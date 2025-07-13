Эти мультики знакомы каждому ребенку СССР — сможете отгадать их по одному кадру?

Если бы мы предложили героям мультфильмов пройти этот тест, скорее всего, их эмоции были бы такими

Помните тот момент, когда мама звала ужинать, а вы сидели перед телевизором, пытаясь запомнить каждую деталь любимого мультфильма? Главное было не забыть название, чтобы потом, если увидите в программе, ни за что не пропустить. Теперь эти знания вам очень пригодятся. Перед вами непростая задача: определить название советского мультфильма, зная лишь одну единственную картинку, думаете, справитесь?