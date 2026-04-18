Виктория Боня стала голосом народа, а Ольга Бузова призналась в любви Филиппу Киркорову: новости из мира шоу-бизнеса

Боня опубликовала остросоциальный ролик в своих соцсетях Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. На этой неделе большое внимание к себе привлекла блогер и телеведущая Виктория Боня, ее заметили даже в Кремле. Актриса Паулина Андреева подала на развод с актером Федором Бондарчуком. Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) выпустили новый совместный альбом, а Ольга Бузова призналась в любви Филиппу Киркорову. В этом дайджесте расскажем, что произошло у звезд на этой неделе.

Ирину Шейк четыре года искали судебные приставы

Судебные приставы России списали долги с мировой супермодели Ирины Шейк. Налоговой звезда задолжала 322,22 рубля, но со временем сумма выросла до чуть более двух тысяч рублей, сообщил Telegram-канале Shot.

«40-летняя Ирина Шейк оказалась должницей перед российской налоговой. У супермодели еще с прошлых времен и жизни в Челябинской области остался „гигантский“ долг перед ФССП — в 2018 году ей доначислили 322 рубля 23 копейки налогов. Но в 2000-х Ирина уже уехала покорять мировой подиум», — говорится в сообщении канала.

Сегодня сумма задолженности модели с учетом начисленных пеней выросла до двух тысяч рублей и 52 копеек. Судебные приставы Еманжелинска Челябинской области возбудили исполнительное производство, но после четырех лет безуспешных поисков супермодели производство приостановили из-за отсутствия у женщины имущества, доходов или иных средств в России для погашения задолженности.

Митя Фомин упал со сцены во время концерта

Певец Митя Фомин рассказал в своих соцсетях, что упал со сцены во время концерта в курортном поселке Шерегеш. Он опубликовал ролик в своих соцсетях, на котором видно его падение.

Певец перевел инцидент в шутку. На кадрах видно, что артист выступал в леопардовой шубе и меховой шапке.

«Погода и осадки в Шерегеше не оставили шансов не упасть в ноги любимым зрителям! Спасибо, что поддержали в этот скользкий момент и не дали свалиться духом», — отметил певец.

Ольга Бузова призналась в любви Филиппу Киркорову

Певица Ольга Бузова рассказала, чем они похожи с Филиппом Киркоровым и какие чувства она к нему испытывает. Откровениями она поделилась во время своего интервью РИА Новости.

«Филиппа очень люблю, он понимает меня, а я его. Это на каком-то духовном уровне. Мы с ним очень похожи по вайбу, энергетически, поступками, жизненными принципами. Мы всем готовы помочь, для всех готовы попросить, но для себя — это самое сложное!» — отметила певица.

Еще Бузова заявила, что очень рада такому другу, как Киркоров. Она отметила, что они оба знают, что в случае чего придут друг другу на помощь.

Алла Пугачева отметила Пасху и день рождения на Кипре

Певица Алла Пугачева отпраздновала Пасху на Кипре. Примадонна поделилась снимками с торжества, на которых она в коротком платье с пышной юбкой.

Звезда подчеркнула талию поясом и показала свой образ подписчикам в соцсетях.

«Светлый праздник прошел, а свет в душе остался», — отметила артистка.

В таком наряде певица встретила Пасху Источник: alla_orfey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После этого она начала подготовку к своему 77-летию 15 апреля. Она планировала провести торжество в закрытом формате.

«Торжество состоится в заведении, которое будет закрыто от других посетителей специально для дня рождения Аллы Борисовны. Она будет отмечать только семьей», — пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По информации источника, Пугачева отметила свой день рождения на Кипре, в Лимасоле. Там средний чек составляет сумму, аналогичную 200–250 тысячам рублей.

Примадонне исполнилось 77 лет Источник: maxgalkinru / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева официально разводится с актером Федором Бондарчуком. Новости о том, что пара рассталась, появились еще год назад, когда актриса опубликовала пост в соцсетях, что они приняли решение расстаться.

Однако спустя время она его удалила, и почти год пара была в законном браке. Андреева вновь решила взять инициативу в свои руки и подала иск о расторжении брака. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

«Предварительная беседа назначена на 30 апреля 2026 года, иск поступил в суд 15 апреля», — указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Лерчек продолжает бороться с раком

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) на этой неделе прошла вторую химиотерапию. Многодетная мама продолжает бороться раком желудка.

Весь процесс ее борьбы с болезнью фиксируют на видео и фото ее близкие люди и рассказывают, что на самом деле происходит в жизни популярного блогера, которую всегда привыкли видеть безупречной.

