Купеческая ярмарка, фестиваль бега, кинопоказы: куда сходить ярославцам на выходных бесплатно

Лето закончилось, но погода продолжает радовать ярославцев. Поэтому в субботу и воскресенье можно смело отправляться на разные уличные мероприятия. Мы собрали подборку бесплатных развлечений в регионе.
- Концерт у ДК «Нефтяник»
- Беговой марафон
- Ярмарка в купеческом стиле
- Кинофестиваль «Свет миру»
- Фестиваль «Искусство жить на даче»
- Плодово-ягодный фестиваль
- Фестиваль казачьей культуры (событие перенесено)
Концерт у ДК «Нефтяник»
13 сентября в 12:00 на площади перед ДК «Нефтяник» пройдет бесплатный концерт солистов народного коллектива камерного хора «Лауда» (0+). Гости смогут послушать любимые мелодии в искреннем и проникновенном исполнении. Также пройдет мастер-класс по созданию браслета-талисмана из бусин. Вход свободный. Начало в 12:00.
Беговой марафон
13-14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» (6+). Помимо забегов участников и гостьей события ждут открытые тренировки, выступления представителей спортивных школ, познавательные лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы от титулованных спортсменов, концертная программа.
Ярмарка в купеческом стиле
13 сентября в Тутаеве на правой стороне пройдет ярмарка в новом русско-народном купеческом стиле (0+). Площадкой события станет Юбилейная площадь. Здесь можно будет купить продукты от производителей из разных округов области — натуральный мед, свежие овощи, молочные продукты, домашнюю колбасу, рассаду, саженцы.
Праздничная программа пройдет с 10:00 до 14:00. Для гостей и участников ярмарки выступят творческие коллективы. Будут организованы фотозоны в купеческом стиле.
А с 10:00 до 11:00 можно будет получить купон на участие в лотерее. На ярмарке пройдет розыгрыш призов — стиральной машины, холодильника, телевизора и прочих полезных вещей.
Кинофестиваль «Свет миру»
С 12 по 16 сентября в Ярославской области пройдет XV международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» (6+). Его основатель — Рыбинская епархия Русской Православной Церкви. Все фильмы имеют духовно-нравственную основу.
Показы кинокартин и встречи с их авторами пройдут в разных городах региона. Посетить их можно абсолютно бесплатно.
Программа
12 сентября
Рыбинск (кинозал «Cinema V»)
18.00-19.30 — церемония открытия и показ фильмов: социальный фильм «Бабушки ледникового периода», мультфильм «Жила-была гора», видеоклип «Поезд», фильм «Дом — остров».
13 сентября
Рыбинск (кинозал «Cinema V»)
9.00-10.00 — фильм «Сухари и булочки», мультфильмы «Над Тамариндовым деревом», «Лисапет», «Радуга»;
10.20-11.30 — фильмы «Уроки фортепиано», «Поколение ХХI», «Человек-невидимка из 7-Б»;
11.50-13.00 — фильмы «Белая точка», «Баттл. Поединок Сергея Чернышёва».
Рыбинск (авиационный колледж)
10.00-11.25 — клип «Вальс звезда», фильмы «Враг номер три», «Кресты», «Диссонанс»;
11.35-13.00 — фильмы «Stray Flower», «Свои. Тишина — Тишина 02: про лучший ПТРК в мире „Корнет“ и горящую вражескую технику», «The Eyes of Zuzile Zungu»;
Рыбинск (Рыбинское училище имени В. И. Калашникова)
10.00-11.25 — фильмы «Табань», «16 строк», «Герои СВО. Позывной „402“»;
11.35-13.00 — фильмы «Слагаемые Победы», «Люби меня!».
Рыбинск (Воскресная школа Вознесенско-Георгиевского храма)
13.30-14.30 — фильмы «Минская духовная семинария от ее основания до наших дней», «Клавиатура».
