Весь интернет ищет манула на этом фото, но никак не может найти, а вы справитесь?

На этом фото манул вполне очевиден, попробуйте найти его на снимке ниже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Природа недаром дала животным такую разнообразную окраску. Кто-то благодаря ей прячется от хищников, кто-то маскируется, чтобы застать добычу врасплох. А некоторые делают всё возможное, чтобы их не заметил фотограф.

Вот и Джерри Сю, прогуливаясь по каменистым пейзажам, не сразу обратил внимание, что за ним со стороны присматривает манул. А когда заметил животное, незамедлительно его заснял. Вот только о том, что на фото есть манул, знает, кажется, он один. Или вы тоже сможете найти там этого пушистого хищника?

Перед тем как начать поиски, убедитесь, что у вас есть достаточно свободного времени, когда вас никто не будет отвлекать: поиски манула — дело нешуточное. Перед вами то самое фото. Но где на нем кот?

Источник: Jerry Xu

ТЕСТ Пройден 19 раз 1 / 1 Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти манула? Секунд 15 — легкотня

Примерно минута

До пяти минут

Да нет там никакого манула!

Если у вас не получилось справиться с этой задачей или вы потратили на поиски слишком много времени, вы не одиноки: весь интернет искал манула на этом фото, но находили его единицы.

А теперь настало время удостовериться, что кот на снимке действительно есть. А те, кто считает, что нашли его, могут сверить свой результат.

Нажмите сюда, чтобы увидеть манула Нажмите