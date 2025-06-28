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Развлечения Пели, крутили педали, обливали друг друга водой: 20 ярких фото с Дня молодежи в Ярославле

Пели, крутили педали, обливали друг друга водой: 20 ярких фото с Дня молодежи в Ярославле

Ищите на кадрах себя и своих знакомых

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1 комментарий
День молодежи провели на ярославской Стрелке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДень молодежи провели на ярославской Стрелке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

День молодежи провели на ярославской Стрелке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28 июня Ярославль отметил День молодежи. Праздник прошел на Стрелке. Для гостей спели артисты. Организаторы подготовили разные активности. Публикуем самые яркие фото события. Ищите на них себя и своих знакомых.

Возрастное ограничение фестиваля — 0+, возрастное ограничение на выступление артистов — 12+.

Нам празднике в Ярославле выступил российский певец, композитор и блогер NECHAEV | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНам празднике в Ярославле выступил российский певец, композитор и блогер NECHAEV | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нам празднике в Ярославле выступил российский певец, композитор и блогер NECHAEV

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы подпевали артисту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы подпевали артисту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы подпевали артисту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Важен не возраст в паспорте, а что у тебя в душе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВажен не возраст в паспорте, а что у тебя в душе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Важен не возраст в паспорте, а что у тебя в душе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы зажигали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы зажигали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы зажигали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одним звездным исполнителем стал Дранге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще одним звездным исполнителем стал Дранге | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одним звездным исполнителем стал Дранге

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Настроение у гостей было потрясающим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНастроение у гостей было потрясающим | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Настроение у гостей было потрясающим

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пели и танцевали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы пели и танцевали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы пели и танцевали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то кружил в романтичном танце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то кружил в романтичном танце | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то кружил в романтичном танце

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая яркая в Ярославле молодежь! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая яркая в Ярославле молодежь! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая яркая в Ярославле молодежь!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Очень милая пара попала к нам в кадр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОчень милая пара попала к нам в кадр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Очень милая пара попала к нам в кадр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А это участники конкурса косплея. Таких трудно не заметить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА это участники конкурса косплея. Таких трудно не заметить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А это участники конкурса косплея. Таких трудно не заметить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Караоке&nbsp;— прекрасное развлечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКараоке&nbsp;— прекрасное развлечение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Караоке — прекрасное развлечение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Было много и спортивных активностей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыло много и спортивных активностей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Было много и спортивных активностей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы соревновались в скорости и ловкости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы соревновались в скорости и ловкости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы соревновались в скорости и ловкости

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

милые дамы тоже на спорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUмилые дамы тоже на спорте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

милые дамы тоже на спорте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Стрелке прошла масштабная битва на водных пистолетах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Стрелке прошла масштабная битва на водных пистолетах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Стрелке прошла масштабная битва на водных пистолетах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой же празднике без ярмарки и фудкорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой же празднике без ярмарки и фудкорта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой же празднике без ярмарки и фудкорта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После активностей можно отдохнуть прямо на травке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле активностей можно отдохнуть прямо на травке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После активностей можно отдохнуть прямо на травке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершающим в День молодежи стало выступление певицы Наша Таня из Тутаева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗавершающим в День молодежи стало выступление певицы Наша Таня из Тутаева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Завершающим в День молодежи стало выступление певицы Наша Таня из Тутаева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как прошел День молодежи в Ярославле, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
День молодежи Праздник
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Комментарии
1
Гость
25 минут
в сёлах в "лихие 90е" было богаче и веселее
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