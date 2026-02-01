«Поменяет жизнь на годы вперед»: что вам готовит февраль 2026 года — прогноз от Василисы Володиной

Февраль для Овнов будет наполнен суетой. Все вокруг куда-то спешат и пытаются ускорить и вас. Но вы не почувствуете себя в бесконечной гонке — наоборот, легко впишетесь в любые события.

— Примерно в районе 6–10 февраля жизнь проверит ваше умение реагировать на неожиданности. Овен в такие моменты чаще собирается и ускоряется. А вот в феврале лучше, наоборот, остановиться на секунду, переспросить, уточнить и не спешить, — рекомендует Василиса Володина.

Середина месяца — точка обновления. Меняется круг общения, появляются новые цели и планы на будущее. Но не стоит с горящими глазами хвататься за первую же идею, которая придет вам в голову. Возьмите паузу, обсудите свои задумки с надежными людьми.

Самый горячий период — после 24 февраля. Ваше терпение будет на исходе, и конфликты могут вспыхнуть от малейшего пустяка. Постарайтесь выпускать пар безопасно. Если понимаете, что находитесь на пределе, идите в спортзал или займитесь уборкой. И под конец месяца больше слушайте, чем говорите: есть риск случайно выболтать лишнее.