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Развлечения Бесплатный концерт Глызина, праздник Мыши, шахматный фестиваль: афиша развлечений в Ярославской области

Бесплатный концерт Глызина, праздник Мыши, шахматный фестиваль: афиша развлечений в Ярославской области

Программа ярких событий в выходные, 26–27 июля

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2 комментария
В Ярославской области в выходные пройдет несколько ярких фестивалей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области в выходные пройдет несколько ярких фестивалей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в выходные пройдет несколько ярких фестивалей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В выходные, 26–27 июля, в Ярославской области пройдет несколько ярких праздников и фестивалей. Публикуем подробную информацию о каждом из них.

  1. Бесплатный концерт Алексея Глызина в Переславле
  2. Шахматный фестиваль в Данилове
  3. Фестиваль Мыши в Мышкине
  4. Фестиваль в Курбе
  5. «Бурановские бабушки» в Вятском
  6. Праздник в Карабихе
  7. Музыкальный фестиваль «Лимон»
  8. Забег в Ярославле
1

Бесплатный концерт Алексея Глызина в Переславле

Переславль-Залесский в выходные отметит День города и День ВМФ. Праздновать будут два дня — 26–27 июля. События развернутся на нескольких площадках.

В программе 26 июля заявлены фестиваль мороженого и шоколада, шоу на воде «Трубеж Фест», ярмарки, концерты. В 20:30 на Народной площади выступит группа «Балаган Лимитед». А в 21:30 состоится бесплатный концерт Алексея Глызина.

Алексей Глызин — советский и российский эстрадный певец, музыкант, Заслуженный артист России. Исполнитель хитов «Ты не ангел», «Поздний вечер в Соренто», «То ли воля, то ли неволя» и других.

27 июля, в День ВМФ в городе пройдут два фестиваля. В музее «Ботик Петра I» состоится фестиваль «Российскому флоту быть!». В исторической усадьбе выступят творческие коллективы, для детей будут работать игровые площадки. Завершит праздник фейерверк в стиле петровской эпохи.

На Народной площади и набережной пройдет народный фестиваль «Живая вода». Гости смогут посетить выставку-ярмарку мастеров и ремесленников, а также концерт. Фестиваль завершится музыкальным спектаклем на воде, посвященным защитникам Отечества.

Возрастное ограничение на дневные мероприятия 0+, на вечерние 6+.

Программа Дня города в Переславле-Залесском | Источник: Администрация Переславля-ЗалесскогоПрограмма Дня города в Переславле-Залесском | Источник: Администрация Переславля-Залесского

Программа Дня города в Переславле-Залесском

Источник:

Администрация Переславля-Залесского

2

Шахматный фестиваль в Данилове

26 июля, в Международный день шахмат, в Данилове пройдет шахматный фестиваль (0+). Гостей праздника ждут костюмированное шествие, флешмобы, мастер-классы, праздничный концерт и конечно же шахматные турниры.

К празднику в центре города установили новые шахматные фигуры. А на ярмарке, которая будет работать весь день, даниловские мастера представят множество шахматных сувениров и угощений ручной работы.

Также в Данилове на праздник ждут мировую величину в мире шахмат — Сергея Карякина. Предполагается, что он примет участие в Кубке губернатора Ярославской области, который пройдет в рамках фестиваля.

Закончится фестиваль в 22:00 праздничным салютом.

Программа шахматного фестиваля в Данилове | Источник: Мэрия города Данилов Ярославской области / Vk.comПрограмма шахматного фестиваля в Данилове | Источник: Мэрия города Данилов Ярославской области / Vk.com

Программа шахматного фестиваля в Данилове

Источник:

Мэрия города Данилов Ярославской области / Vk.com

3

Фестиваль Мыши в Мышкине

26 июля в Мышкине Ярославской области пройдет День города и «Фестиваль Мышей планеты всей!» (6+).

Гостям события обещают развлечения, мастер-классы, конкурсы, концерты и выставки.