«Лера не хочет, чтобы кто-нибудь видел ее такой, какой показываю я сейчас. И вы не представляете, какой это шаг в самую уязвимость для нее, но я хочу, чтобы вы знали, что остается за кадром», — объяснил ее близкий друг Камаев.

Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На этой раз Лерчек не стала надевать парик и прятать лысую голову. По словам ее друга Гоши Камаева, вторая химиотерапия далась девушке очень тяжело.

«Сегодня тяжелый день. Лере было совсем плохо от химиотерапии», — подписал публикации в своих соцсетях Григорий.

Несмотря на болезнь и плохое самочувствие, она продолжает думать о работе. Сразу после процедуры Лерчек отказалась отдыхать и начала собираться на съемки.

Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тут Лерчек надевает парик с густыми каштановыми волосами и хоть на время придает себе вид прежней Валерии Источник: gosha_kamaev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще Валерия не забывает о своих материнских обязанностях. Блогер в феврале родила четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Однако из-за того, что после родов ее отвезли в онкологическую реанимацию, пара несколько месяцев не могла дать малышу имя.

Наконец на этой неделе Луис и Лерчек рассказали, как назвали общего сына.

«Пара дала ребенку двойное имя, но чаще его называют Даниэль», — рассказал собеседник из окружения блогера в разговоре с РИА Новости.

Нурлан Сабуров выступит со стендапом в Дубае на двух языках

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в Россию на 50 лет, проведет стендап в Дубае с синхронным переводом на арабский и хинди. К таким мерам организаторы пришли, так как надеются привлечь местную аудиторию на фоне падения числа русских туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Организаторы долго думали, делать концерт или нет: русских туристов из-за ближневосточного конфликта мало, зал не собрать. В итоге решили зайти с новой стороны — добавить перевод и продать шоу уже не только русскоязычным», — пишет Telegram-канал Mash.

Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) спустя 15 лет выпустили продолжение своего знаменитого альбома. Пластинка называется почти как в далеком 2010-м: «Баста/Гуф 2026» Вакуленко признался, что в новых треках хотел передать звук 2010 года.

«Я хотел сделать сырую, трогательную картину. Мне даже пришлось перестраивать руку, потому что по звуку всё двинулось, а хотелось получить наш самобытный „первоальбомный“ звук, длинные треки и передать ощущение дружбы, братства — одного из главных ощущений моей жизни», — поделился артист в разговоре с «Газетой.Ru».

Баста назвал альбом терапией, а Гуф отметил, что они с коллегой не пытались попасть в определенное течение. Этот альбом рэперы представят на концерте в Лужниках 28 августа.

«Никаких отклонений, никаких фитовых треков. Чаще всего Вася присылал куплет, и я уже под него подстраивался. Офигенный альбом», — рассказал Долматов.

Виктория Боня выступила с обращением к Владимиру Путину

Блогер и телеведущая Виктория Боня опубликовала остросоциальный ролик в своих соцсетях. На этот раз она обратилась к президенту России Владимиру Путину «от всех неравнодушных россиян» и перечислила наболевшие проблемы в стране. Видео набрало уже более 1,4 миллиона лайков.

«Я это делаю от лица народа, они меня об этом не просили — записать это видео. Потому что, Владимир Владимирович, вас боятся, блогеры вас боятся, артисты боятся, губернаторы боятся. А вы президент нашей страны. Я не боюсь. Знаете почему? Потому что живу по сердцу. Я очень честный человек», — сказала Боня.

Блогер перечислила несколько проблем, которые «наболели и очень важны», при этом, по ее мнению, ни один губернатор о них не скажет. Еще она подчеркнула, что не оппозиционер, а патриот своей страны, несмотря на то, что сейчас проживает не в России.

«У меня российский паспорт, я русская, очень люблю свою страну, ни на что ее не променяю. Мы, Владимир Владимирович, вас поддерживаем. Считаем вас очень сильным политиком, но многого вы не знаете», — предположила Боня.

Блогер рассказала о наводнении в Дагестане и мазуте в Анапе. Упомянула про изъятие скота у фермеров в Новосибирской области. Осветила вопрос о блокировке соцсетей и проблеме малого бизнеса. Еще Боня заступилась за Валерию и Артема Чекалиных (его на этой неделе приговорили к семи годам и обвинили в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ).

После этого она предложила создать электронную платформу, где люди будут напрямую писать президенту о том, что происходит у них, чтобы он знал о ситуации не из докладов, а от народа.