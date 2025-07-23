Бесплатный концерт Глызина, праздник Мыши, шахматный фестиваль: афиша развлечений в Ярославской области

В выходные, 26–27 июля, в Ярославской области пройдет несколько ярких праздников и фестивалей. Публикуем подробную информацию о каждом из них.
- Бесплатный концерт Алексея Глызина в Переславле
- Шахматный фестиваль в Данилове
- Фестиваль Мыши в Мышкине
- Фестиваль в Курбе
- «Бурановские бабушки» в Вятском
- Праздник в Карабихе
- Музыкальный фестиваль «Лимон»
- Забег в Ярославле
Бесплатный концерт Алексея Глызина в Переславле
Переславль-Залесский в выходные отметит День города и День ВМФ. Праздновать будут два дня — 26–27 июля. События развернутся на нескольких площадках.
В программе 26 июля заявлены фестиваль мороженого и шоколада, шоу на воде «Трубеж Фест», ярмарки, концерты. В 20:30 на Народной площади выступит группа «Балаган Лимитед». А в 21:30 состоится бесплатный концерт Алексея Глызина.
Алексей Глызин — советский и российский эстрадный певец, музыкант, Заслуженный артист России. Исполнитель хитов «Ты не ангел», «Поздний вечер в Соренто», «То ли воля, то ли неволя» и других.
27 июля, в День ВМФ в городе пройдут два фестиваля. В музее «Ботик Петра I» состоится фестиваль «Российскому флоту быть!». В исторической усадьбе выступят творческие коллективы, для детей будут работать игровые площадки. Завершит праздник фейерверк в стиле петровской эпохи.
На Народной площади и набережной пройдет народный фестиваль «Живая вода». Гости смогут посетить выставку-ярмарку мастеров и ремесленников, а также концерт. Фестиваль завершится музыкальным спектаклем на воде, посвященным защитникам Отечества.
Возрастное ограничение на дневные мероприятия 0+, на вечерние 6+.
Шахматный фестиваль в Данилове
26 июля, в Международный день шахмат, в Данилове пройдет шахматный фестиваль (0+). Гостей праздника ждут костюмированное шествие, флешмобы, мастер-классы, праздничный концерт и конечно же шахматные турниры.
К празднику в центре города установили новые шахматные фигуры. А на ярмарке, которая будет работать весь день, даниловские мастера представят множество шахматных сувениров и угощений ручной работы.
Также в Данилове на праздник ждут мировую величину в мире шахмат — Сергея Карякина. Предполагается, что он примет участие в Кубке губернатора Ярославской области, который пройдет в рамках фестиваля.
Закончится фестиваль в 22:00 праздничным салютом.
Фестиваль Мыши в Мышкине
26 июля в Мышкине Ярославской области пройдет День города и «Фестиваль Мышей планеты всей!» (6+).
Гостям события обещают развлечения, мастер-классы, конкурсы, концерты и выставки.
Фестиваль в Курбе
26 июля в селе Курба Ярославского округа пройдет фестиваль «А Курба будет жить!» (0+), организатором которого выступают благотворительный фонд «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов, администрация округа, местный религиозный приход. Фестиваль посвящен 255-летию Казанского храма в селе и 385-летию чудотворной курбской Казанской иконы Богородицы. Площадкой фестиваля станет территория курбского храмового комплекса.
Фестиваль начнется встречей рассвета (в 4:04) и молебном, который возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в Казанском храме (в 08:30).
Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11:30. Дневная программа будет включать в себя концерт творческих коллективов (духовные песнопения и фольклор), работу ремесленных мастерских, благотворительную выставку-ярмарку, экскурсии по селу и по храму, мастер-классы — от росписи пряников до хороводов. Для детей готовится отдельная программа со старинными народными забавами. Важной частью фестиваля станет встреча хранителей храмов ярославской земли, а завершат его вечерки и посиделки у костра.
Гостям праздника обещают погружение в атмосферу русской глубинки с ее душевными традициями: хороводами, чаем из самовара и плетением венков. А также знакомство с легендой русского зодчества — Казанским храмом и прикосновение к прошлому колоритной вотчины князей Курбских.
«Бурановские бабушки» в Вятском
26 июля самое красивое село России Вятское в Некрасовском округе Ярославской области отпразднует День села.
