«Больше всего скучаю по молочке»: преподаватель уехал во Вьетнам учить детей и живет свою лучшую жизнь

Женя рассказывает, что ему легко было найти подход к детям и в Китае, и во Вьетнаме Источник: Евгений Мартемьянов

32-летний Евгений Мартемьянов — из Кемерово. Он окончил факультет филологии и журналистики в местном университете и уже несколько лет работает за границей преподавателем. Учил детей в Китае, а в последние полгода делает это во Вьетнаме. Евгений рассказывает, что не до конца привык к жаркому климату, но возвращаться в Россию пока не планирует. Как он оказался за границей, сколько зарабатывает и как относятся к учителям в Азии, Евгений рассказал корреспонденту NGS42.RU.

В вузе Женя изучал китайский язык. Получив диплом, он отправился работать преподавателем.

— Поработал во многих языковых школах, но все они не особо нравились, потому что там были жесткие требования, бесконечные отчеты и все такое. На одном из собеседований познакомился с будущим боссом, он сказал, что ему, на самом деле, все равно, что я буду делать на занятиях, главное — результат. И это было идеально, потому что мне нужна свобода действий.

Так Женя проработал около двух лет, и в какой-то момент его накрыла депрессия. Он решил полностью сменить обстановку и, когда появилась возможность, уехал вместе с руководителем в Китай. Работа в другой стране была огромным стрессом, но благодаря этому он вновь почувствовал вкус жизни.

Источник: Евгений Мартемьянов

— В Китае я тоже работал в школе иностранных языков, преподавал детям. Но когда появился коронавирус, пришлось вернуться в Россию, потому что жил недалеко от провинции, где все это началось. В Кемерове продолжил репетиторствовать, но онлайн. Назад не вернулся, потому что для не носителей языка там стало сложнее, стал искать другие возможности. Так оказался во Вьетнаме. Живу в городе Тху Зао Мот, недалеко от Хошимина, самого крупного населенного пункта в стране.

Женя рассказывает, что Тху Зао Мот небольшой и фактически это город-спутник Хошимина, хоть и относится к другой провинции. О работе Женя договаривался заранее, еще из дома.

— На самом деле, процесс несложный — я уже проходил подобное, когда устраивался на работу в Китае. Разместил резюме в соцсетях, в группе по поиску работы во Вьетнаме, и местные рекрутеры сами вышли с предложениями. Родные отнеслись к переезду спокойно: они уже привыкли, что я последние 10 лет постоянно куда-то уезжаю. Поначалу мама переживала, но, кажется, уже смирилась.

Во Вьетнаме Женя преподает детям английский язык. По утрам у него занятия в частной школе с постоянной группой в 15 человек, потом перерыв, во время которого он может съездить на пляж или пообедать, а после — уроки в нескольких общеобразовательных школах. Вечером — онлайн-занятия.

— С детьми во Вьетнаме несложно взаимодействовать. У нас вроде как должен быть языковой барьер, потому что они пока не особо понимают английский, а я вообще не говорю на вьетнамском. То есть если в Китае я мог детям еще что-то объяснить на их языке, то здесь я ни слова не знаю. Но я преподаватель со стажем, не привыкать использовать разные техники, поэтому дети меня любят, да и я их.

Источник: Евгений Мартемьянов

Женя рассказывает, что во Вьетнаме учителя пользуются большим уважением. В российских же школах это не всегда так. Отличается и сама работа. В частной школе Женя сам подбирает материалы, игры и презентации и делает это в соответствии с примерным планом на неделю и месяц. Детальной отчетности от него не требуется. В общеобразовательном учреждении педагогу предоставляют готовые материалы.

— Для иностранного преподавателя здесь выгодные условия, особенно если учитывать соотношение нагрузки и оплаты. Моя ставка — около 1500 рублей за академический час. Итоговая зарплата зависит от количества занятий в неделю. В среднем выходит 110–160 тысяч. В полтора раза меньше, чем было в Китае, но на жизнь хватает.

Одна из самых больших статей расходов — съем квартиры. На нее уходит примерно 30–35 тысяч рублей в месяц вместе с оплатой интернета и ЖКУ. Жилье преподаватель смог найти за неделю. В отличие от России, где риелтору за работу платит арендатор, во Вьетнаме эта обязанность ложится на плечи тех, кто сдает недвижимость.

— У меня миленькая студия, но стоит довольно дорого. За те же деньги можно было снять домик с двумя-тремя спальнями, в которых в основном и живут почти все вьетнамцы. Но в квартире есть свои преимущества. Мне нравится высокий этаж и что здесь всё под рукой: парковка, бассейн, тренажерка находятся тут же, надо только спуститься на лифте. Оно того стоит.

Питается учитель в основном в кафе. Поначалу Женя готовил сам, но это оказалось невыгодно, к тому же рацион выглядел несколько однообразно. Посчитав затраты на закупку ингредиентов, Женя сделал вывод, что дешевле есть в заведениях общепита или покупать в супермаркетах готовую еду. Например, за рис с мясом и овощами в среднем он отдает 150–200 рублей, примерно столько же стоит традиционный вьетнамский суп фо-бо. Цены на пиццы и бургеры чуть выше. В среднем на питание уходит 20–30 тысяч рублей.

Источник: Евгений Мартемьянов

— Больше всего скучаю по молочным продуктам из России. Здесь дорого и сложно найти сыры и йогурты, хороший творог. Последний покупаю у русской девушки, которая делает его сама.

Самое дешевое молоко во Вьетнаме стоит примерно 150 рублей, йогурт — 80 рублей. О ценах на сыр, особенно импортный, Евгений говорит коротко: «Космос». При этом местные товары и фрукты в несколько раз дешевле. Так, килограмм манго можно купить за 50–60 рублей.

В свободное от работы время Женя обычно читает книги, тренируется, встречается с друзьями.

— Отдельная статья расходов — путешествия. По стоимости выходит всегда по-разному. Иногда езжу на море: ближайшее хорошее место в 150–200 км от города. Обычно я не слишком общителен, но здесь быстро познакомился с соседями — такими же экспатами из России и Беларуси.

Во Вьетнаме Женя живет уже больше полугода, но до сих пор до конца не привык к климату.

— Казалось, что адаптировался, но это было в прохладный сухой сезон. Но начались дожди, и влажная жара ощущается совсем по-другому — как разница между сауной и баней.

Женя говорит, что теплая одежда во Вьетнаме не нужна — в его гардеробе шорты, майки и пара полуофициальных вещей для работы. Это огромный плюс, ведь сокращает траты.

Источник: Евгений Мартемьянов

Основные средства передвижения во Вьетнаме — скутеры и мотоциклы, автомобилей мало. Почти нет и общественного транспорта, автобусы встречаются редко. Зато развита система мотобайк-такси, на котором можно быстро и дешево добраться в нужную точку.

Также почти нет высоток, преимущественно здания от двух до четырех этажей, где первый занят магазинами.

В ближайший год Женя не планирует переезжать из Вьетнама, но не исключает, что сменит город. В будущем он хотел бы поработать и в других странах, особенно манит Южная Америка.