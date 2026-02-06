Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: причина

Артиста остановили в аэропорту Источник: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Такое решение принято в интересах национальной безопасности страны, передает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, Сабуров использовал посредников для вывода из России заработанных здесь денежных средств. Кроме того, у комика в России есть имущество стоимостью свыше 60 миллионов рублей.

Кадры задержания Источник: Baza / Telegram

«Сейчас он в аэропорту Внуково и не может вернуться обратно. 34-летнего юмориста остановили на досмотре в авиагавани и отказали во въезде в Россию. Теперь он не может улететь обратно в Дубай, откуда он прибыл, так как у него нет денег на билет. В прошлом году стендапер нарушал миграционное законодательство — превышал допустимый срок пребывания в РФ. Тогда он отделался штрафом, ему дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам», — передают наши коллеги из StarHit со ссылкой на источник.

Сам Сабуров пока не прокомментировал данную новость.

Нурлан получил известность благодаря выступлениям в жанре стендап. Комик родился в Казахстане и много выступал в России. В мае 2020 года Forbes включил Сабурова в рейтинг «30 до 30» в категории «Новые медиа» как одного из самых перспективных россиян до 30 лет. По данным издания, его гонорар за выступление оценивался в 10 тысяч долларов.