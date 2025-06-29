Девы со всеми разругаются, а Весы захотят семью. Гороскоп на июль от астролога

Эльза Кушина предупредила, что июль будет сложным для многих знаков зодиака Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RU

В июле многие знаки зодиака почувствуют, что они на пороге перемен. И это действительно так. Но для кого это начало головокружительного успеха? А кому придется несладко? 72.RU предлагает гороскоп от астролога Эльзы Кушиной.

Овен

В середине лета внимание Овна будет направлено в сторону профессиональной реализации. Представители знака как никогда востребованы на работе, в их помощи нуждаются не только коллеги, но и конкуренты. Овен почувствует, что достиг нового уровня и захочет двигаться дальше.

Но большая нагрузка на работе, плюс домашняя рутина и другие обязательные вопросы — все это пошатнет нервную систему Овнов. В июле есть риск получить проблемы со здоровьем, поэтому главный совет — находите время на отдых.

Телец

В июле планета Уран выходит из данного знака зодиака, что позволит Тельцам выдохнуть, так как за последние годы нервная система Тельцов нехило пошатнулась. Поэтому сейчас важно заняться своим здоровьем не только физическим, но и ментальным, возможно, даже через успокаивающие практики: медитацию, йогу, цигун, либо посещая всевозможные спа, массажные салоны.

Близнецы

В июле планета Уран зайдет в данный знак зодиака — это может перевернуть жизнь Близнецов с ног на голову. Представители знака могут крайне щепетильно относиться ко всему, например нервничать как из-за пустяков, так и проблем на работе, личной жизни или из-за здоровья.

В этот период важно понимать, что все уроки, идущие от Урана, даются на благо для Близнецов, а именно для эволюции души (сменить вектор ракурса). Отсюда следует пожелание поберечь нервы, ведь период данной планеты по знаку зодиака будет длиться 7 лет, а это как-никак огромный срок для любого человека.

Рак

Июль — отличный месяц для Раков, где будут наконец-то открываться новые возможности, которые позволят осуществить давно задуманные планы и желания. Положение светил, таких как: Селена в Раке — даст большую «помощь свыше» в виде поддержки от окружающих, а Юпитер в Раке — окажет помощь в путешествиях (в дороге, командировке, переезде и пр.).

В конце месяца Рак становится симпатичнее, гармоничнее внешне, так как Венера переходит в данный знак зодиака, отсюда и стремление к преображению. Это не останется незамеченным: в июле можно обзавестись новыми знакомыми и даже встретить вторую половинку.

Лев

В этом месяце Лев будет погружен в тему «расширения своего горизонта», поэтому он много общается, читает, анализирует.

Важно понимать, что все знания, которые даются Льву, идут во благо как лично ему самому (становится успешным в деловой сфере), так и его окружению. Конец месяца обещает чрезмерное внимание и новые перспективы. Лев будет буквально купаться в лучах славы.

Дева

В середине лета воинственная планета Марс проходит по данному знаку зодиака, что заставляет Деву усердно «действовать», например очень много работать или отстаивать свои интересы.

Отсюда важно понимать, что в этом месяце «отсидеться в сторонке» у Девы не получится, поэтому нужно быть смелым и решительным. А в случае бездействия агрессия Марса будет направлена в сторону Дев, а это повлечет за собой споры, конфликты и даже физическое насилие. Также июль характеризуется возвращением к старому: прошлым партнерам или ситуациям.

Весы

В начале месяца внимание Весов направлено в сторону материальных вопросов, поэтому все силы представителей знака направлены исключительно на заработок. Накопленный к середине июля капитал позволит Весам отдохнуть на широкую ногу. Отправляйтесь в путешествия или займитесь образованием.

К концу месяца Весы заинтересуются темой рода. Это значит, что все чаще в их голову будут приходить мысли о создании семьи, собственного жилья или обустройства жилища.

Скорпион

В июле управитель данного знака зодиака — Плутон, он все так же находится в своем ретродвижении, что дает торможение в делах. Поэтому Скорпионам важно это учесть и не бросаться во все новое (дела, проекты, отношения, работа и пр.), посвятив время всем недоделанным вопросам.

Это поможет Скорпионам изменить свой вектор развития, понимая, что любая трансформация для представителя данного знака будет однозначно плюсом, ведь планета Плутон делает человека лучше, отрезая при этом все лишнее. В июле есть риск распрощаться с ненужными людьми, делом и планами.

Стрелец

В начале месяца Стрелец активно и усердно будет работать над своими планами и задуманными желаниями. Вдохновение будет буквально бить ручьем, что не только даст силы представителю знака, но и притянет единомышленников. А это лишь увеличивает шанс воплотить задуманное в жизнь.

Также в июле Стрельцы задумаются над созданием семьи и родового поместья. Даже те, кто уже состоит в браке, вдруг почувствуют тягу к чему-то новому: рождение детей, переезд или масштабный ремонт.

Козерог

Козерог в июле может заниматься самокопанием (анализирует себя, свою жизнь, привычки, образ жизни, цели и пр.). В такой период представители знака даже захотят отфильтровать свой круг общения, отказываясь от бесполезных связей в пользу проверенных годами друзей.

Также важно понимать, что пока управитель данного знака зодиака Сатурн, который находится в ретродвижении, вероятно, будет торможение во многих жизненных делах: любая попытка что-то сделать будет затягиваться или заканчиваться провалом. Тут, главное, помнить — рано или поздно этот непростой период закончится.

Водолей

В данном знаке зодиака Плутон снова наводит смуту, а его ретродвижение лишь усиливает эффект, подкидывая тем самым «палки в пылающий огонь». Это, конечно, больше касается Водолеев, рожденных в первой декаде.

Июль может стать месяцем потерь: работы, друзей, дела… Но важно понимать, что Водолею необходимо избавиться от всего, что уже давно изжило себя. Например, дисгармоничные отношения, которые пора закончить, или работа, не приносящая радости.

Рыбы

В июле Рыбы будут переосмысливать все то, чем они занимались последнее время, например начнут анализировать свой круг общения и источники доходов, подобное касается и места жительства.

Важно понимать, что подобное выпадает Рыбам неспроста, а для эволюции души (стать взрослее, мудрее), что однозначно поможет расставить приоритеты, понимая, куда им плыть дальше. В случае нежелания менять свой вектор развития и брать ответственность за свою жизнь Рыб настигнет фиаско.

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