Купеческая ярмарка, фестиваль бега, кинопоказы: куда сходить ярославцам на выходных бесплатно

13 сентября в Тутаеве на правой стороне пройдет ярмарка в новом русско-народном купеческом стиле (0+). Площадкой события станет Юбилейная площадь. Здесь можно будет купить продукты от производителей из разных округов области — натуральный мед, свежие овощи, молочные продукты, домашнюю колбасу, рассаду, саженцы.

Праздничная программа пройдет с 10:00 до 14:00. Для гостей и участников ярмарки выступят творческие коллективы. Будут организованы фотозоны в купеческом стиле.

А с 10:00 до 11:00 можно будет получить купон на участие в лотерее. На ярмарке пройдет розыгрыш призов — стиральной машины, холодильника, телевизора и прочих полезных вещей.