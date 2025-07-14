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Развлечения Артемий Лебедев, Клава Кока и Влад А4 завели публичные каналы в новом российском мессенджере

Артемий Лебедев, Клава Кока и Влад А4 завели публичные каналы в новом российском мессенджере

Пока что функция работает в тестовом режиме

157
5 комментариев
Россияне могут подписаться на популярных блогеров в новом мессенджере | Источник: freepik.comРоссияне могут подписаться на популярных блогеров в новом мессенджере | Источник: freepik.com

Россияне могут подписаться на популярных блогеров в новом мессенджере

Источник:

freepik.com

Российский мессенджер MAX, входящий в одноименную цифровую платформу, начал тестирование публичных каналов. В числе первых авторов — Сергей Минаев, Клава Кока, Артемий Лебедев, Антиглянец, Влад Бумага и другие инфлюенсеры, а также крупные СМИ и Минцифры России.

Всего в тестовом режиме уже работает более 50 каналов. Пользователи могут подписываться, ставить реакции на посты, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки, позже появится возможность создавать свои каналы.

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Комментарии
5
Гость
36 минут
За деньги ДА 💰
Гость
43 минуты
Да и пофиг.
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