Программа праздника:
11:00-18:00 — экскурсия с аудио-гидом по селу Вятское «Вятские Пути-Дорожки»;
10:30-18:00 — посещение музея «Дом торгующего крестьянина». Здесь можно увидеть обстановку жилья, подлинные предметы быта крестьян, а в торговой лавке на первом этаже отведать знаменитые вятские соленые огурцы (для бесплатного посещения музея нужно получить билет на ресепшене «Дом купца Кундышева-Володина»)
11:00 — 14:00 — «Ремесленная ярмарка». Она пройдет на торговой площади. Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы, продегустировать деревенские угощения;
11:30 — 12:30 — творческий мастер-класс по плетению браслетов для детей «Браслеты дружбы» (детский клуб, дом № 27, рядом с сафари-парком);
12:00 — 13:00 — мастер-класс по созданию кукол из пряжи в русском народном стиле «Народная мастерская» (торговая площадь);
13:00 — 14:00 — интерактивная программа для детей с мыльными пузырями, веселой музыкой и командой анимации «Пузырьковая атмосфера» (русский парк забав рядом с торговой площадью);
14:00 — 15:00 — мастер-класс по росписи гипсовых фигурок для детей «Цветная сказка» (детский клуб, ул. Давыдковская, д.27, рядом с сафари-парком);
15:00 — 17:00 — мастер-класс по изготовлению куколки из ткани и ниток. Во время мастер-класса ведущий расскажет о традициях и истории старинного русского села Вятское. Запись на мастер-класс производится в Туристко-информационном центре, стоимость участия в мастер-классе — 500 рублей с человека (музей «Страницы истории и печатного дела», ул. Ярославская, д.4);
17:00 — 18:00 — «Вятские игры» — марафон русских народных настольных игр и теплые посиделки с командой анимации (детский клуб, ул. Давыдковская, д.27);
19:00 — 22:00 «Вечерние забавы» — игры и просмотр мультфильма с печеньем и теплым молоком (пекарня-кондитерская «Сахаръ», 2 этаж);
19:00 — выступление коллектива «Бурановские бабушки в ресторане „Некрасовъ“. Предварительное бронирование билетов возможно по телефону: 8 (499) 530 64 24 или на сайте „Русские сезоны Вятское“. Стоимость билетов: 2000 рублей на первом этаже, 1500 рублей — на втором этаже;
22:00 — 02:00 — «Разгуляй вечер» — вечернее караоке для взрослых в сопровождении широкой барной карты (караоке-бар, пекарня-кондитерская «Сахаръ», цокольный этаж).
Возрастное ограничение праздника 0+, возрастное ограничение «Разгуляй вечера» 18+.
Праздник в Карабихе
26 июля в музее-заповеднике Н. А. Некрасова пройдет «Ретропленэр» (0+). Начало мероприятия — в 12:00.
На парадном дворе для всех, кто интересуется историей, архитектурой и традициями усадьбы, пройдет «Усадебный квест». В Верхнем парке откроются фотозона «Чаепитие в усадьбе» и площадка для начинающих художников «Усадебное рисование». Любители чтения могут обсудить книжные новинки и обменяться изданиями в рамках акции «Книги в добрые руки»
В Большом доме двери для гостей откроет кинозал, где пройдет показ фильма «Всему начало здесь…», посвященный некрасовским местам Ярославского края.
Все мероприятия проводятся на бесплатной основе.
Музыкальный фестиваль «Лимон»
26 июля в Губернаторском саду в Ярославле (Волжская набережная, 23) пройдет музыкальный фестиваль «Лимон» (0+). Время проведения мероприятия — с 16:00 до 22:00. Сбор гостей — с 15:30. Стоимость билетов — 3000 рублей (для детей до 7 лет вход бесплатный). Для зрителей выступят четыре музыкальных коллектива:
16:05 — 17:25 — «Большой Джазовый Оркестр» под управлением Петра Востокова;
17:40-18:40 — квартет Софии Ацбеха-Негга;
18:40-19:10 — гастрономическая пауза с лимонным меню от ресторана «Ванильноеи небо» (еда и напитки не входят в стоимость билета, оплачиваются отдельно);
19:10 — 20:20 — Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew. Концерт–посвящение Луи Армстронгу;
20:30 — 21:30 — Dolce Gavana (Куба/Россия);
21:30 — 21:40 — закрытие фестиваля.
Забег в Ярославле
26 июля на Стрелке и набережной в Ярославле пройдет массовое спортивное событие «ЗОбег» (14+), организованный движением «Здоровое Отечество». Заявлено участие в мероприятии чемпиона мира по боксу Евгения Тищенко, победитель первенств Европы и мира по боксу Вячеслав Рогозин, мастер спорта международного класса, призера чемпионата мира по подводному спорту среди юниоров, члена сборной России Елизаветы Новиковой и других известных спортсменов.
Забеги пройдут на дистанциях 4 и 8 километров.
Программа:
07:00 — открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов;
08:00 — открытие гардероба;
08:30 — общая разминка;
09:00 — старт забега на 4 км.;
09:15 — старт забега на 8 км.;
10:00 — открытие фудкорта и зон партнеров;
10:30 — церемония награждения;
12:00 — завершение мероприятия.
На время проведения забега в центре Ярославля ограничат движение и парковку автомобилей.