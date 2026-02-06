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Развлечения Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: причина

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: причина

Теперь артист не сможет посетить страну

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Артиста остановили в аэропорту | Источник: Maksim Konstantinov / Global Look PressАртиста остановили в аэропорту | Источник: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Артиста остановили в аэропорту

Источник:

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Такое решение принято в интересах национальной безопасности страны, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, Сабуров использовал посредников для вывода из России заработанных здесь денежных средств. Кроме того, у комика в России есть имущество стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

Кадры задержания

Источник:

Baza / Telegram

«Сейчас он в аэропорту Внуково и не может вернуться обратно. 34-летнего юмориста остановили на досмотре в авиагавани и отказали во въезде в Россию. Теперь он не может улететь обратно в Дубай, откуда он прибыл, так как у него нет денег на билет. В прошлом году стендапер нарушал миграционное законодательство — превышал допустимый срок пребывания в РФ. Тогда он отделался штрафом, ему дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам», — передают наши коллеги из StarHit со ссылкой на источник.

Сам Сабуров пока не прокомментировал данную новость.

Нурлан получил известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Комик родился в Казахстане и много выступал в России. В мае 2020 года Forbes включил Сабурова в рейтинг «30 до 30» в категории «Новые медиа» как одного из самых перспективных россиян до 30 лет. По данным издания, его гонорар за выступление оценивался в 10 тысяч долларов

Нурлан также участвовал в проектах «Импровизация», «Где логика?», «Студия „Союз“». В 2018 году вышел фильм «Просто Сабуров», который снимали о нём в течение двух лет. Как киноактер он снялся в картинах «Брат или брак» (2017), «Стас» (2022), «КАШ» (2022), «Нурландос» (2023).

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комик Нурлан Сабуров Запрет
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Комментарии
16
Гость
6 февраля, 16:09
И слава богу.....
Гость
6 февраля, 15:44
нам он не нужен
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Гость
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