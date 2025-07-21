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Развлечения «Разница между экраном и жизнью заметная»: ярославец рассказал о закулисье «Поля Чудес». Видео

«Разница между экраном и жизнью заметная»: ярославец рассказал о закулисье «Поля Чудес». Видео

Александр Панкрашов принял участие в популярной телепрограмме

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1 комментарий

Как проходят съемки «Поля Чудес», рассказал шоумен из Пошехонья Ярославской области

Источник:

Городские медиа

Шоумен из Ярославской области принял участие в программе «Поле Чудес» (6+) и поделился своими впечатлениями от съемки на Первом канале.

37-летний Александр Панкрашов ведет свадьбы, дни рождения и корпоративы. На праздниках он также поет, рассказывает анекдоты, показывает фокусы. Поэтому просит себя называть не ведущим, а именно шоуменом.

Ярославец активно ведет странички в соцсетях, где показывает кадры со своей работы. Так его и заметили редакторы «Поля Чудес».

«Весной этого года мне написал представитель программы и пригласил поучаствовать в кастинге. Я подумал: „Почему бы и нет?“ Заполнил заявку и ждал ответа. Через недельки две мне написали: „Александр, мы вас ждем!“», — рассказал Александр в беседе с 76.RU.

В конце мая 2025 года проходили съемки программы. Шоумен из Ярославля дошел до финала, но победить в телеигре не получилось. Александр отмечает, что не расстраивается, ведь ему был важен сам процесс съемок и знакомство с кумиром детства — Леонидом Якубовичем.

<p>Александр Панкрашов </p><p>Александр Панкрашов </p>

Перед эфиром нас поместили в одной комнате со всеми девятью участниками выпуска. К нам зашел Леонид Якубович, познакомился с каждым, пообщался. Удивительно: по телевизору он кажется большим, крепким, а на деле — небольшой, худенький. Разница между экраном и жизнью заметная.

Александр Панкрашов

шоумен, участник «Поля Чудес»

Подробнее о закулисье «Поля Чудес» и о том, что удивило Александра Панкрашова в правилах программы, смотрите в видеосюжете выше.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Поле Чудес
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
через полгода, я считаю, еще раз надо статью написать
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