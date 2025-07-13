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Развлечения Тест Эти мультики знакомы каждому ребенку СССР — сможете отгадать их по одному кадру?

Эти мультики знакомы каждому ребенку СССР — сможете отгадать их по одному кадру?

Знатоки старых добрых сказок, ваше время пришло

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1 комментарий
Если бы мы предложили героям мультфильмов пройти этот тест, скорее всего, их эмоции были бы такими | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаЕсли бы мы предложили героям мультфильмов пройти этот тест, скорее всего, их эмоции были бы такими | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Если бы мы предложили героям мультфильмов пройти этот тест, скорее всего, их эмоции были бы такими

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Помните тот момент, когда мама звала ужинать, а вы сидели перед телевизором, пытаясь запомнить каждую деталь любимого мультфильма? Главное было не забыть название, чтобы потом, если увидите в программе, ни за что не пропустить. Теперь эти знания вам очень пригодятся. Перед вами непростая задача: определить название советского мультфильма, зная лишь одну единственную картинку, думаете, справитесь?

ТЕСТПройден 52 раза
1 / 10

Не обязательно жить в системе Медузы, чтобы помнить, из какого мультфильма этот инопланетянин, верно?

  • «День рождения Алисы» (0+)

  • «Большой Ух» (0+)

  • «Тайна третьей планеты» (0+)

  • «Пришелец в капусте» (0+)

2 / 10

Из какого мультфильма этот вальяжный кот?

  • «Пес в сапогах» (0+)

  • «Котенок по имени Гав» (0+)

  • «Жил-был пес» (0+)

  • «Чучело-Мяучело» (0+)

3 / 10

Мультфильм, которые вспомнят только единицы.

  • «Василиса Прекрасная» (0+)

  • «Сказка о золотом петушке» (0+)

  • «Василиса Микулишна» (0+)

  • «Храбрец-удалец» (0+)

4 / 10

Даем подсказку: это не мультик про Гулливера.

  • «Чудеса в решете» (18+)

  • «Мартынко» (0+)

  • «В стране невыученных уроков» (0+)

  • «Замок лгунов» (0+)

5 / 10

Откуда эта эффектная мадам?

  • «Миссис Уксус и мистер Уксус» (6+)

  • «В мире басен» (0+)

  • «Горшочек каши» (0+)

  • «Великан — эгоист» (0+)

6 / 10

Из какого приключенческого мультика эта сцена?

  • «Остров сокровищ» (0+)

  • «В стране невыученных уроков» (0+)

  • «Трое на острове» (6+)

  • «Боцман и попугай» (0+)

7 / 10

Узнали мультик?

  • «Самый маленький гном» (0+)

  • «Дикие лебеди» (0+)

  • «Приключения Буратино» (0+)

  • «Заколдованный мальчик» (0+)

8 / 10

Из какого мультфильма Леонида Носырева этот царь?

  • «Смех и горе у Бела моря» (6+)

  • «Mister Пронька» (0+)

  • «Волшебное кольцо» (0+)

  • «Архангельские новеллы» (0+)

9 / 10

Немного пластилиновой анимации в нашем тесте.

  • «Волк и семеро козлят на новый лад» (0+)

  • «Дереза» (0+)

  • «Волчище — серый хвостище» (0+)

  • «Лесная хроника» (0+)

10 / 10

Узнали, кто это сидит в платке?

  • «Ежик должен быть колючим?» (6+)

  • «Ежик в тумане» (0+)

  • «Трое из Простоквашино» (0+)

  • «Зимняя сказка» (0+)

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Советское кино Отдых Развлечение Мультфильм
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
"Может, вы и помните песню про великого нехочуху?" - может, вы научитесь и фразы правильно по-русски составлять?
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