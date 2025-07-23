Бесплатный концерт Глызина, праздник Мыши, шахматный фестиваль: афиша развлечений в Ярославской области

Переславль-Залесский в выходные отметит День города и День ВМФ. Праздновать будут два дня — 26–27 июля. События развернутся на нескольких площадках.

В программе 26 июля заявлены фестиваль мороженого и шоколада, шоу на воде «Трубеж Фест», ярмарки, концерты. В 20:30 на Народной площади выступит группа «Балаган Лимитед». А в 21:30 состоится бесплатный концерт Алексея Глызина.