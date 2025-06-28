Развлечения Пели, крутили педали, обливали друг друга водой: 20 ярких фото с Дня молодежи в Ярославле
Пели, крутили педали, обливали друг друга водой: 20 ярких фото с Дня молодежи в Ярославле
Ищите на кадрах себя и своих знакомых
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28 июня Ярославль отметил День молодежи. Праздник прошел на Стрелке. Для гостей спели артисты. Организаторы подготовили разные активности. Публикуем самые яркие фото события. Ищите на них себя и своих знакомых.
Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+.