Кто станет главным счастливчиком месяца: гороскоп на июль от Ольги Якубовской

По словам астролога, в первой половине июля нам нужно постараться использовать прямое движение Меркурия и довести до конца свои проекты, не откладывая на потом. Потому что уже после 18-го числа Меркурий начнет замедляться и уйдет в ретроградное движение.

— Первая декада июля хорошо подходит для наведения уюта, обновления интерьера, обращения фокуса внимания на семью и родственников. Так что настраиваемся на дела домашние, хозяйственные, и даже ремонтно-строительные, — говорит Ольга Якубовская. — В середине месяца наши отношения могут подвергнуться испытанию и даже завершению, но это будет своеобразная очистка от лишних людей в вашем поле.

Различные манипуляции с внешностью, стилем и важные знакомства в середине месяца лучше отложить. А начиная со второй половины июля не стоит торопиться с покупкой гаджетов. Всё из-за того же ретроградного Меркурия, который может привести к поломкам. Также в его «компетенции» — торможение дел, связанных с договорами, поездками, необходимостью вернуться к прошлым задачам.

А теперь пройдемся по каждому знаку зодиака персонально.