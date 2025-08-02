«Поиграть в „Денди“ и „Сегу“ к нам приезжают со всей страны». Как работает ретроигровой клуб, где возвращаешься в детство

А вы играли в детстве на «Сеге»? Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Если год вашего рождения начинается с 19…, то не исключено, что сердце у вас немного замирает от слов «Сега», «Денди», «Нинтендо» и «Атари». А еще вы, скорее всего, знаете, что такое аркадный автомат и VHS. Кажется, что все эти артефакты недавнего прошлого уже канули в Лету, но это не совсем так. Есть люди, которые собирают старые приставки и игры по всему миру. Об одном из таких коллекционеров рассказывает VORONEZH1.RU.

Павел Антиликатор — из Воронежа. Он коллекционирует старые приставки и игры, собирает их по всему миру. Пять лет назад его коллекция превратилась в уникальный ретроигровой клуб и музей. Наш корреспондент побывала в необычном месте, пообщалась с его владельцем и узнала, чем аркадный автомат из восьмидесятых лучше современной мобильной игры.

«Аркадные автоматы везли из Москвы и Крыма»

Когда подходишь к расположенному в центре города игровому клубу с незамысловатым названием VideoGame, первое, что бросается в глаза, — старый телевизор в витрине. Такие стояли у всех дома 15–20 лет назад, а теперь кажутся очень старыми.

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Несколько ступеней вниз, и посетителя встречает шум фоновой музыки, аркадных автоматов и звуков игры в Guitar Hero. Глаза разбегаются, посмотреть и пощупать хочется сразу всё: и кажущиеся огромными игровые автоматы, и бесконечные полки кассет со старыми играми, и Nintendo Game Boy 1989 года, и пистолет для игры в Duck Hunt. А из современной техники здесь, кажется, есть только плоский телевизор с расценками напротив входа.

В клубе есть посетители даже в разгар буднего дня Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Существует клуб уже пять лет, появился он благодаря увлечениям Павла.

— Играми я увлекался еще в девяностых, но потом бросил это, — рассказывает Павел. — А где-то 10 лет назад пришла мысль, что как-то надо снова поиграть в старые игры. Просто попробовать для себя. Очень понравилось. А тут интернет уже был, и оказалось, что это теперь в моде, и что были тысячи старых игр, игровых систем, про которые мы вообще ничего не знали. Я стал всё это изучать.

Павел Антиликатор не потерял любовь к олдскульным играм за годы существования клуба Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Изучение закончилось идеей о таком месте, в котором можно собрать много старых игр и в которые интересно поиграть компанией. Реализовывать эту идею Павел решил не в одиночестве: ему помогали жена, друзья и единомышленники.

— Начали думать, что собирать, разрабатывали концепт: какие игры будут, где всё разместить и так далее. Дома я собирал старые телевизоры — в одной комнате было 15 штук, включая огромные, старые, и, например, профессиональный видеомонитор от Sony. Что-то из приставок и игр покупали с рук в Воронеже, тут и некоторые автоматы нашли. Что-то я искал по всей стране через сайты с объявлениями. У нас есть аркадные автоматы из Москвы и Крыма, они до 500 килограммов могут весить. Что-то мы вообще из-за границы привозили: есть Nintendo из Амстердама. Какие-то игры нам приносят посетители, у кого сохранились кассеты и картриджи с детства.

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Современных подделок под старую технику в клубе нет, есть либо оригиналы, либо «пиратки» девяностых и нулевых. Что-то удавалось получить бесплатно, за что-то — платить 500 рублей, а некоторые экземпляры обошлись больше чем в 20 тысяч рублей. И коллекция продолжает пополняться.

— Я, честно говоря, сам поражаюсь, что всё это быстро не бросил, насколько я оказался упертый. Мне сказали, что я идейный человек. Никогда не думал, что я такой, а оказалось, что да, идейный. Уперся, и всё, — признается Павел на вопрос о том, не опускались ли у него руки за пять лет с основания клуба.

От советской «Электроники» до японской Sega

В коллекции, которую можно использовать по прямому назначению — для игр — и просто осматривать, есть практически всё, что может прийти в голову на словосочетание «игры восьмидесятых и девяностых».

В аркадных автоматах можно поиграть в House of the Dead 2, SCUD Racing (да, там есть водительское место и руль. — Прим. ред.), Rambo и Ocean Hunter.

