Артемий Лебедев, Клава Кока и Влад А4 завели публичные каналы в новом российском мессенджере

Российский мессенджер MAX, входящий в одноименную цифровую платформу, начал тестирование публичных каналов. В числе первых авторов — Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Антиглянец, Влад Бумага и другие инфлюенсеры, а также крупные СМИ и Минцифры России.
Всего в тестовом режиме уже работает более 50 каналов. Пользователи могут подписываться, ставить реакции на посты, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки, позже появится возможность создавать свои каналы.