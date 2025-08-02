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Развлечения «Поиграть в „Денди“ и „Сегу“ к нам приезжают со всей страны». Как работает ретроигровой клуб, где возвращаешься в детство

«Поиграть в „Денди“ и „Сегу“ к нам приезжают со всей страны». Как работает ретроигровой клуб, где возвращаешься в детство

Рассказываем о единственном в стране месте, где можно потрогать настоящую «Нинтендо»

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А вы играли в детстве на «Сеге»? | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruА вы играли в детстве на «Сеге»? | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

А вы играли в детстве на «Сеге»?

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Если год вашего рождения начинается с 19…, то не исключено, что сердце у вас немного замирает от слов «Сега», «Денди», «Нинтендо» и «Атари». А еще вы, скорее всего, знаете, что такое аркадный автомат и VHS. Кажется, что все эти артефакты недавнего прошлого уже канули в Лету, но это не совсем так. Есть люди, которые собирают старые приставки и игры по всему миру. Об одном из таких коллекционеров рассказывает VORONEZH1.RU.

Павел Антиликатор — из Воронежа. Он коллекционирует старые приставки и игры, собирает их по всему миру. Пять лет назад его коллекция превратилась в уникальный ретроигровой клуб и музей. Наш корреспондент побывала в необычном месте, пообщалась с его владельцем и узнала, чем аркадный автомат из восьмидесятых лучше современной мобильной игры.

«Аркадные автоматы везли из Москвы и Крыма»

Когда подходишь к расположенному в центре города игровому клубу с незамысловатым названием VideoGame, первое, что бросается в глаза, — старый телевизор в витрине. Такие стояли у всех дома 15–20 лет назад, а теперь кажутся очень старыми.

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Несколько ступеней вниз, и посетителя встречает шум фоновой музыки, аркадных автоматов и звуков игры в Guitar Hero. Глаза разбегаются, посмотреть и пощупать хочется сразу всё: и кажущиеся огромными игровые автоматы, и бесконечные полки кассет со старыми играми, и Nintendo Game Boy 1989 года, и пистолет для игры в Duck Hunt. А из современной техники здесь, кажется, есть только плоский телевизор с расценками напротив входа.

В клубе есть посетители даже в разгар буднего дня

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Существует клуб уже пять лет, появился он благодаря увлечениям Павла.

— Играми я увлекался еще в девяностых, но потом бросил это, — рассказывает Павел. — А где-то 10 лет назад пришла мысль, что как-то надо снова поиграть в старые игры. Просто попробовать для себя. Очень понравилось. А тут интернет уже был, и оказалось, что это теперь в моде, и что были тысячи старых игр, игровых систем, про которые мы вообще ничего не знали. Я стал всё это изучать.

Павел Антиликатор не потерял любовь к олдскульным играм за годы существования клуба | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruПавел Антиликатор не потерял любовь к олдскульным играм за годы существования клуба | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Павел Антиликатор не потерял любовь к олдскульным играм за годы существования клуба

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Изучение закончилось идеей о таком месте, в котором можно собрать много старых игр и в которые интересно поиграть компанией. Реализовывать эту идею Павел решил не в одиночестве: ему помогали жена, друзья и единомышленники.

— Начали думать, что собирать, разрабатывали концепт: какие игры будут, где всё разместить и так далее. Дома я собирал старые телевизоры — в одной комнате было 15 штук, включая огромные, старые, и, например, профессиональный видеомонитор от Sony. Что-то из приставок и игр покупали с рук в Воронеже, тут и некоторые автоматы нашли. Что-то я искал по всей стране через сайты с объявлениями. У нас есть аркадные автоматы из Москвы и Крыма, они до 500 килограммов могут весить. Что-то мы вообще из-за границы привозили: есть Nintendo из Амстердама. Какие-то игры нам приносят посетители, у кого сохранились кассеты и картриджи с детства.

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Современных подделок под старую технику в клубе нет, есть либо оригиналы, либо «пиратки» девяностых и нулевых. Что-то удавалось получить бесплатно, за что-то — платить 500 рублей, а некоторые экземпляры обошлись больше чем в 20 тысяч рублей. И коллекция продолжает пополняться.

— Я, честно говоря, сам поражаюсь, что всё это быстро не бросил, насколько я оказался упертый. Мне сказали, что я идейный человек. Никогда не думал, что я такой, а оказалось, что да, идейный. Уперся, и всё, — признается Павел на вопрос о том, не опускались ли у него руки за пять лет с основания клуба.

От советской «Электроники» до японской Sega

В коллекции, которую можно использовать по прямому назначению — для игр — и просто осматривать, есть практически всё, что может прийти в голову на словосочетание «игры восьмидесятых и девяностых».

В аркадных автоматах можно поиграть в House of the Dead 2, SCUD Racing (да, там есть водительское место и руль. — Прим. ред.), Rambo и Ocean Hunter.