26 июля в Мышкине пройдет День города и Фестиваль Мыши | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

26 июля в Мышкине пройдет День города и Фестиваль Мыши

Для гостей подготовили обширную программу | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

Для гостей подготовили обширную программу

Можно будет посетить все музеи | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

Можно будет посетить все музеи

В программе различные развлечения | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

В программе различные развлечения

Торжественное открытие праздника пройдет в 12:00 на Успенской площади | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

Торжественное открытие праздника пройдет в 12:00 на Успенской площади

Отдельная программа продумана для детей | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

Отдельная программа продумана для детей

Завершится праздник фейерверком в 23:00 | Источник: Анатолий Курицын / Vk.com

Завершится праздник фейерверком в 23:00

1 из 7

26 июля в Мышкине пройдет День города и Фестиваль Мыши

Источник:

Анатолий Курицын / Vk.com

4

Фестиваль в Курбе

26 июля в селе Курба Ярославского округа пройдет фестиваль «А Курба будет жить!» (0+), организатором которого выступают благотворительный фонд «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов, администрация округа, местный религиозный приход. Фестиваль посвящен 255-летию Казанского храма в селе и 385-летию чудотворной курбской Казанской иконы Богородицы. Площадкой фестиваля станет территория курбского храмового комплекса.

Фестиваль начнется встречей рассвета (в 4:04) и молебном, который возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в Казанском храме (в 08:30).

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11:30. Дневная программа будет включать в себя концерт творческих коллективов (духовные песнопения и фольклор), работу ремесленных мастерских, благотворительную выставку-ярмарку, экскурсии по селу и по храму, мастер-классы — от росписи пряников до хороводов. Для детей готовится отдельная программа со старинными народными забавами. Важной частью фестиваля станет встреча хранителей храмов ярославской земли, а завершат его вечерки и посиделки у костра.

Гостям праздника обещают погружение в атмосферу русской глубинки с ее душевными традициями: хороводами, чаем из самовара и плетением венков. А также знакомство с легендой русского зодчества — Казанским храмом и прикосновение к прошлому колоритной вотчины князей Курбских.

5

«Бурановские бабушки» в Вятском

26 июля самое красивое село России Вятское в Некрасовском округе Ярославской области отпразднует День села.

Программа праздника:

  • 11:00-18:00 — экскурсия с аудио-гидом по селу Вятское «Вятские Пути-Дорожки»;

  • 10:30-18:00 — посещение музея «Дом торгующего крестьянина». Здесь можно увидеть обстановку жилья, подлинные предметы быта крестьян, а в торговой лавке на первом этаже отведать знаменитые вятские соленые огурцы (для бесплатного посещения музея нужно получить билет на ресепшене «Дом купца Кундышева-Володина»)

  • 11:00 — 14:00 — «Ремесленная ярмарка». Она пройдет на торговой площади. Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы, продегустировать деревенские угощения;

  • 11:30 — 12:30 — творческий мастер-класс по плетению браслетов для детей «Браслеты дружбы» (детский клуб, дом № 27, рядом с сафари-парком);

  • 12:00 — 13:00 — мастер-класс по созданию кукол из пряжи в русском народном стиле «Народная мастерская» (торговая площадь);

  • 13:00 — 14:00 — интерактивная программа для детей с мыльными пузырями, веселой музыкой и командой анимации «Пузырьковая атмосфера» (русский парк забав рядом с торговой площадью);

  • 14:00 — 15:00 — мастер-класс по росписи гипсовых фигурок для детей «Цветная сказка» (детский клуб, ул. Давыдковская, д.27, рядом с сафари-парком);

  • 15:00 — 17:00 — мастер-класс по изготовлению куколки из ткани и ниток. Во время мастер-класса ведущий расскажет о традициях и истории старинного русского села Вятское. Запись на мастер-класс производится в Туристко-информационном центре, стоимость участия в мастер-классе — 500 рублей с человека (музей «Страницы истории и печатного дела», ул. Ярославская, д.4);

  • 17:00 — 18:00 — «Вятские игры» — марафон русских народных настольных игр и теплые посиделки с командой анимации (детский клуб, ул. Давыдковская, д.27);

