Кто станет главным счастливчиком месяца: гороскоп на июль от Ольги Якубовской

Пока мы планируем, как провести оставшиеся две трети лета, звезды уже многое за нас решили. Нам осталось только посмотреть, что именно они подготовили, и скорректировать свои планы, если это необходимо. А чтобы всё прошло идеально, астролог Ольга Якубовская специально для нас (и для вас) посмотрела, что там творится с планетами и их движением, и дала несколько полезных советов на ближайшее будущее.
Общие рекомендации
По словам астролога, в первой половине июля нам нужно постараться использовать прямое движение Меркурия и довести до конца свои проекты, не откладывая на потом. Потому что уже после 18-го числа Меркурий начнет замедляться и уйдет в ретроградное движение.
— Первая декада июля хорошо подходит для наведения уюта, обновления интерьера, обращения фокуса внимания на семью и родственников. Так что настраиваемся на дела домашние, хозяйственные, и даже ремонтно-строительные, — говорит Ольга Якубовская. — В середине месяца наши отношения могут подвергнуться испытанию и даже завершению, но это будет своеобразная очистка от лишних людей в вашем поле.
Различные манипуляции с внешностью, стилем и важные знакомства в середине месяца лучше отложить. А начиная со второй половины июля не стоит торопиться с покупкой гаджетов. Всё из-за того же ретроградного Меркурия, который может привести к поломкам. Также в его «компетенции» — торможение дел, связанных с договорами, поездками, необходимостью вернуться к прошлым задачам.
А теперь пройдемся по каждому знаку зодиака персонально.
Овен
Овнам июль дает возможность раскрыть свой творческий потенциал и перевести увлечение в плоскость доходов. Возможно, придется это делать через не могу, но вам не привыкать пробивать лбом стены. Новые знакомства могут помочь вам в реализации, главное — не упустить эту возможность, а где-то даже открыто попросить о помощи, отбросив излишнюю гордость. Ближе к концу месяца могут давать о себе знать родственники, а также будут подниматься вопросы, связанные с недвижимостью.
Телец
У Тельцов в июле появляется шанс удачно стартануть, собрав впоследствии неплохие плоды своих трудов. Подумайте, как можно отрекламировать себя, свои услуги и личный бренд. Только стоит предусмотреть возможные риски и форс-мажоры, закладывая на них дополнительные ресурсы. Представителям Тельца, рожденным в конце своего знака, стоит быть аккуратнее на дорогах и не забывать соблюдать технику безопасности.
Близнецы
Близнецам может захотеться уединения, причем желательно со сменой декораций. Если уехать никуда не получится, попробуйте обновить интерьер, купить что-то новое для своего гнездышка.
Новые знакомства могут перерасти во что-то серьезное, даже если это не личные отношения. Люди, с которыми вы одинаково мыслите и есть ощущение, что вы знакомы всю жизнь, могут подсказать вам варианты для нового витка развития.
Рак
Ракам лучше воздержаться от кредитов и прочих займов. Стоит обратить внимание на свой внешний вид и уделить ему время. Это касается как проявленности своей личности в социуме, так и стиля, самого внешнего облика. Все-таки встречают по одежке… Так что что-то стоит поменять, особенно если давно хотелось.
Также в поездках нужно быть аккуратнее, перепроверять документы и билеты, в противном случае могут быть неприятные задержки в пути.
Лев
Львы в июле сконцентрированы на своем социальном росте и вопросах работы. Поэтому будьте внимательны, не запускайте сферу личных отношений, иначе в ней могут появиться сложности. Несмотря на неприятные сюрпризы, которые могут подстерегать на пути по карьерной лестнице, вам всё же удастся добиться желаемого, особенно если вы обратитесь за советами и рекомендациями к тем, кто выше вас по статусу.
Дева
Девам июль может принести значительные перемены в привычном графике жизни. Возможно, изменится сфера деятельности, коллектив; поднимутся вопросы здоровья, которые внесут коррективы в привычный распорядок дня. Заняться правильным питанием и оздоравливанием будет нелишним, как и сделать своевременный чекап организма. Новое обучение может принести массу впечатлений и новых знакомств, так что не отказывайтесь от такой возможности.
Весы
Весы в июле могут задуматься, не сменить ли постоянную занятость на фриланс и любимое дело? А может, ну его, этот душный офис, рвануть на море? И возможности такие действительно будут. Только стоит сначала взвесить все за и против, прежде чем забирать свою трудовую книжку из отдела кадров. Вскоре вы можете задуматься о возвращении и поспешности такого решения.
Скорпион
Скорпионы в июле имеют все возможности обзавестись партнером. Если ваше сердце уже занято, то подумайте, каким образом вы можете обновить и расширить свою «клиентскую базу».
Для тех представителей знака, кто собрался поехать в дальнее путешествие, рекомендую не один раз проверить правильность написания Ф. И. О. в документах и то, не забыли ли вы что-то важное для поездки. Подобные мелочи могут застопорить и омрачить ваше путешествие, будь то отпуск или командировка по рабочим вопросам.
Стрелец
Стрельцам в июле придется много времени потратить на вопросы, связанные с домом и родными. Если вы пообещали близким обновить жилье, значит пришло время держать обещания. Если давали слово маме или бабушке помочь на даче — значит пришло время ехать помогать. Возможно, придется изыскать дополнительные средства для ремонта или других обновлений. Так что постарайтесь «гулять» не на широкую ногу, как обычно у вас это получается, а чуть скромнее, в соответствии с текущим финансовым положением.
Козерог
В июле Козероги будут сфокусированы на вопросах финансов. Не исключено, что в материальной сфере произойдут значительные перемены, поэтому стоит к этому подготовиться заранее, чтобы не стрессовать. И пришла пора подумать, каким образом вы можете монетизировать собственное увлечение, проявить креативность и упорство будет нелишним, и, с большой долей вероятности, это принесет свои плоды. В гонке за финансами не забывайте про партнера. Сходите на свидание с любимым человеком, сделайте ему приятный сюрприз, хотя бы просто поболтайте ни о чем без залипания в гаджетах.
Водолей
Водолеям июль может принести возможность кардинально изменить внешнюю подачу себя. Новая тату или прическа вполне смогут отразить ваш богатый внутренний мир, полный красок и креатива. С финансами стоит быть предусмотрительнее, лучше всего вести учет доходов и расходов, чтобы не обнаружить брешь в кармане неожиданно. Семья и родные могут преподносить сюрпризы, только успевай за ними! А если вы задумались сменить место жительства, то взвесьте еще раз все за и против.
Рыбы
Рыбам, вместо того чтобы ловить вайб депрессивности и грусти, стоит подумать, как перевести свое хобби и творчество в плоскость зарабатывания денег. Голодный художник — это, конечно, прекрасно, но в современном мире достаточно сложно испытывать радость от такого. Так что соберите свои таланты в список и решите, какие из них давно пора продемонстрировать миру. Если на ум совсем ничего не приходит, стоит обратиться за советом к родителям, они точно подскажут от чего у вас в детском возрасте горели глаза.