Вес такого автомата может достигать 500 килограммов Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Для любителей олдскульных приставок есть Dendy, оригинальная японская Sega Mega Drive 1989-го, Nintendo Entertainment System из 1980-х и Nintendo 64 из 1990-х, Rambo TV Game и Super Bitman из середины и начала 1990-х. Еще есть Playstation с первой по третью и Xbox — Original и 360.

Для самых искушенных в наличии советские МПИ «Электроника» — с легендарной «Ну, погоди» и другими играми.

Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Для тех, кто не хочет играть, есть что посмотреть на стеллажах: от постеров фильмов и фигурок персонажей игр до коллекции журналов «Страна игр», «Игромания» и VHS-кассет.

Есть даже оригинальный комикс про Человека-паука из 1980-х Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Самая популярная игра у посетителей — Guitar Hero (симулятор игры на гитаре — Прим. ред.). Под нее выделены сразу два огромных телевизора. Желающие поиграть в нее были даже в середине буднего дня. Много желающих есть сыграть и в аркадные автоматы. Из игр помельче — во всех смыслах — популярностью пользуются «танчики» (Battle City) на Dendy, Mortal Kombat, Mario Kart Double Dash и Pac-Man Vs.

«Мы боремся с мобильным и комнатным геймингом»

На вопрос о том, в чем была цель создания подобного места, кроме любви к ретроиграм, — Павел отвечает просто: чтобы люди приходили компаниями, общались вживую и отвлекались от одиночных и мобильных игр.

— Наш девиз — социализация через видеоигры. Мы боремся с мобильным и комнатным геймингом. Первое — это же игры достаточно низкого сорта, а второе — просто очень грустно. А прийти куда-то с компанией или семьей — это круто и полезно, с людьми пообщаться, с друзьями в том числе. Лучше, чем в комнате сидеть одному.

На игру в Guitar Hero есть даже очередь Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Средний возраст посетителей клуба — 25–30 лет. Павел признается: людей старше вытянуть из дома сложно, это он видит даже на примере знакомых.

— Когда открывались, я думал, мы будем работать для тех, кому 35+. Но они такие домоседы, их вообще невозможно вытащить из дома. Им или лень, или у них семья. А кто - то вообще предпочитает отдых с алкоголем. Поэтому мы переквалифицировались, переориентировались на более молодой сегмент. На молодежь. У нас разный формат. И парочками приходят, и студенты приходят веселыми компаниями. Семьи пытаемся вытягивать с детьми: и детям всё нравится, большой красный автомат, оказывается, интереснее, чем мобильный телефон, — говорит владелец клуба.

Для любителей ретроигр из других регионов место стало точкой притяжения. Некоторые, отправляясь из Москвы на море, специально заглядывают в Воронеж, чтобы поиграть хотя бы несколько часов.

— А другие специально приезжают, в отеле останавливаются и к нам приходят на весь день. Из Москвы, Питера, Саратова, Нижнего Тагила, Казахстана.

Ради такого автомата и правда можно приехать из другого города Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Музейно-выставочный формат

Планов расширять клуб — филиалами в пределах Воронежа или в других городах — у Павла пока что нет.

— Мы уже в третьем для нас помещении за пять лет, оно классное, и пока что в планах только улучшать то, что есть: перестановки делать, расширять коллекцию. Мы вообще хотим в сторону музейно-выставочного формата ориентироваться больше, чтобы днем люди могли прийти и посмотреть всё. А ближе к вечеру — уже играли. Пока что просто посмотреть люди приходят достаточно редко, в основном коллекционеры, — говорит Павел.

У клуба большое помещение примерно на 300 квадратных метров Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru И найти в нем можно очень много из того, что запомнилось из детства Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

По его словам, больших денег клуб не приносит. Час игры стоит от 300 до 1000 рублей. Основной бонус для владельца от его детища — эмоциональный.

— Я не могу сказать, что я зарабатываю на этом, если честно. Это пока эксклюзивная, уникальная ниша, а если точнее — новая и неизведанная, — считает Павел. — И еще не так много людей поняло, что это классно: прийти и компанией во что-то играть. Когда приходят, у меня прямо «вампиризм» такой энергетический начинается — в хорошем смысле. Я буквально вечную молодость черпаю из играющих людей.