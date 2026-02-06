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Развлечения Как снимать без него? Коллеги из «ЧБД» рассказали о судьбе шоу без Нурлана Сабурова

Как снимать без него? Коллеги из «ЧБД» рассказали о судьбе шоу без Нурлана Сабурова

Артисту закрыли въезд в Россию на 50 лет

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Нурлана Сабурова не пустили в Россию, его коллеги высказались на эту тему | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Макарена / YouTubeНурлана Сабурова не пустили в Россию, его коллеги высказались на эту тему | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Макарена / YouTube

Нурлана Сабурова не пустили в Россию, его коллеги высказались на эту тему

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU, Макарена / YouTube

Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково, ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Из Дубая за Сабуровым вылетели воздушные маршалы, которые вернут его в город вылета, написал РЕН ТВ. При этом, по последним данным, юморист отказался от бесплатной депортации и сам купил себе билет в Казахстан.

Коллега комика по шоу «Что было дальше?» Илья Макаров в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU заявил, что пока не знает о деталях произошедшего и не думал, как будет развиваться популярная в сети юмористическая программа без него.

«Я, честно, вообще не в курсе. Как снимать шоу без него, не думал», — сказал корреспонденту Макаров.

Перед сегодняшним задержанием в российских городах отменили несколько концертов комика. Официальный сайт Сабурова, где продавали билеты на его концерты, полностью перестал работать.

Супруга комика тем временем выкладывает сторис из лифта с подписью «тренировки по расписанию». Менеджер жены артиста рассказала, что после новости ее атаковали звонками.

«Как же мы от вас устали! Пожалуйста, хватит названивать. Не будет никаких комментариев», — сказала она.

Менеджер супруги сообщила MSK1.RU, что их атаковали звонками с вопросами | Источник: saburova_diana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Менеджер супруги сообщила MSK1.RU, что их атаковали звонками с вопросами | Источник: saburova_diana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Менеджер супруги сообщила MSK1.RU, что их атаковали звонками с вопросами

Источник:

saburova_diana / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С менеджером самого Нурлана Сергеем Шаваровым или продюсером LABELCOM Максимом Морозовым нашим коллегам из MSK1.RU связаться не удалось.

По данным ТАСС, выдворить Сабурова из России решили из-за нарушения налогового и миграционного законодательства, а также из-за критики СВО. В органах считают, что Сабуров пытался легализовать доход через посредников.

Сейчас Сабуров не может попасть в Россию и находится в нейтральной зоне аэропорта Внуково | Источник: РЕН ТВ / TelegramСейчас Сабуров не может попасть в Россию и находится в нейтральной зоне аэропорта Внуково | Источник: РЕН ТВ / Telegram

Сейчас Сабуров не может попасть в Россию и находится в нейтральной зоне аэропорта Внуково

Источник:

РЕН ТВ / Telegram

В мае 2025 года звезду стендапа штрафовали за нарушение сроков пребывания в России. Сабуров — гражданин Казахстана и несколько раз пытался получить российский паспорт. Телеканал НТВ утверждал, будто комик делал это незаконно, через «решал-посредников». Сам Сабуров всё отрицал. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что Нурлан сам отказывался от гражданства РФ, опасаясь санкций.

Ранее суд в Москве приговорил другого комика Артемия Останина (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) к 5 годам и 9 месяцам колонии за шутки.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Комик Нурлан Сабуров Задержание Аэропорт
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Комментарии
13
Гость
7 февраля, 07:08
кто хоть это такие?
Гость
6 февраля, 21:01
Следить за своим базаром надо постоянно.
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Гость
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