arkham City

Суперзлодеи Готэма на то и злодеи. Одни обезумели от силы, другие — от алчности, третьи уже родились с поехавшей крышей, некоторые и вовсе монстры, а не люди. Но чем руководствуется, когда молит о личном спасении, мэр, за деньги отдавший целый район под страшный эксперимент?

Смотри, что ты наделал | Источник: Batman Arkham CityСмотри, что ты наделал | Источник: Batman Arkham City

Смотри, что ты наделал

Источник:

Batman Arkham City

10

Уилл Реган из NBA2K15

Симуляторы редко обретают сюжет, который достоин обсуждения, но тут выдают до раздражения карикатурного агента. Его словно придумали баскетболисты, чья карьера не задалась. Причем парень он неплохой, но? глядя на его ужимки, кат-сцены хочется пропустить поскорее.

Ну а что? Клиент всегда прав! | Источник: NBA2K15Ну а что? Клиент всегда прав! | Источник: NBA2K15

Ну а что? Клиент всегда прав!

Источник:

NBA2K15

Кто бесит вас больше всех?

Подлый Мика из RDR2
Сумасбродная Каталина из GTA
Тщеславный археолог из Tomb Raider
Жлоб-комендант из Witcher
Алчный Дерек из Mafia
Похотливый Сонни из Sleeping Dogs
Фанатик-сектант из Mad Max
Честолюбивая актриса из LA Noire
Мэр-коррупционер из Batman
Карикатурный агент из NBA
Свой вариант напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Антон СеливерстовАнтон Селиверстов
Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
Видеоигра Персонаж
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
53 минуты
Неужели в играх нет положительных героев, среди всех этих персонажей?
Гость
53 минуты
Жутко представлять, как бы такие персонажи влияли на реальный мир.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Рекомендуем