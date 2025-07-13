Нетипичные места в Сочи: где отдохнуть в окрестностях курорта без толп туристов и с чистым морем

Из-за доступности Сочи остается одним из самых популярных курортов Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Черное море умеет быть другим: не шумным, не грязным, не душным. Оно бывает теплым, прозрачным и приветливым, если знать, куда ехать. Блогер Зоркий в своем блоге на «Дзене» выбрал пляжи в районе Сочи, которые можно считать альтернативой Анапе. Портал 93.RU публикует список мест в сезоне, когда привычные маршруты подводят.

Ранее мы уже рассказывали о пяти пляжах на Черном море, на которые стоит обратить внимание.

Макопсе — как в деревне, но у моря

Небольшой поселок между Вишневкой и Лазаревским. Море здесь прозрачное, пляж благоустроенный, цены на жилье радуют. Туристов мало, зато природа вокруг будто со старой открытки. Иногда устраивают мини-дискотеки и пенные вечеринки в местных кафе, но всё это камерно и по-доброму.

Головинка — с дельфинами и без толпы

Пляж Головинки — это редкое сочетание комфорта и уединения. Галька, шезлонги, навесы от солнца, чистая вода. А еще — дельфины. Они тут не шоу-программа, а часть природы — часто подплывают близко к берегу. Поселок недорогой, с нормальными мини-отелями и кафе.

Магри — полудикий отдых и никакой суеты

Магри — первый населенный пункт Большого Сочи. Большинство туристов проезжают его мимо. И зря! Пляж здесь необустроенный, зато чистый, нет ни громкой музыки, ни продавцов всякой всячины. Просто море, камни и небо. Настоящий детокс от перегретых курортов.

Хоста — курортный, но спокойный

Хоста — это Сочи, но с настроением санатория. Туристов много, но без безумия. Уютные кафе, доступные отели, набережная, зелень. Пляжи чистые, с удобным входом, а атмосфера расслабленная. Подходит для тех, кто едет с детьми или хочет отдыха без нервов.

Волконка — мало развлечений, но много покоя

В самой Волконке почти нечего смотреть, но пляж ухоженный, малолюдный и с чистым морем. Бонус: рядом волконский дольмен-монолит, остатки византийской крепости и урочище Два брата. До пляжа иногда приходится идти по рельефной местности, но это даже плюс — отпугивает ленивых. Хотя для ленивых на берегу есть эллинги.

Аше — отпуск у моря с душой деревни