Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте культовый фильм по одной цитате

Мы все наизусть помним фразы про булочную и такси, но что, если убрать избитые штампы? Предлагаем вам пройти настоящий киночеллендж и угадать культовые советские шедевры по одной меткой, но неизбитой реплике. Этот тест — идеальная проверка вашей памяти, чувства юмора, насмотренности и наслушанности. Сможете ли вы набрать заветные 10 из 10 и доказать, что достойны звания абсолютного киноакадемика, или срежетесь уже на третьем вопросе? Устройте себе пятиминутку приятной ностальгии, проверьте свою внимательность и узнайте, кто вы сегодня: скромный любитель или ходячая энциклопедия.