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Развлечения Обзор «Профукали шикарный сериал»: зрители в пух и прах разнесли финал «Фишер. Затмение»

«Профукали шикарный сериал»: зрители в пух и прах разнесли финал «Фишер. Затмение»

Довольных развязкой практически нет

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1 комментарий
Иван Янковский, кажется, готов выслушать всё, что зрители думают о втором «Фишере» | Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 годИван Янковский, кажется, готов выслушать всё, что зрители думают о втором «Фишере» | Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Иван Янковский, кажется, готов выслушать всё, что зрители думают о втором «Фишере»

Источник:

кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Второй сезон «Фишера» (18+) подошел к финалу, и у тех, кто уже успел посмотреть, чем закончился сериал «Фишер. Затмение» (18+), осталось к развязке много вопросов и претензий.

По большому счету «Затмение», конечно, никакой не «Фишер». Кроме некоторых действующих лиц, два сезона ничего не объединяет. Первый авторы создавали по реальному и резонансному делу, второй никак не тянет на тру-крайм. Хотя создатели сериала и заверяют, что их творение основано на реальных событиях, по факту получился Франкенштейн, собранный из разных тел дел. Причем неизвестно, насколько они близки к реальности. Да и главный преступник — образ собирательный, а не реконструкция всамделишного маньяка.

Теперь расскажем немного о том, чем закончился сериал «Фишер. Затмение». Если вы еще не посмотрели финальную серию, будьте готовы: дальше будут спойлеры.

В восьмой серии Фишер проговаривается, что Саше Иванову цветы на могилу не нужны — у него есть нарциссы. Из этой информации следователи делают вывод, что могила «Зайца» и есть место захоронения Саши. Этот фрагмент относит нас к первому сезону, где возле трупа подростка с головой зайца были цветы.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Также появляются герои, до этого в сериале не мелькавшие, — девушка за рулем автомобиля, который на свою голову останавливают гаишники. Стоит им только открыть багажник для проверки, как оттуда раздаются выстрелы. Гаишники падают замертво.

Когда Надежда Райкина и Евгений Боков позже осматривают этот автомобиль, между ними завязывается разговор, во время которого Надежда рассказывает, что в поиске места преступления, куда она ездила с Иваном Злобиным, важную роль сыграл экстрасенс. Причем ничего точного он не говорил, но Иван каким-то образом всё понял. Здесь-то Боков и начал о чем-то догадываться. Чтобы проверить свои домысли, мчится к проститутке Любе, расспрашивает ее про Злобина, и та выкладывает ему всё, что знает, добавляя, что Иван плохой.

Также Боков находит на кладбище с могилами сектантов супругу Злобина, от которой узнает, что Иван на регулярной основе ее поколачивал, подавлял — в общем, абьюзил всеми возможными способами.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

А пока Боков общается со всеми подряд, Злобин вместе с Райкиной обследуют место очередного убийства, отмечая, что маньяк изменился в действиях — как будто утратил навык или куда-то спешил. Чем больше они разговаривают, тем более нервным становится Иван. В конце концов он уходит в заброшенный дом, где его позже находят с перерезанным горлом и успевают спасти.

Естественно, все подозрения со Злобина тут же слетают, но стоит ему немного прийти в себя, как его навещает Боков и предлагает составить фоторобот преступника. И вот те раз — на изображении вылитый Иван.

Казалось бы, на этом и делу конец, но не торопитесь с выводами — оказывается, у Бокова есть брат-близнец, который до этого никак не отсвечивал. Хотя подождите, как это никак? Давайте оставим ответ на этот вопрос открытым ради тех, кто еще не досмотрел «Фишер. Затмение», и перейдем к тем, ради кого всё это и затевалось, — к зрителям.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

А зрители остались в недоумении, узнав, чем закончился сериал «Фишер. Затмение».

— Развязка настолько ужасная, что ощущение, что меня очень сильно обманули, — жалуется Анатолий Бабкин.

— Как только в кино появляется близнец или двойник, то это автоматически туфта, шляпа и шняга, — добавляет Артур Еникеев.

— Задумка с близнецами — это как сценаристам вдруг стало лень и они такие: «Окей, давайте просто придумаем брата». В целом очень достойный сериал зафейлили этим твистом. Лучше б уже жениха сделали маньяком, — говорит еще один зритель.

— Ваня походу сам не знал, что у него брат есть, — считает другой поклонник сериала. — Повеяло чем-то бразильским, развязка с братьями Злобиными выглядит неуместной, возможно, я где-то пропустил, но так и не вспомнил за весь сериал ни одного намека даже не на близнеца, а просто на брата.

— Когда Злобин сидел с Боковым, я подумала, что ну вот оно, сейчас всё встанет на свои места, Ваня расскажет, как и зачем он убивал, по остальным персонажам тоже станет всё красиво, но нет, близнец! Театр абсурда какой-то, уж простите, — говорит Екатерина Романова. — Кстати, даже мелькала предательская мысль, что всё-таки убийца не Злобин, а тот жених-абьюзер.

— Столько линий профукать это надо умудриться, да. Профукали шикарный сериал, — отмечает другой зритель.

— Ощущение, что сериал перегружен сюжетными линиями и этой истории это очень мешает, например, история Любы кончается ничем, резкий геноцид героев под конец (это, видимо, чтобы можно было одного Бокова с Валерой в 3-й сезон отправить), — говорит еще один поклонник сериала.

— Затмение когда происходит? Когда одно небесное светило накрывает свет от другого… Я думаю, смысл в названии «Фишер. Затмение» как раз в том, что дело Фишера находит продолжение в других делах, в других людях. Ну и другие мысли есть. В общем, вопрос философский, но очень интересный, — философствует один из зрителей.

— С первой серии намекали на Ваню Злобина, я такой: ну не могут же так бездарно сделать, а нет, могут, — считает Максим Рождественский. — Врач, помощник мэра, тот чел, что пытал Кочергу, Варя, Дина — это было бы куда интереснее, здесь же такие: хоба, а есть брат близнец, абсолютный треш и слив концовки.

Как вам финал сериала «Фишер. Затмение»?

Отличный финал!
Полный отстой
Ждали большего, но вышло что вышло
Еще не посмотрели
Впервые слышу об этом сериале
Вообще не смотрю российское кино
У меня нет времени на всякую ерунду
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Сериал Фишер Иван Янковский Критика Развлечение Кино Актер Отзыв
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Комментарии
1
Гость
1 час
вы тупо скопировали комменты из тг канала "культовые русские сериалы"?))) серьезно? без указания источника, зато с фамилиями комментаторов? журналистика 80 lvl
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