Ракам — повышение, а Стрельцам — путешествия: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков сентября 2025 года

Приготовьтесь собирать урожай, но не только с грядок, но и со всех своих трудов и вложений за 2025 год. В сентябре наступит время, чтобы подвести итоги и как следует всё перебрать, отсортировать и расставить по полочкам. Полный учет коснется как работы, так и личной жизни и окружения. Астролог Тамара Глоба уверена: после анализа своей жизни у многих знаков зодиака начнутся кардинальные перемены, о которых в августе они могли еще даже и не думать.
Овен
Овнам в сентябре предстоит убедиться, что удача всё же на их стороне. Ваши старые идеи вдруг оживут, обещая успех. Но не спешите радоваться заранее: конкуренты не дремлют. А чтобы их обойти, вам придется проявить свою смекалку.
— У Овнов открываются перспективы, которые связаны с деловыми идеями и проектами. В то же время они пройдут с переменным успехом. Многие из них будут связаны с прошлым, с теми идеями, которые вынашивали представители знака ранее, — рассказала астролог.
Судьба подарит вам шанс почувствовать себя счастливыми и в личной жизни, особенно если задумали пополнение семьи или готовы окунуться в новые романтические отношения. Только будьте осторожнее в первые дни сентября, берегите свое здоровье и не устраивайте экстремальные свидания. Ближе к октябрю забудьте о финансовых авантюрах. В конце месяца лучше действовать осторожно и продумывать каждый шаг наперед.
Телец
Тельцам в сентябре стоит быть начеку. Пока вы разгребаете завал на работе, потихоньку подкрадываются домашние хлопоты: родители просят помочь в саду, дети не понимают математику, а животных пришло время вести на прививку или стрижку когтей.
— Сентябрь — интересный период для встреч. К вам вернутся старые отношения, вполне возможно, напомнят о себе люди, которых вы когда-то любили, или те, кто любил вас, — предрекает появление бывших в жизни Тельцов астролог.
Начало месяца станет началом перемен, а конец — временем, когда вы осознаете, как важны близкие и дети. В этот момент их советы будут особенно нужны. И не забудьте подготовиться к путешествиям, вас ждут новые приключения.
Близнецы
В сентябре у Близнецов на первый план выйдет дом. Это не обязательно крупный ремонт или обновление мебели. Возможно, вы откроете для себя прелесть домашней еды, даже если до этого не стояли у плиты дольше 15 минут, пока варятся пельмени.
— В карьере произойдет важный перелом. Это событие, где вам нужно будет сделать важный выбор: или настаивать на своем и продолжать свою деятельность, или разрушить все планы. При этом начальство или вышестоящие персоны могут вам препятствовать, — предупреждает Тамара Глоба.
К концу сентября будьте осторожны с покупкой или арендой недвижимости. Лучше семь раз отмерить, прежде чем поспешно покупать подозрительно дешевую квартиру или дом. Любовь и творчество порадуют яркими красками, спорт подарит заряд бодрости, а рядом обязательно окажутся верные союзники, особенно представители сильного пола.
Рак
В сентябре наконец мудрость и опыт Раков оценят по достоинству. Представителей знака заметят на работе и предложат повышение. А самозанятые найдут спонсора для своего стартапа.
Если планируете поездку подальше от дома, будьте начеку в дороге и заранее перепроверьте все документы и билеты. Вероятность забыть что-то важное особенно велика после 20-х чисел сентября. При этом Тамара Глоба отмечает, что поездки на близкие расстояния, например на пикник в ближайший парк или в лес за грибами, пройдут успешно.
Лев
Одиночество и Львы — две вещи, не пересекающиеся в сентябре. Представители знака будут постоянно окружены вниманием. Друзья, коллеги, подписчики в социальных сетях — все как по команде активизируются и станут главными помощниками в любой сложной ситуации. При этом астролог отмечает, что не стоит принимать поддержку и помощь близких как должное. В сентябре важно научиться не только забирать, но и отдавать.
— Трудности возникнут в период первой декады сентября, а также в конце месяца. Будьте очень внимательны в вопросах расходов. Финансовая деятельность потребует контроля и внимания, необходима экономия, — поделилась Тамара Глоба.
Дева
В сентябре Девам будет казаться, что вокруг них сгущаются тучи: коллеги подозрительно перешептываются, друзья не зовут встретиться, а любимый человек прячет телефон, когда вы заходите в комнату. Однако не стоит драматизировать и лишний раз накручивать себя.
— В первую декаду сентября будьте очень внимательны в семейных отношениях, постарайтесь не расставаться с теми, кто вам дорог, но в то же время отношения могут зайти в тупик, если вы будете слишком упрямы, — рекомендует обратить внимание Тамара Глоба.
