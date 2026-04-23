Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов: причина смерти

Алексей Пиманов работал на телевидении с середины 1990-х Источник: Кадр из программы «Человек и закон» от 17 апреля 2026 года / Первый канал

Телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Пиманов с 1996 года вёл «Человек и закон», одну из самых рейтинговых правовых передач российского телевидения, более двадцати лет.

«Печальная новость, которая пришла только что. У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Это невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщается в Telegram-канале Первого канала.

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. С октября 2013 года возглавлял АО «ТО „Красная звезда“». С 1996 года вёл программу «Человек и закон» на ОРТ и Первом канале.

В 1996–2010 годах Пиманов являлся генеральным директором телекомпании «Останкино» (бывшая «РТС»), создававшей передачи для Первого канала. Был учредителем ООО «Пиманов и партнёры» и других компаний, занимающихся производством телепрограмм и фильмов. В 2022 году получил звание Заслуженного артиста РФ.

Алексей Пиманов был автором и ведущим документального цикла «Кремль, 9» (2009), а также более 20 документальных фильмов. Как продюсер он участвовал в создании таких известных картин, как «Александровский сад» (2005), «Три дня в Одессе» (2007), «Охота на Берию» (2008), «Мужчина в моей голове» (2009) и других. Также Пиманов выступил продюсером популярных сериалов, включая «Галина» (2008) и «Цыганки» (2009).