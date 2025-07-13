Эти мультики знакомы каждому ребенку СССР — сможете отгадать их по одному кадру?

Помните тот момент, когда мама звала ужинать, а вы сидели перед телевизором, пытаясь запомнить каждую деталь любимого мультфильма? Главное было не забыть название, чтобы потом, если увидите в программе, ни за что не пропустить. Теперь эти знания вам очень пригодятся. Перед вами непростая задача: определить название советского мультфильма, зная лишь одну единственную картинку, думаете, справитесь?
Не обязательно жить в системе Медузы, чтобы помнить, из какого мультфильма этот инопланетянин, верно?
«День рождения Алисы» (0+)
«Большой Ух» (0+)
«Тайна третьей планеты» (0+)
«Пришелец в капусте» (0+)
Из какого мультфильма этот вальяжный кот?
«Пес в сапогах» (0+)
«Котенок по имени Гав» (0+)
«Жил-был пес» (0+)
«Чучело-Мяучело» (0+)
Мультфильм, которые вспомнят только единицы.
«Василиса Прекрасная» (0+)
«Сказка о золотом петушке» (0+)
«Василиса Микулишна» (0+)
«Храбрец-удалец» (0+)
Даем подсказку: это не мультик про Гулливера.
«Чудеса в решете» (18+)
«Мартынко» (0+)
«В стране невыученных уроков» (0+)
«Замок лгунов» (0+)
Откуда эта эффектная мадам?
«Миссис Уксус и мистер Уксус» (6+)
«В мире басен» (0+)
«Горшочек каши» (0+)
«Великан — эгоист» (0+)
Из какого приключенческого мультика эта сцена?
«Остров сокровищ» (0+)
«В стране невыученных уроков» (0+)
«Трое на острове» (6+)
«Боцман и попугай» (0+)
Узнали мультик?
«Самый маленький гном» (0+)
«Дикие лебеди» (0+)
«Приключения Буратино» (0+)
«Заколдованный мальчик» (0+)
Из какого мультфильма Леонида Носырева этот царь?
«Смех и горе у Бела моря» (6+)
«Mister Пронька» (0+)
«Волшебное кольцо» (0+)
«Архангельские новеллы» (0+)
Немного пластилиновой анимации в нашем тесте.
«Волк и семеро козлят на новый лад» (0+)
«Дереза» (0+)
«Волчище — серый хвостище» (0+)
«Лесная хроника» (0+)
Узнали, кто это сидит в платке?
«Ежик должен быть колючим?» (6+)
«Ежик в тумане» (0+)
«Трое из Простоквашино» (0+)
«Зимняя сказка» (0+)