14 сентября
Мышкин (Мышкинский Дом культуры)
10.00-11.20 — мультфильмы «Сын. Папа. Гранат», «Блокадные сказки Серафимы», «Подсолнух», «Figat» (Завтра);
12:50 — клипы «Туркестан», «Соревнование»;
11.40-13.00 — фильмы «Без семьи», «Сказки Айлин», «Камень-Ножницы-Бумага. История новомученицы Екатерины Декалиной»,
16.30-19.30 — фильмы «Вера, Надежда, Любовь и матерь их София», «Великий Грешник», репортаж «Пятьдесят», фильмы «Tirites», «Диана Слипецкая. Научите меня рисовать», «Лох не мамонт, лох не вымрет», репортаж «KODI», фильм «Мария».
Углич (Дворец культуры Углича)
16.30-18.10 — фильмы «Мой дикий друг», «Роби», «Искусство дарить», «Забери меня».
15 сентября
Углич (Дворец культуры Углича)
10.00-11.20 — муьтфильмы «Песнь о собаке», «Слепой», «Ворон и лиса», экспериментальный фильм «Леонид Шварцман: история о мальчике и старом городе»;
11.40-13.00 — фильмы «Я не хочу быть героем», «Она всегда рядом», «Халил».
Село Архангельское
11.00-14.00 — фильмы «Служба», «Цветы Евфросинии», «Белая точка», «Человек с огненной головой», «Calle san agustín», репортаж «28 петель», «Обертон», «Скала», «Человек по имени Доган».
Ярославль (концерт-холл «Кино»)
18.00-20.00 — фильмы «Маленькая ложь», «Разрыв», «Цирк счастья», клипы «Vira do Minho», «Me, You, The Sea», «Секунду назад», фильмы «Тени за кадром», «Гипноз».
Фестиваль «Искусство жить на даче»
13 сентября в деревне Охотино Переславского округа пройдет VIII фестиваль «Искусство жить на даче» (0+), организованный Фондом имени Константина Коровина «Спасём вместе». В Охотино расположена дача известного художника, где он жил и творил.
Тема этого года — «Мелодия дачной жизни» — раскроет творческое наследие Константина Коровина через музыку, театр, живопись и атмосферу дачного отдыха начала XX века. Фестиваль объединит историков, искусствоведов, музыкантов, художников и театральные коллективы из Москвы, Ярославля, Костромы, Владимира и других городов.
Программа:
Крыльцо дома Коровина
11.00 — открытие Коровинского пленэра;
12.00 –16.00 — благотворительная беспроигрышная лотерея в пользу дома К.Коровина.
Веранда
12.00 — открытие авторской выставки «Музыка в дереве» Игоря Голякова (Ярославль);
12.30 — 13.15 «Бас профундо» русской живописи ХХ века: Павел Корин, ученик Коровина и Нестерова». Екатерина Каликинская, член Союза писателей, директор музея святителя Луки в Феодоровском монастыре Переславля-Залесского. По книге «Стяжавшие свет. Рассказы о новомучениках церкви русской»;
13.30 — 15.00 «О чем поведал старый патефон». Программа от клуба «Советский чемодан» (Богданиха, Ивановская область);
15.00 — 15.40 «Генрих Лангевиц, импрессарио Шаляпина, гость Коровина — мой прадедушка». Ольга Лукомская, ландшафтный дизайнер (Тольятти).
Сцена
11.00 — «Константин Коровин в Охотино». Алла Подбуцкая;
11.30 — торжественное открытие фестиваля. «Картинки охотинской жизни» по мотивам рассказов К. Коровина. Театр-музей «Пряничное заведение купцов Смысловых» (Ростов Великий);
12.00 — «Дыханье русского романса». Музыкально-литературная программа от Московского музея С. В. Рахманинова. Исполнители: Полина Куликова (сопрано), Владислав Кожухин (фортепиано), ведущая — кандидат искусствоведения Ирина Новичкова;
13.15 — показ коллекции русских сценических костюмов «ГрозыГрезы». Художник-модельер Татьяна Румянцева (Ярославль);
13.25 — «Тысячеликость». Русская народная комедия-скоморошина, игра-реконструкция. Театр-студия «Другое дерево» (Кострома);
14.40 — «Музыка дачных предместий». Музыкально-литературная программа. Автор и ведущая Татьяна Полежаева, Лованская, Серпантин, Родная песня;
15.40 — подведение итогов Коровинского пленэра;
16.10 — иммерсивная программа «Дачный концерт» с участием профессиональных музыкантов и победителей народного кастинга. Народный хор;
17.15 — «Песни Любви: вечерами темными». Концерт VOTA (Ярославль);
17.45 — закрытие фестиваля.
