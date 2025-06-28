Море зовет. Где отдохнуть в Приморье в 2025 году — обзор классных мест

Номера на базах отдыха начинают бронировать еще с зимы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Приморском крае стартовал пляжный сезон. В регионе огромное количество мест, где можно отдохнуть на побережье. На любой вкус и кошелек. Спрос традиционно высокий. И все же вероятность урвать места под солнцем в разгар сезона есть. VLADIVOSTOK1.RU выбрал те локации, которые популярны, как у местных жителей, так и у туристов.

Аншлаг — по всему побережью. Так, организатор семейного кемпинга в бухте Петрова SnitkoCamp Владимир Снитко рассказал нашему корреспонденту, что все номера распродали по предоплате за полгода, а количество обращений из других регионов выросло на 30–35%, особенно после загрязнения акватории Черного моря.

Владивосток

До всех мест, о которых вы прочтете ниже, удобнее добираться из Владивостока, поэтому путь указан оттуда.

Бухта Лазурная (Шамора)

В разгар сезона на пляжах этой бухты в прямом смысле яблоку негде упасть. Здесь находится более 20 баз отдыха, есть несколько кафе разного формата. Подойдет для тех, кого не пугают громкая музыка и перспектива проводить время среди огромного количества людей. Сюда можно добраться как на общественном, так и на личном транспорте. Время в пути — от 30 минут в зависимости от пробок.

База отдыха «Горизонт»

1 из 6 Источник: Пользователь 2ГИС

Если вам принципиально жить у моря, для этого может подойти «Горизонт». Предлагается 2-, 3- и 4-местное размещение: минимальная стоимость — 5000 рублей в сутки. Рейтинг на 2ГИС — 4,8 балла

Отдыхающие пишут в отзывах про удобное расположение базы и свежий ремонт. Основные претензии касаются сервиса, технического состояния электроприборов и некоторых удобств.

Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Отзывы об отеле «Горизонт» (бухта Лазурная) 1 из 7 Отзывы о базе отдыха «Горизонт» (бухта Лазурная) Источник: 2ГИС

Загородный клуб «Рублино»

Если вы готовы к прогулке до побережья, можно остановиться в этом загородном клубе. Здесь есть номера и домики, рассчитанные на проживание от 2 до 10 человек. Стоимость — от 6000 рублей в сутки. Также тут предоставляют аренду беседок и проводят различные праздничные мероприятия. Рейтинг на 2ГИС — 4,7 балла.

Гости клуба отмечают красивые виды, многим пришелся по душе дизайн базы из дерева. Некоторые высказывают претензии к уборке в номерах.

Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) 1 из 6 Отзывы о загородном клубе «Рублино» (бухта Лазурная) Источник: 2ГИС

Остров Русский

Его любят за чистую воду, но здесь она часто немного прохладнее, чем на материке. Путь до базы отдыха может занять не менее 30 минут в зависимости от того, в какой бухте она находится.

База отдыха «Воевода»

+1

Предусмотрено размещение на 2–5 человек. Отдых здесь обойдется от 3000 рублей в сутки. Рейтинг на 2ГИС — 4,4 балла.

По словам туристов, эта база точно не подойдет тем, кто привык к роскоши. Здесь чисто, уютно, люди хвалят кафе, но просят привести в порядок территорию. Есть нарекания относительно уличного туалета.

Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) 1 из 7 Отзывы о базе отдыха «Воевода» (остров Русский) Источник: 2ГИС

Санаторий-профилакторий «Белый лебедь»

1 из 6 Источник: Фотография от владельца / 2ГИС

Есть номера на 2–4 человека, но предусмотрены варианты и для больших компаний. Минимальная стоимость суток — в районе 4000 рублей. Также санаторий предоставляет различные оздоровительные и медицинские услуги: массаж, грязелечение, физиотерапию и многое другое. Рейтинг на 2ГИС — 4,3 балла.

Людям нравится ухоженная территория, сервис и качество питания в кафе, но встречаются негативные комментарии об обустройстве номеров.

