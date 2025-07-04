Друзья странствуют на самодельной лодке из прошлого — посмотрите, как это выглядит

Энтузиасты из Архангельска воссоздали традиционную лодку XVIII века и отправились на ней в путешествие. Они планируют покорить Белое море на карбасе. В видео выше хранители истории показали, как управляют деревянной лодкой.
Несколько сотен лет назад карбасы были незаменимым транспортом: на них предки перевозили грузы по Северной Двине. В Архангельской области были судоверфи, которые строили такие судна. Одна из них находилась в районе, который также знаменит в мире своей уникальной резьбой по кости и известен как родина Михаила Ломоносова.
Опытные мастера-плотники говорят, что карбас строится за одну-две недели. Но реконструкторы не спешили, поэтому на первую лодку потратили почти год. В строительстве холмогорского карбаса помогали волонтеры и туристы. На проекте даже дети попробовали себя в роли судостроителей.
Первый спуск на воду состоялся в прошлом году, однако экипаж столкнулся с непредвиденными сложностями. Путешественники ожидали легкого плавания, но им не повезло с ветром, поэтому им пришлось преодолеть около 55 км пути на веслах. Зато во второй раз погода позволила участникам оценить движение под парусами.
Сейчас путешественники преодолевают порожистые воды реки Онеги, после чего выйдут на карбасе в Белое море.