  • 19:00 — 22:00 «Вечерние забавы» — игры и просмотр мультфильма с печеньем и теплым молоком (пекарня-кондитерская «Сахаръ», 2 этаж);

  • 19:00 — выступление коллектива «Бурановские бабушки в ресторане „Некрасовъ“. Предварительное бронирование билетов возможно по телефону: 8 (499) 530 64 24 или на сайте „Русские сезоны Вятское“. Стоимость билетов: 2000 рублей на первом этаже, 1500 рублей — на втором этаже;

  • 22:00 — 02:00 — «Разгуляй вечер» — вечернее караоке для взрослых в сопровождении широкой барной карты (караоке-бар, пекарня-кондитерская «Сахаръ», цокольный этаж).

Возрастное ограничение праздника 0+, возрастное ограничение «Разгуляй вечера» 18+.

6

Праздник в Карабихе

26 июля в музее-заповеднике Н. А. Некрасова пройдет «Ретропленэр» (0+). Начало мероприятия — в 12:00.

На парадном дворе для всех, кто интересуется историей, архитектурой и традициями усадьбы, пройдет «Усадебный квест». В Верхнем парке откроются фотозона «Чаепитие в усадьбе» и площадка для начинающих художников «Усадебное рисование». Любители чтения могут обсудить книжные новинки и обменяться изданиями в рамках акции «Книги в добрые руки»

В Большом доме двери для гостей откроет кинозал, где пройдет показ фильма «Всему начало здесь…», посвященный некрасовским местам Ярославского края.

Все мероприятия проводятся на бесплатной основе.

7

Музыкальный фестиваль «Лимон»

26 июля в Губернаторском саду в Ярославле (Волжская набережная, 23) пройдет музыкальный фестиваль «Лимон» (0+). Время проведения мероприятия — с 16:00 до 22:00. Сбор гостей — с 15:30. Стоимость билетов — 3000 рублей (для детей до 7 лет вход бесплатный). Для зрителей выступят четыре музыкальных коллектива:

  • 16:05 — 17:25 — «Большой Джазовый Оркестр» под управлением Петра Востокова;

  • 17:40-18:40 — квартет Софии Ацбеха-Негга;

  • 18:40-19:10 — гастрономическая пауза с лимонным меню от ресторана «Ванильноеи небо» (еда и напитки не входят в стоимость билета, оплачиваются отдельно);

  • 19:10 — 20:20 — Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew. Концерт–посвящение Луи Армстронгу;

  • 20:30 — 21:30 — Dolce Gavana (Куба/Россия);

  • 21:30 — 21:40 — закрытие фестиваля.

Мероприятие пройдет 26 июля | Источник: Ярославский художественный музейМероприятие пройдет 26 июля | Источник: Ярославский художественный музей

Мероприятие пройдет 26 июля

Источник:

Ярославский художественный музей

8

Забег в Ярославле

26 июля на Стрелке и набережной в Ярославле пройдет массовое спортивное событие «ЗОбег» (14+), организованный движением «Здоровое Отечество». Заявлено участие в мероприятии чемпиона мира по боксу Евгения Тищенко, победитель первенств Европы и мира по боксу Вячеслав Рогозин, мастер спорта международного класса, призера чемпионата мира по подводному спорту среди юниоров, члена сборной России Елизаветы Новиковой и других известных спортсменов.

Забеги пройдут на дистанциях 4 и 8 километров.

Программа:

07:00 — открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов;

08:00 — открытие гардероба;

08:30 — общая разминка;

09:00 — старт забега на 4 км.;

09:15 — старт забега на 8 км.;

10:00 — открытие фудкорта и зон партнеров;

10:30 — церемония награждения;

12:00 — завершение мероприятия.

На время проведения забега в центре Ярославля ограничат движение и парковку автомобилей.

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Комментарии
2
Гость
31 минута
Глызин это кто вообще?
Гость
15 минут
Простите, но Международный день шахмат отмечается не 26 июля, а 20 июля!
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