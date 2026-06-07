Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте культовый фильм по одной цитате

Мы все наизусть помним фразы про булочную и такси, но что, если убрать избитые штампы? Предлагаем вам пройти настоящий киночеллендж и угадать культовые советские шедевры по одной меткой, но неизбитой реплике. Этот тест — идеальная проверка вашей памяти, чувства юмора, насмотренности и наслушанности. Сможете ли вы набрать заветные 10 из 10 и доказать, что достойны звания абсолютного киноакадемика, или срежетесь уже на третьем вопросе? Устройте себе пятиминутку приятной ностальгии, проверьте свою внимательность и узнайте, кто вы сегодня: скромный любитель или ходячая энциклопедия.
«Я знаю, что ты человек бедный, и поэтому всегда возвращаешь долги»
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Гусарская баллада» (6+)
«Зигзаг удачи» (6+)
«Жестокий романс» (12+)
«Вы не женщина, вы тетрадь в клеточку!»
«Служебный роман» (6+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Дорогая Елена Сергеевна» (16+)
«Гараж» (12+)
«Коли доктор сыт, так и больному легче»
«Формула любви» (0+)
«Айболит-66» (0+)
«Собачье сердце» (12+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Совести-то у меня во — с прицепом, а вот времени нет»
«12 стульев» (6+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Вам и не снилось…» (12+)
«Афоня» (12+)
«Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама»
«Королева бензоколонки» (6+)
«Кошка, которая гуляла сама по себе» (6+)
«Сентиментальный роман» (6+)
«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
«Пенсионером называется человек, которому платят за то, чтобы он не работал. Старость надо уважать как свое недалекое будущее, ведь каждый, если повезет, станет стариком»
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«Служебный роман» (6+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Старики-разбойники» (6+)
«Чем честнее я вам отвечу, тем большим лжецом могу вам показаться»
«Семнадцать мгновений весны» (12+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
«Большая перемена» (0+)
«Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен строго по смете как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены строго по смете как работы по озеленению»
«Забытая мелодия для флейты» (12+)
«Гараж» (12+)
«Дайте жалобную книгу» (0+)
«Совершенно серьезно» (0+)
«Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица»
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
«Убить дракона» (18+)
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
«Покровские ворота» (6+)
«Опять штабной! Прислали б водки лучше!»
«О бедном гусаре замолвите слово» (12+)
«Небеса обетованные» (18+)
«Забытая мелодия для флейты» (12+)
«Гусарская баллада» (6+)