«Профукали шикарный сериал»: зрители в пух и прах разнесли финал «Фишер. Затмение»

Иван Янковский, кажется, готов выслушать всё, что зрители думают о втором «Фишере» Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Второй сезон «Фишера» (18+) подошел к финалу, и у тех, кто уже успел посмотреть, чем закончился сериал «Фишер. Затмение» (18+), осталось к развязке много вопросов и претензий.

По большому счету «Затмение», конечно, никакой не «Фишер». Кроме некоторых действующих лиц, два сезона ничего не объединяет. Первый авторы создавали по реальному и резонансному делу, второй никак не тянет на тру-крайм. Хотя создатели сериала и заверяют, что их творение основано на реальных событиях, по факту получился Франкенштейн, собранный из разных тел дел. Причем неизвестно, насколько они близки к реальности. Да и главный преступник — образ собирательный, а не реконструкция всамделишного маньяка.

Теперь расскажем немного о том, чем закончился сериал «Фишер. Затмение». Если вы еще не посмотрели финальную серию, будьте готовы: дальше будут спойлеры.

В восьмой серии Фишер проговаривается, что Саше Иванову цветы на могилу не нужны — у него есть нарциссы. Из этой информации следователи делают вывод, что могила «Зайца» и есть место захоронения Саши. Этот фрагмент относит нас к первому сезону, где возле трупа подростка с головой зайца были цветы.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

Также появляются герои, до этого в сериале не мелькавшие, — девушка за рулем автомобиля, который на свою голову останавливают гаишники. Стоит им только открыть багажник для проверки, как оттуда раздаются выстрелы. Гаишники падают замертво.

Когда Надежда Райкина и Евгений Боков позже осматривают этот автомобиль, между ними завязывается разговор, во время которого Надежда рассказывает, что в поиске места преступления, куда она ездила с Иваном Злобиным, важную роль сыграл экстрасенс. Причем ничего точного он не говорил, но Иван каким-то образом всё понял. Здесь-то Боков и начал о чем-то догадываться. Чтобы проверить свои домысли, мчится к проститутке Любе, расспрашивает ее про Злобина, и та выкладывает ему всё, что знает, добавляя, что Иван плохой.

Также Боков находит на кладбище с могилами сектантов супругу Злобина, от которой узнает, что Иван на регулярной основе ее поколачивал, подавлял — в общем, абьюзил всеми возможными способами.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

А пока Боков общается со всеми подряд, Злобин вместе с Райкиной обследуют место очередного убийства, отмечая, что маньяк изменился в действиях — как будто утратил навык или куда-то спешил. Чем больше они разговаривают, тем более нервным становится Иван. В конце концов он уходит в заброшенный дом, где его позже находят с перерезанным горлом и успевают спасти.

Естественно, все подозрения со Злобина тут же слетают, но стоит ему немного прийти в себя, как его навещает Боков и предлагает составить фоторобот преступника. И вот те раз — на изображении вылитый Иван.

Казалось бы, на этом и делу конец, но не торопитесь с выводами — оказывается, у Бокова есть брат-близнец, который до этого никак не отсвечивал. Хотя подождите, как это никак? Давайте оставим ответ на этот вопрос открытым ради тех, кто еще не досмотрел «Фишер. Затмение», и перейдем к тем, ради кого всё это и затевалось, — к зрителям.

Источник: кадр из сериала «Фишер. Затмение» (18+), реж. Александр Цой, Wink, 2025 год

А зрители остались в недоумении, узнав, чем закончился сериал «Фишер. Затмение».

— Развязка настолько ужасная, что ощущение, что меня очень сильно обманули, — жалуется Анатолий Бабкин.

— Как только в кино появляется близнец или двойник, то это автоматически туфта, шляпа и шняга, — добавляет Артур Еникеев.

— Задумка с близнецами — это как сценаристам вдруг стало лень и они такие: «Окей, давайте просто придумаем брата». В целом очень достойный сериал зафейлили этим твистом. Лучше б уже жениха сделали маньяком, — говорит еще один зритель.

— Ваня походу сам не знал, что у него брат есть, — считает другой поклонник сериала. — Повеяло чем-то бразильским, развязка с братьями Злобиными выглядит неуместной, возможно, я где-то пропустил, но так и не вспомнил за весь сериал ни одного намека даже не на близнеца, а просто на брата.

— Когда Злобин сидел с Боковым, я подумала, что ну вот оно, сейчас всё встанет на свои места, Ваня расскажет, как и зачем он убивал, по остальным персонажам тоже станет всё красиво, но нет, близнец! Театр абсурда какой-то, уж простите, — говорит Екатерина Романова. — Кстати, даже мелькала предательская мысль, что всё-таки убийца не Злобин, а тот жених-абьюзер.

— Столько линий профукать это надо умудриться, да. Профукали шикарный сериал, — отмечает другой зритель.

— Ощущение, что сериал перегружен сюжетными линиями и этой истории это очень мешает, например, история Любы кончается ничем, резкий геноцид героев под конец (это, видимо, чтобы можно было одного Бокова с Валерой в 3-й сезон отправить), — говорит еще один поклонник сериала.

— Затмение когда происходит? Когда одно небесное светило накрывает свет от другого… Я думаю, смысл в названии «Фишер. Затмение» как раз в том, что дело Фишера находит продолжение в других делах, в других людях. Ну и другие мысли есть. В общем, вопрос философский, но очень интересный, — философствует один из зрителей.

— С первой серии намекали на Ваню Злобина, я такой: ну не могут же так бездарно сделать, а нет, могут, — считает Максим Рождественский. — Врач, помощник мэра, тот чел, что пытал Кочергу, Варя, Дина — это было бы куда интереснее, здесь же такие: хоба, а есть брат близнец, абсолютный треш и слив концовки.