Вес такого автомата может достигать 500&nbsp;килограммов | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruВес такого автомата может достигать 500&nbsp;килограммов | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Вес такого автомата может достигать 500 килограммов

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Для любителей олдскульных приставок есть Dendy, оригинальная японская Sega Mega Drive 1989-го, Nintendo Entertainment System из 1980-х и Nintendo 64 из 1990-х, Rambo TV Game и Super Bitman из середины и начала 1990-х. Еще есть Playstation с первой по третью и Xbox — Original и 360.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Для самых искушенных в наличии советские МПИ «Электроника» — с легендарной «Ну, погоди» и другими играми.

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru
Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Для тех, кто не хочет играть, есть что посмотреть на стеллажах: от постеров фильмов и фигурок персонажей игр до коллекции журналов «Страна игр», «Игромания» и VHS-кассет.

Есть даже оригинальный комикс про Человека-паука из 1980-х | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruЕсть даже оригинальный комикс про Человека-паука из 1980-х | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Есть даже оригинальный комикс про Человека-паука из 1980-х

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Самая популярная игра у посетителей — Guitar Hero (симулятор игры на гитаре — Прим. ред.). Под нее выделены сразу два огромных телевизора. Желающие поиграть в нее были даже в середине буднего дня. Много желающих есть сыграть и в аркадные автоматы. Из игр помельче — во всех смыслах — популярностью пользуются «танчики» (Battle City) на Dendy, Mortal Kombat, Mario Kart Double Dash и Pac-Man Vs.

Источник: Алеёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алеёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru
Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ruИсточник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

«Мы боремся с мобильным и комнатным геймингом»

На вопрос о том, в чем была цель создания подобного места, кроме любви к ретроиграм, — Павел отвечает просто: чтобы люди приходили компаниями, общались вживую и отвлекались от одиночных и мобильных игр.

— Наш девиз — социализация через видеоигры. Мы боремся с мобильным и комнатным геймингом. Первое — это же игры достаточно низкого сорта, а второе — просто очень грустно. А прийти куда-то с компанией или семьей — это круто и полезно, с людьми пообщаться, с друзьями в том числе. Лучше, чем в комнате сидеть одному.

На игру в Guitar Hero есть даже очередь

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Средний возраст посетителей клуба — 25–30 лет. Павел признается: людей старше вытянуть из дома сложно, это он видит даже на примере знакомых.

— Когда открывались, я думал, мы будем работать для тех, кому 35+. Но они такие домоседы, их вообще невозможно вытащить из дома. Им или лень, или у них семья. А кто-то вообще предпочитает отдых с алкоголем. Поэтому мы переквалифицировались, переориентировались на более молодой сегмент. На молодежь. У нас разный формат. И парочками приходят, и студенты приходят веселыми компаниями. Семьи пытаемся вытягивать с детьми: и детям всё нравится, большой красный автомат, оказывается, интереснее, чем мобильный телефон, — говорит владелец клуба.

Для любителей ретроигр из других регионов место стало точкой притяжения. Некоторые, отправляясь из Москвы на море, специально заглядывают в Воронеж, чтобы поиграть хотя бы несколько часов.

— А другие специально приезжают, в отеле останавливаются и к нам приходят на весь день. Из Москвы, Питера, Саратова, Нижнего Тагила, Казахстана.

Ради такого автомата и правда можно приехать из другого города

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Музейно-выставочный формат

Планов расширять клуб — филиалами в пределах Воронежа или в других городах — у Павла пока что нет.

— Мы уже в третьем для нас помещении за пять лет, оно классное, и пока что в планах только улучшать то, что есть: перестановки делать, расширять коллекцию. Мы вообще хотим в сторону музейно-выставочного формата ориентироваться больше, чтобы днем люди могли прийти и посмотреть всё. А ближе к вечеру — уже играли. Пока что просто посмотреть люди приходят достаточно редко, в основном коллекционеры, — говорит Павел.

У клуба большое помещение примерно на 300 квадратных&nbsp;метров | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruУ клуба большое помещение примерно на 300 квадратных&nbsp;метров | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

У клуба большое помещение примерно на 300 квадратных метров

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

И найти в нем можно очень много из того, что запомнилось из детства | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruИ найти в нем можно очень много из того, что запомнилось из детства | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

И найти в нем можно очень много из того, что запомнилось из детства

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

По его словам, больших денег клуб не приносит. Час игры стоит от 300 до 1000 рублей. Основной бонус для владельца от его детища — эмоциональный.

— Я не могу сказать, что я зарабатываю на этом, если честно. Это пока эксклюзивная, уникальная ниша, а если точнее — новая и неизведанная, — считает Павел. — И еще не так много людей поняло, что это классно: прийти и компанией во что-то играть. Когда приходят, у меня прямо «вампиризм» такой энергетический начинается — в хорошем смысле. Я буквально вечную молодость черпаю из играющих людей.

Сходили бы в такое место?

Да, обожаю ретроигры
Нет, предпочитаю современные игры
Не играю
ПО ТЕМЕ
Алёна ВоропаеваАлёна Воропаева
Алёна Воропаева
корреспондент
Ретро Олдскул Sega Nintendo Dendy PlayStation Аркадный автомат Игровая приставка Мортал комбат Mario VHS Игровой клуб
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