Конец сентября — подходящее время, чтобы сменить работу или попробовать что-то новое, например прийти на открытый микрофон, тем более в выступлениях удача будет на вашей стороне.
Весы
Сентябрь для Весов — долгожданный перерыв между делами, когда можно немного выдохнуть, но ненадолго. На работе представителей знака ждут крупные перемены — коллектив фактически обновится, так что готовьтесь к новым лицам и новым правилам.
Первые две недели месяца потребуют бережного отношения к здоровью: возможны срывы планов и небольшой стресс. Выделите себе время, чтобы отвлечься и сходить на массаж, на пикник или хотя бы час посидеть в тишине в парке без телефонов и раздражающих уведомлений.
Окружающие могут шептаться за вашей спиной — не принимайте близко к сердцу, осторожность и спокойствие пригодятся и в первой, и во второй декаде. Тем более весь сентябрь рядом будут любимые и надежные друзья — ваши союзники. Конец месяца очень удачен для договоров, встреч и финансовых проектов — время решительных действий.
Скорпион
У Скорпионов сентябрь будет посвящен детям. Малыши или взрослые, они всегда нуждаются в вашей поддержке, включая внуков. В какой-то момент проблемы вашего ребенка станут вашими, и вам придется их решать. Наберитесь терпения.
Тамара Глоба рекомендует на работе обратить внимание на женщину, которая стоит выше вас по рангу: именно от нее будет зависеть ваше повышение или продвижение важных проектов.
— Значительную роль в сентябре сыграют старые друзья. Они придут к вам на помощь во вторую декаду месяца. Прислушайтесь к их советам, — настаивает астролог.
Завершится месяц на позитивной ноте — активным отдыхом и романтическими приключениями.
Стрелец
В сентябре Стрельцам пора выходить из спячки и домашнего затворничества. Соглашайтесь на командировки, неожиданные поездки с друзьями или семьей — вдали от дома вас ждут новые знакомства и успех в рабочих делах. Кроме этого, поездки в новые для себя города и страны особенно помогут поправить ментальное здоровье, и домой вы вернетесь бодрыми и полными сил.
— Будьте внимательны к друзьям. Не теряйте отношения с ними, поскольку их предложения и идеи могут быть важными, особенно в третьей декаде сентября, — поделилась астролог.
В первой половине месяца, возможно, придет время затеять ремонт или обновить мебель. На работе не обойдется без критики от руководства, но не стоит расстраиваться, уже к концу месяца всё вернется на круги своя и ваши идеи и достижения оценят по достоинству.
Козерог
Козерогам сентябрь подарит активный апгрейд в любви и рабочих делах, особенно если дело касается коллективной и творческой работы. Однако стоит быть готовым к тому, что всё пройдет не так гладко, как хотелось бы.
— Люди из вашего окружения будут меняться. Уйдет прежний коллектив, и появятся новые люди. Но те, кто ушли, могут вернуться в середине сентября с идеями, проектами и финансовыми планами, в которых вы сможете реализоваться, — предупреждает Козерогов Тамара Глоба.
Во второй половине месяца стоит быть осторожным на дороге, притом как если у вас личный автомобиль, так и в общественном транспорте, — следите за кошельком и избегайте скандалов.
Водолей
Распродажи, акции и манящее слово «скидки» — злейший враг Водолеев в сентябре. В начале и конце месяца будет особенно хотеться спустить все деньги, притом не всегда на те вещи, которые действительно вам нужны. Астролог рекомендует перед любой покупкой хорошенько обдумать, точно ли выгода превышает возможные расходы.
— Будьте внимательны в отношениях с людьми, которые вам дороги, берегите своих близких. Партнеры будут помогать вам. Положитесь на тех, кто вас любит, и на людей, которые к вам доброжелательны, — рассказала астролог.
Семья покажет чудеса сплоченности — родные будут рядом, поддержат и подарят радостные моменты. Те самые родственники, о которых вы совсем забыли, неожиданно проявятся и предложат поддержку именно тогда, когда она нужней всего.
Рыбы
В сентябре у Рыб в приоритете здоровье. О себе могут напомнить давние болезни, о которых вы давно уже перестали думать. Чтобы не слечь на длительный больничный, позаботьтесь об отдыхе заранее, а не только когда что-то заболело. Посвятите время своему телу, не работайте по выходным и устройте себе заслуженный отпуск.
— Будьте внимательны к тем, кого вы любите и кем дорожите. Возможны эмоциональные проблемы, которые принесут трудности со здоровьем, — предостерегает Тамара Глоба.
Семейные дела ожидают крупные перемены, например появление малыша или предложение руки и сердца. На работе вас ждет творческий подъем и поддержка от коллег, особенно от женщин — они смогут не только морально помочь, но и дать толчок вашей карьере.