«Мечтает быть как все»: 10-летняя ярославна с редкой болезнью снялась в экстремальном шоу на СТС

Елизовета Богун из Ярославля снялась в шоу «Суперниндзя. Дети» Источник: телеканал СТС

10-летняя школьница Елизавета Богун из Ярославля приняла участие в экстремальной программе «Суперниндзя. Дети» (12+). Школьница, несмотря на редкое заболевание, ведет активный образ жизни, занимается балетом и гонками с препятствиями.

Мы поговорили с мамой юной спортсменки — Марией Богун — о заболевании, кастинге и съемках в шоу на ТВ.

От балета до ниндзя-спорта

Ранее Лиза занималась балетом, но после увлеклась ниндзя-спортом и всецело посвятила себя ему Источник: Мария Богун

Ниндзя-спортом Лиза занялась случайно. В девять лет во время каникул в балетной школе она решила попробовать сходить на тренировку по гонкам с препятствиями.

«Ей сразу понравилось, стало получаться, и всё лето она занималась, даже поучаствовала в первых соревнованиях», — вспоминает мама.

Новый интерес вскоре стал серьезным увлечением. Ради тренировок Лизе пришлось оставить балет.

«Затянуло. Это увлечение быстро превратилось в мечту — попасть на шоу и заниматься дальше. Ради этого она выбрала спорт вместо балета», — говорит Мария Богун.

Целиакия — не приговор

Лизе 10 лет. Она учится в третьем классе Источник: Мария Богун

Юная спортсменка болеет целиакией. Это диагноз, при котором запрещено употребление глютена. Несмотря на болезнь, Лиза ведет активную и насыщенную жизнь. Диета строгая, ежедневная, а в кафе и лагеря Лиза пока ходить не может.

«Ей очень хочется съездить в лагерь, сходить в любой момент с друзьями в кафе, но такой возможности нет, пока она везде ходит со своей едой. Мечтает съездить в Санкт-Петербург и посетить безглютеновое кафе и почувствовать себя обычным человеком».

Целиакия — это заболевание, при котором у взрослого человека в тонком кишечнике не вырабатываются определенные ферменты, отвечающие за расщепление глютена, что приводит к нарушению функций ЖКТ и различным неприятным симптомам.

Мама Лизы признается, что спорт стал спасением для дочери.

Только спорт помогает Лизе справиться с эмоциями из-за несправедливости в этом мире. А мне ее улыбка дает силы искать и готовить безглютеновые блюда, чтобы порадовать ее. Мария Богун мама участницы «Суперниндзя. Дети»

Про кастинг в шоу

Лиза смотрела первый сезон шоу «Суперниндзя. Дети», где участвовал ее друг Сережа Лаврентьев. Тогда у нее постепенно и стало появляться желание самой стать участницей проекта.

Лиза Богун стала участницей второго сезона «Суперниндзя. Дети» Источник: телеканал СТС

Мечта попасть на шоу оказалась не такой далекой. Узнав о кастинге, родители подали заявку. Через некоторое время после этого Лизу пригласили на кастинг в Москву. Она прошла трассу и дала интервью. Мама девочки вспоминает, хотя она на тот момент занималась спортом всего три месяца, выступила достойно.

«Атмосфера на кастинге была доброжелательная. Хотя все были соперниками, поддерживали друг друга, даже не будучи знакомыми», — вспоминает Мария.

Ответа от продюсеров ждали почти три месяца. И за несколько дней до Нового года пришло письмо: «Лиза прошла отбор».

Это был лучший новогодний подарок. Мария Богун мама участницы «Суперниндзя. Дети»

Как готовилась к съемкам

Подготовка к шоу была серьезной. Лиза старалась посещать тренировки каждый день, дома бегала и подтягивалась.

«Она понимала, что трасса будет сложнее, чем в первом сезоне, и ей может не хватить опыта. Она прилагала огромные усилия, тренировалась всё свободное время», — рассказывает Мария Богун.

Несмотря на увлеченность спортом, учебу девочка не забрасывает. Она отличница, занимается английским, рисует и мечтает попробовать себя в скалолазании и игре на гитаре.

«Учеба — на первом месте. Тренировки — три раза в неделю, остальное время — на развитие», — подчеркивает мама юной спортсменки.

Лиза год занимается гонками с препятствиями Источник: Мария Богун

Участие в шоу «Суперниндзя. Дети» стало не только личным достижением, но и источником вдохновения для других.

«Мы никому не говорили до появления рекламы. Все были очень рады, особенно в школе, ведь Лиза стала уже третьим учеником, кто попал на это шоу. Много подружек после этого захотели заниматься спортом и пробовать свои силы», — делится Мария.

Лиза в будущем мечтает открыть безглютеновое кафе Источник: Мария Богун

Участие в проекте помогло Лизе поверить в себя и вдохновить других детей, особенно с ограничениями по здоровью. Мария надеется, что благодаря таким историям больше людей обратит внимание на жизнь детей с целиакией.

Нам очень хотелось, чтобы заметили детей с этим диагнозом. Несмотря на ограничения, они могут быть активными, сильными и мечтать. Главное — поддержка и вера в себя. Мария Богун мама участницы «Суперниндзя. Дети»