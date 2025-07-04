Друзья странствуют на самодельной лодке из прошлого — посмотрите, как это выглядит

Северяне путешествуют на традиционном карбасе Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Энтузиасты из Архангельска воссоздали традиционную лодку XVIII века и отправились на ней в путешествие. Они планируют покорить Белое море на карбасе. В видео выше хранители истории показали, как управляют деревянной лодкой.

Путешественники прибыли в Архангельск из холмогорского района на карбасе Источник: Иван Митюшев

Несколько сотен лет назад карбасы были незаменимым транспортом: на них предки перевозили грузы по Северной Двине. В Архангельской области были судоверфи, которые строили такие судна. Одна из них находилась в районе, который также знаменит в мире своей уникальной резьбой по кости и известен как родина Михаила Ломоносова.

Опытные мастера-плотники говорят, что карбас строится за одну-две недели. Но реконструкторы не спешили, поэтому на первую лодку потратили почти год. В строительстве холмогорского карбаса помогали волонтеры и туристы. На проекте даже дети попробовали себя в роли судостроителей.

Первый спуск на воду состоялся в прошлом году, однако экипаж столкнулся с непредвиденными сложностями. Путешественники ожидали легкого плавания, но им не повезло с ветром, поэтому им пришлось преодолеть около 55 км пути на веслах. Зато во второй раз погода позволила участникам оценить движение под парусами.