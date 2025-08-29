Ракам — повышение, а Стрельцам — путешествия: Тамара Глоба назвала главных счастливчиков сентября 2025 года

Овнам в сентябре предстоит убедиться, что удача всё же на их стороне. Ваши старые идеи вдруг оживут, обещая успех. Но не спешите радоваться заранее: конкуренты не дремлют. А чтобы их обойти, вам придется проявить свою смекалку.

— У Овнов открываются перспективы, которые связаны с деловыми идеями и проектами. В то же время они пройдут с переменным успехом. Многие из них будут связаны с прошлым, с теми идеями, которые вынашивали представители знака ранее, — рассказала астролог.

Судьба подарит вам шанс почувствовать себя счастливыми и в личной жизни, особенно если задумали пополнение семьи или готовы окунуться в новые романтические отношения. Только будьте осторожнее в первые дни сентября, берегите свое здоровье и не устраивайте экстремальные свидания. Ближе к октябрю забудьте о финансовых авантюрах. В конце месяца лучше действовать осторожно и продумывать каждый шаг наперед.