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Развлечения Обзор Кто станет главным счастливчиком месяца: гороскоп на июль от Ольги Якубовской

Кто станет главным счастливчиком месяца: гороскоп на июль от Ольги Якубовской

Пока одних ждут успехи на любовном фронте, другие проявят весь свой потенциал в карьере

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1 комментарий
Пока одни знаки зодиака будут сталкиваться с трудностями, перед другими будет открываться любая дверь | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПока одни знаки зодиака будут сталкиваться с трудностями, перед другими будет открываться любая дверь | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Пока одни знаки зодиака будут сталкиваться с трудностями, перед другими будет открываться любая дверь

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Пока мы планируем, как провести оставшиеся две трети лета, звезды уже многое за нас решили. Нам осталось только посмотреть, что именно они подготовили, и скорректировать свои планы, если это необходимо. А чтобы всё прошло идеально, астролог Ольга Якубовская специально для нас (и для вас) посмотрела, что там творится с планетами и их движением, и дала несколько полезных советов на ближайшее будущее.

  1. Общие рекомендации
  2. Овен
  3. Телец
  4. Близнецы
  5. Рак
  6. Лев
  7. Дева
  8. Весы
  9. Скорпион
  10. Стрелец
  11. Козерог
  12. Водолей
  13. Рыбы
1

Общие рекомендации

По словам астролога, в первой половине июля нам нужно постараться использовать прямое движение Меркурия и довести до конца свои проекты, не откладывая на потом. Потому что уже после 18-го числа Меркурий начнет замедляться и уйдет в ретроградное движение.

— Первая декада июля хорошо подходит для наведения уюта, обновления интерьера, обращения фокуса внимания на семью и родственников. Так что настраиваемся на дела домашние, хозяйственные, и даже ремонтно-строительные, — говорит Ольга Якубовская. — В середине месяца наши отношения могут подвергнуться испытанию и даже завершению, но это будет своеобразная очистка от лишних людей в вашем поле.

Различные манипуляции с внешностью, стилем и важные знакомства в середине месяца лучше отложить. А начиная со второй половины июля не стоит торопиться с покупкой гаджетов. Всё из-за того же ретроградного Меркурия, который может привести к поломкам. Также в его «компетенции» — торможение дел, связанных с договорами, поездками, необходимостью вернуться к прошлым задачам.

А теперь пройдемся по каждому знаку зодиака персонально.

2

Овен

Овнам июль дает возможность раскрыть свой творческий потенциал и перевести увлечение в плоскость доходов. Возможно, придется это делать через не могу, но вам не привыкать пробивать лбом стены. Новые знакомства могут помочь вам в реализации, главное — не упустить эту возможность, а где-то даже открыто попросить о помощи, отбросив излишнюю гордость. Ближе к концу месяца могут давать о себе знать родственники, а также будут подниматься вопросы, связанные с недвижимостью.

3

Телец

У Тельцов в июле появляется шанс удачно стартануть, собрав впоследствии неплохие плоды своих трудов. Подумайте, как можно отрекламировать себя, свои услуги и личный бренд. Только стоит предусмотреть возможные риски и форс-мажоры, закладывая на них дополнительные ресурсы. Представителям Тельца, рожденным в конце своего знака, стоит быть аккуратнее на дорогах и не забывать соблюдать технику безопасности.

4

Близнецы

Близнецам может захотеться уединения, причем желательно со сменой декораций. Если уехать никуда не получится, попробуйте обновить интерьер, купить что-то новое для своего гнездышка.

Новые знакомства могут перерасти во что-то серьезное, даже если это не личные отношения. Люди, с которыми вы одинаково мыслите и есть ощущение, что вы знакомы всю жизнь, могут подсказать вам варианты для нового витка развития.

5

Рак

Ракам лучше воздержаться от кредитов и прочих займов. Стоит обратить внимание на свой внешний вид и уделить ему время. Это касается как проявленности своей личности в социуме, так и стиля, самого внешнего облика. Все-таки встречают по одежке… Так что что-то стоит поменять, особенно если давно хотелось.

