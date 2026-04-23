Акулы, лемуры и байки: пара пенсионеров путешествует по миру и рассказывает, как это делать бюджетно

Пенсионеры успели побывать в множестве теплых стран Источник: Канал «Пенсионерам не сидится» / Dzen.ru

Пара пенсионеров из Перми — 68-летний Андрей и 59-летняя Светлана — завела свой блог о путешествиях, в котором они делятся красивыми кадрами из своих путешествий, обзорами мест и дают полезные советы, как сэкономить на своих путешествиях.

«Сначала накопился опыт, багаж путешествий с 2012 года: мы каждую зиму ездили на зимовку в Таиланд, Вьетнам, — рассказывает Светлана. — Очень хотелось об этом рассказать и показать. Миссия или цель — показать, что даже пенсионерам доступно поехать в теплую страну, потому что мы путешествуем бюджетно, и я это показываю».

Семейная пара рассказывает, как сэкономить в путешествии, и делится полезными советами: куда полететь и как решиться на далекую поездку.

«Если люди боятся ехать самостоятельно в первый раз, то я бы советовала поехать через турагентство по туру, там всё продумано: дорога, трансфер, отель, — говорит путешественница. — В Турцию, Египет, Паттайю, на Пхукет обычно все едут — там для начинающих очень интересно. В турах можно набраться опыта, как это всё делается, а потом уже самостоятельно планировать свой отдых».