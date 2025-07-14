Весь интернет ищет манула на этом фото, но никак не может найти, а вы справитесь?

Природа недаром дала животным такую разнообразную окраску. Кто-то благодаря ей прячется от хищников, кто-то маскируется, чтобы застать добычу врасплох. А некоторые делают всё возможное, чтобы их не заметил фотограф.
Вот и Джерри Сю, прогуливаясь по каменистым пейзажам, не сразу обратил внимание, что за ним со стороны присматривает манул. А когда заметил животное, незамедлительно его заснял. Вот только о том, что на фото есть манул, знает, кажется, он один. Или вы тоже сможете найти там этого пушистого хищника?
Перед тем как начать поиски, убедитесь, что у вас есть достаточно свободного времени, когда вас никто не будет отвлекать: поиски манула — дело нешуточное. Перед вами то самое фото. Но где на нем кот?
Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти манула?
Секунд 15 — легкотня
Примерно минута
До пяти минут
Да нет там никакого манула!
Если у вас не получилось справиться с этой задачей или вы потратили на поиски слишком много времени, вы не одиноки: весь интернет искал манула на этом фото, но находили его единицы.
А теперь настало время удостовериться, что кот на снимке действительно есть. А те, кто считает, что нашли его, могут сверить свой результат.
Впрочем, есть у нас пушистые, которые ни от кого не прячутся, а, наоборот, с удовольствием позируют перед объективом камеры. Благодаря таким моделям может получиться милейшая фотоподборка с котами, которые растопят любое сердце.