Также в поездках нужно быть аккуратнее, перепроверять документы и билеты, в противном случае могут быть неприятные задержки в пути.

6

Лев

Львы в июле сконцентрированы на своем социальном росте и вопросах работы. Поэтому будьте внимательны, не запускайте сферу личных отношений, иначе в ней могут появиться сложности. Несмотря на неприятные сюрпризы, которые могут подстерегать на пути по карьерной лестнице, вам всё же удастся добиться желаемого, особенно если вы обратитесь за советами и рекомендациями к тем, кто выше вас по статусу.

7

Дева

Девам июль может принести значительные перемены в привычном графике жизни. Возможно, изменится сфера деятельности, коллектив; поднимутся вопросы здоровья, которые внесут коррективы в привычный распорядок дня. Заняться правильным питанием и оздоравливанием будет нелишним, как и сделать своевременный чекап организма. Новое обучение может принести массу впечатлений и новых знакомств, так что не отказывайтесь от такой возможности.

8

Весы

Весы в июле могут задуматься, не сменить ли постоянную занятость на фриланс и любимое дело? А может, ну его, этот душный офис, рвануть на море? И возможности такие действительно будут. Только стоит сначала взвесить все за и против, прежде чем забирать свою трудовую книжку из отдела кадров. Вскоре вы можете задуматься о возвращении и поспешности такого решения.

9

Скорпион

Скорпионы в июле имеют все возможности обзавестись партнером. Если ваше сердце уже занято, то подумайте, каким образом вы можете обновить и расширить свою «клиентскую базу».

Для тех представителей знака, кто собрался поехать в дальнее путешествие, рекомендую не один раз проверить правильность написания Ф. И. О. в документах и то, не забыли ли вы что-то важное для поездки. Подобные мелочи могут застопорить и омрачить ваше путешествие, будь то отпуск или командировка по рабочим вопросам.

10

Стрелец

Стрельцам в июле придется много времени потратить на вопросы, связанные с домом и родными. Если вы пообещали близким обновить жилье, значит пришло время держать обещания. Если давали слово маме или бабушке помочь на даче — значит пришло время ехать помогать. Возможно, придется изыскать дополнительные средства для ремонта или других обновлений. Так что постарайтесь «гулять» не на широкую ногу, как обычно у вас это получается, а чуть скромнее, в соответствии с текущим финансовым положением.

11

Козерог

В июле Козероги будут сфокусированы на вопросах финансов. Не исключено, что в материальной сфере произойдут значительные перемены, поэтому стоит к этому подготовиться заранее, чтобы не стрессовать. И пришла пора подумать, каким образом вы можете монетизировать собственное увлечение, проявить креативность и упорство будет нелишним, и, с большой долей вероятности, это принесет свои плоды. В гонке за финансами не забывайте про партнера. Сходите на свидание с любимым человеком, сделайте ему приятный сюрприз, хотя бы просто поболтайте ни о чем без залипания в гаджетах.

12

Водолей

Водолеям июль может принести возможность кардинально изменить внешнюю подачу себя. Новая тату или прическа вполне смогут отразить ваш богатый внутренний мир, полный красок и креатива. С финансами стоит быть предусмотрительнее, лучше всего вести учет доходов и расходов, чтобы не обнаружить брешь в кармане неожиданно. Семья и родные могут преподносить сюрпризы, только успевай за ними! А если вы задумались сменить место жительства, то взвесьте еще раз все за и против.

13

Рыбы

Рыбам, вместо того чтобы ловить вайб депрессивности и грусти, стоит подумать, как перевести свое хобби и творчество в плоскость зарабатывания денег. Голодный художник — это, конечно, прекрасно, но в современном мире достаточно сложно испытывать радость от такого. Так что соберите свои таланты в список и решите, какие из них давно пора продемонстрировать миру. Если на ум совсем ничего не приходит, стоит обратиться за советом к родителям, они точно подскажут от чего у вас в детском возрасте горели глаза.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Астролог Гороскоп Лето Знаки зодиака Астропрогноз Июль
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Комментарии
1
Гость
1 час
Главных счастливчиков мы видим каждый день по ТВ
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