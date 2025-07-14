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Развлечения Тест Весь интернет ищет манула на этом фото, но никак не может найти, а вы справитесь?

Весь интернет ищет манула на этом фото, но никак не может найти, а вы справитесь?

Короткий, но эффективный тест на внимательность

293
1 комментарий
На этом фото манул вполне очевиден, попробуйте найти его на снимке ниже | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа этом фото манул вполне очевиден, попробуйте найти его на снимке ниже | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На этом фото манул вполне очевиден, попробуйте найти его на снимке ниже

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Природа недаром дала животным такую разнообразную окраску. Кто-то благодаря ей прячется от хищников, кто-то маскируется, чтобы застать добычу врасплох. А некоторые делают всё возможное, чтобы их не заметил фотограф.

Вот и Джерри Сю, прогуливаясь по каменистым пейзажам, не сразу обратил внимание, что за ним со стороны присматривает манул. А когда заметил животное, незамедлительно его заснял. Вот только о том, что на фото есть манул, знает, кажется, он один. Или вы тоже сможете найти там этого пушистого хищника?

Перед тем как начать поиски, убедитесь, что у вас есть достаточно свободного времени, когда вас никто не будет отвлекать: поиски манула — дело нешуточное. Перед вами то самое фото. Но где на нем кот?

Источник: Jerry XuИсточник: Jerry Xu
Источник:

Jerry Xu

ТЕСТПройден 19 раз
1 / 1

Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти манула?

  • Секунд 15 — легкотня

  • Примерно минута

  • До пяти минут

  • Да нет там никакого манула!

Если у вас не получилось справиться с этой задачей или вы потратили на поиски слишком много времени, вы не одиноки: весь интернет искал манула на этом фото, но находили его единицы.

А теперь настало время удостовериться, что кот на снимке действительно есть. А те, кто считает, что нашли его, могут сверить свой результат.

Нажмите сюда, чтобы увидеть манула
Нажмите
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Впрочем, есть у нас пушистые, которые ни от кого не прячутся, а, наоборот, с удовольствием позируют перед объективом камеры. Благодаря таким моделям может получиться милейшая фотоподборка с котами, которые растопят любое сердце.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Манул Фото Тест Развлечение Внимательность Кот
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Комментарии
1
Гость
51 минута
Слева от камня внизу лежит ныкается
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