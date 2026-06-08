Верните наши нервные клетки! Эти 10 персонажей видеоигр бесят абсолютно всех

Видеоигры с хорошим сюжетом, как искусство, позволяют пережить ценный опыт и получить важный урок. Но в жизни, как показывает практика, обязательно должна быть сволочь, которая всё испортит (иначе какой же это опыт?). Представляем вам подборку персонажей, при виде которых хочется разбить монитор.
- Мика из RDR2
- Каталина из GTA
- Доктор Уитмен из Tomb Raider
- Лоредо из Witcher
- Дерек из Mafia 2
- Сонни Уо из Sleeping Dogs
- Фритюр из Mad Max
- Джун Баллард из LA Noire
- Квинси Шарп из Batman Arkham City
- Уилл Реган из NBA2K15
Мика из RDR2
Гадкий, подлый и абсолютно бессовестный прихлебатель главаря бандитской шайки. Сильному он угодничал и потакал, а всякого, кто оказался слабее или же раскрыл суть его натуры, гноил, но сам, несмотря на спесь, лажал, за какое дело ни брался бы.
Каталина из GTA
С ней всё, казалось, стало понятно в GTA3, когда она, чтобы присвоить награбленное, выстрелила в подельника и оставила его умирать. Но следующая часть серии в San Andreas пролила еще больше света на ее темную натуру — деспотичную, истеричную и до одури ревнивую.
Доктор Уитмен из Tomb Raider
Возомнивший себя светочем археолог всё и вся готов был положить на алтарь якобы человеческого познания, а на самом деле — собственного тщеславия. Тому, кто взял его в команду Лары Крофт, стоило бы всерьез задуматься о смене деятельности.
Лоредо из Witcher
Ведьмак встречал немало мерзавцев, но комендант фактории во Флотзаме — самый тупой из них. Разбогатевший благодаря матери хам и ксенофоб держался за власть, изворачиваясь перед высокопоставленными персонами и унижая всех остальных.
Дерек из Mafia 2
Чванливый глава профсоюза, который нещадно эксплуатирует работяг в доке, чтобы поставлять деньги мафии. На его совести, если и есть у него что-то подобное, лежала не одна поломанная судьба. Согласившись выполнять поручения Дерека, главный герой лишился права на сочувствие к себе.
Сонни Уо из Sleeping Dogs
В китайских ОПГ порядки ничуть не лучше. Даже рэкет отходит на второй план после речи о «женских прелестях» от продюсера, который создает звезд шоу-бизнеса, чтобы подкладывать их под нужных людей. Он распоряжается ими как чаевыми, а несогласных сживает со свету.
Фритюр из Mad Max
В разрушенном мире, разделенном между бандами головорезов, наиболее отвратительным должен бы считаться его самый могущественный лидер. Но жрец, убедивший несчастных убивать себя ради исполнения воли Огненного бога, внушает больший ужас, потому что и сам верит в свою непогрешимость.
Джун Баллард из LA Noire
Актриса второго плана так грезила Голливудом, что не гнушалась подложить под продюсера молоденькую девчонку. Но по тому, как она изворачивалась и пыталась лгать на допросе, понятно, что большая роль ей не светит, даже если она вытащит режиссера из пожара.
Квинси Шарп из Batman Arkham City
Суперзлодеи Готэма на то и злодеи. Одни обезумели от силы, другие — от алчности, третьи уже родились с поехавшей крышей, некоторые и вовсе монстры, а не люди. Но чем руководствуется, когда молит о личном спасении, мэр, за деньги отдавший целый район под страшный эксперимент?
Уилл Реган из NBA2K15
Симуляторы редко обретают сюжет, который достоин обсуждения, но тут выдают до раздражения карикатурного агента. Его словно придумали баскетболисты, чья карьера не задалась. Причем парень он неплохой, но? глядя на его ужимки, кат-сцены хочется пропустить поскорее.
Кто бесит вас больше всех?