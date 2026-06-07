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Развлечения Тест Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте культовый фильм по одной цитате

Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте культовый фильм по одной цитате

Только 5% зрителей помнят эти фразы

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кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год | Источник: Это Людмила Прокофьевна пытается ответить верно на все 10 вопросовкадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год | Источник: Это Людмила Прокофьевна пытается ответить верно на все 10 вопросов

кадр из фильма «Служебный роман» (6+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год

Источник:

Это Людмила Прокофьевна пытается ответить верно на все 10 вопросов

Мы все наизусть помним фразы про булочную и такси, но что, если убрать избитые штампы? Предлагаем вам пройти настоящий киночеллендж и угадать культовые советские шедевры по одной меткой, но неизбитой реплике. Этот тест — идеальная проверка вашей памяти, чувства юмора, насмотренности и наслушанности. Сможете ли вы набрать заветные 10 из 10 и доказать, что достойны звания абсолютного киноакадемика, или срежетесь уже на третьем вопросе? Устройте себе пятиминутку приятной ностальгии, проверьте свою внимательность и узнайте, кто вы сегодня: скромный любитель или ходячая энциклопедия.

ТестПройден 34 раза
1 / 10

«Я знаю, что ты человек бедный, и поэтому всегда возвращаешь долги»

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Гусарская баллада» (6+)

  • «Зигзаг удачи» (6+)

  • «Жестокий романс» (12+)

2 / 10

«Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!»

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Дорогая Елена Сергеевна» (16+)

  • «Гараж» (12+)

3 / 10

«Коли доктор сыт, так и больному легче»

  • «Формула любви» (0+)

  • «Айболит-66» (0+)

  • «Собачье сердце» (12+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

4 / 10

«Совести-то у меня во — с прицепом, а вот времени нет»

  • «12 стульев» (6+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «Вам и не снилось…» (12+)

  • «Афоня» (12+)

5 / 10

«Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама»

  • «Королева бензоколонки» (6+)

  • «Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)

  • «Сентиментальный роман» (6+)

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

6 / 10

«Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал. Старость надо уважать как свое недалекое будущее, ведь каждый, если повезет, станет стариком»

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Старики-разбойники» (6+)

7 / 10

«Чем честнее я вам отвечу, тем большим лжецом могу вам показаться»

  • «Семнадцать мгновений весны» (12+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

  • «Большая перемена» (0+)

8 / 10

«Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как работы по озеленению»

  • «Забытая мелодия для флейты» (12+)

  • «Гараж» (12+)

  • «Дайте жалобную книгу» (0+)

  • «Совершенно серьезно» (0+)

9 / 10

«Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица»

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

  • «Убить дракона» (18+)

  • «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)

  • «Покровские ворота» (6+)

10 / 10

«Опять штабной! Прислали б водки лучше!»

  • «О бедном гусаре замолвите слово» (12+)

  • «Небеса обетованные» (18+)

  • «Забытая мелодия для флейты» (12+)

  • «Гусарская баллада» (6+)

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Кино СССР Развлечение
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