Дачная гостиная
12.40 — открытие выставки «Песня лета» многократной победительницы Коровинского пленэра Ирины Митриковой (Переславль-Залесский);
13.00 — 13.45 — кинопоказ фильма-элегии «То было давно… там … в Охотине» (реж. А. Никишин);
14.00 — 14.40 — дачная беседа «Певец радости Константин Коровин». Елена Полякова, экскурсовод (Москва)
15.00 — 16.10 — «Шутим по-коровински». Плейбэк-театр — театр зрительских историй (Ярославль).
Музыкальная поляна
12.00 — 14.00 — «Частушки на завалинке». Фолк-группа «родная песня» (Переславль-Залесский), театр-музей «Пряничное заведение купцов Смысловых» (Ростов Великий);
13.00 — 14.00 — «Традиции русского церковного звона» — лекция с показом колокольных звонов на переносной колокольнице. Проводит Константин Мишуровский, звонарь Московского Кремля, хранитель традиций, исследователь (Москва). Колокольница Василия Садовникова.
Детская поляна «Семь нот»
12.00 — 16.00 — дачное занятие «Раз словечко, два словечка, будет песенка»;
12.00 — 16.00 — дачное занятие «Кукольный балаганчик: полет Яги над Нерлью». Анатолий Белков, актер Ярославского театра кукол, руководитель семейного театра-студии «Белковы» (Ярославль).
Художественная поляна
11.30 — 14.00 — дачное занятие «Натюрморт с гитарой» для детей и взрослых в рамках Коровинского пленэра;
12.00 — 16.00 — дачное занятие «Дизайн открытки „Музыка в саду“. Творческое объединение „Палитра возможностей“ (Ярославль);
12.00 — 16.00 — конкурс «Грушевая полька» и дачное занятие «Кружатся диски» (роспись вареньевыми красками «музыкальных съедобных пластинок»). Музей ПроСТОваренье (Владимир);
14.00 — 16.00 — дачное занятие «Роспись пряника: дача в Охотино». Проект Татьяны Гаевской (Петровское).
Ретро-фотоателье «Дачная радость»
12.00 — 16.00 — фотозона «Ожившая картина», дачные костюмы начала ХХ века. (Ярославль);
12.00 — 16.00 — выездная фотография от Светописной мастерской при музее советского самовара (Кохма, Ивановская область).
Поляна «Чаепитие под липой»
12.30 — 15.30 — «О чем поет самовар», программа и угощение от Музея советского самовара (Кохма, Ивановская область);
13.00 — 14.00 — «О прянике русском замолвите слово». Дегустация пряников от Татьяны Гаевской (Петровское).
Охотинская ярмарка
12.00 — 16.00 — продажа меда, сыра, хлеба из печи, сладостей, напитков. Сувениры по мотивам творчества Константина Коровина;
12.00 — 16.00 — ярмарка в трактире «Самовар» (Ярославль).
Плодово-ягодный фестиваль
В Пречистом 13 сентября пройдет плодово-ягодный фестиваль «Бабье лето» (0+). В программе — выставка урожая, ремесленные ряды, продажа и обмен садоводческой продукцией, концерт, конкурс на самую тяжелую тыкву и капусту, дефиле в костюмах «Ягодный стиль» и другое.
Фестиваль казачьей культуры (событие перенесено)
Обновление на 17:30 12 сентября: Организаторы сообщили о переносе мероприятия на ноябрь
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий лад и жизненный уклад — 2025» (0+) должен был состояться 13 сентября в Юбилейном парке.