Отзывы о санатории-профилактории «Белый лебедь» (остров Русский) Отзывы о санатории-профилактории «Белый лебедь» (остров Русский) Отзывы о санатории-профилактории «Белый лебедь» (остров Русский) Отзывы о санатории-профилактории «Белый лебедь» (остров Русский) Отзывы о санатории-профилактории «Белый лебедь» (остров Русский) 1 из 5 Отзывы о санатории-профилактории «Белый лебедь» (остров Русский) Источник: 2ГИС

Остров Попова

Пользуется спросом среди любителей отдыхать на островах. Выбор баз отдыха здесь немного скромнее, чем на Русском. Кроме того, не очень развита инфраструктура. Однако, если подготовиться к путешествию, можно получить массу положительных эмоций. Добраться сюда можно на катере за 1 час. Перед поездкой рекомендуем изучить расписание обратных рейсов.

База отдыха «ЭкоХуторок»

1 из 4 Источник: Игорь Назаренко / 2ГИС

База предоставляет проживание в домиках на 4–6 человек. Стоимость суток — от 6000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,9 балла.

В отзывах пишут про качественное обустройство домиков, наличие детской площадки, облагороженную территорию, а также красивые виды. Некоторым не понравилось месторасположение базы.

Остров Рейнеке

Туристы любят путешествовать сюда дикарями. Однако это требует серьезной подготовки: палатки, провизии, средств связи, пауэрбанков и так далее. Чистая вода и потрясающие виды — пожалуй, лучшее для того, чтобы расслабиться. Стихийные палаточные лагеря здесь можно увидеть на юге острова: в районе Красных скал, недалеко от местной достопримечательности — утопленного ледокола «Пересвет». Но при желании можно расположиться и в других бухтах.

Добраться до острова можно на катере за 1,5 часа. И, конечно, не забудьте посмотреть расписание обратных рейсов.

Архипелаг императрицы Евгении, в него входят пять крупных островов: Попова, Русский, Рейнеке, Шкота и Рикорда Источник: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава

Хасанский округ

Славянка

В большинстве своем тут отдыхают в бухте Баклан, где береговая линия составляет порядка 4 километров. Кроме того, это ближайшее к Владивостоку место отдыха. Время в пути составит около 3 часов.

В Славянке работает более 30 баз отдыха. Чаще всего они предлагают 4-, 6-, 8-местные номера или домики. Вариантов для 2–3 человек немного. Если верить отзывам на 2ГИС, то непосредственно рядом с береговой линией нет мест с высокими оценками. Ближайшая база с рейтингом 4,8 балла — «Огонек». Она находится примерно в 300 метрах от берега.

База отдыха «Огонек»

Предусмотрено 4-местное размещение. Сутки обойдутся минимум в 4000 рублей.

В отзывах на 2ГИС пишут, что база отлично подходит для семейного отдыха. Здесь чисто и уютно, вежливый персонал, есть теплый бассейн, игровая комната, мангальная зона. Основные претензии касаются пляжа.

Отзывы о базе отдыха «Огонек» (Славянка) Отзывы о базе отдыха «Огонек» (Славянка) Отзывы о базе отдыха «Огонек» (Славянка) Отзывы о базе отдыха «Огонек» (Славянка) 1 из 4 Отзывы о базе отдыха «Огонек» (Славянка) Источник: 2ГИС

Андреевка

Одна из жемчужин Хасанского округа. Здесь можно отдохнуть на побережье бухт Троицы и Витязь, прогуляться до острова Томящегося сердца и бухты Астафьева с белоснежным песком, а по пути полюбоваться могильными соснами. Ехать нужно почти 4 часа.

Гостевой дом «Море и песок»

1 из 4 Источник: Фотография от владельца / 2ГИС

Есть номера для проживания 2, 3 и 4 человек. Сутки обойдутся от 3000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,9 балла.

Туристы отмечают удобное расположение базы, уютную территорию, чистоту и комфорт в номерах, прекрасный сервис и потрясающие виды. Некоторые считают, что эта база идеально подходит для размеренного отдыха. Среди основных претензий — несоблюдение норм безопасности в прибрежной зоне.

База отдыха «Альбатрос»

1 из 4 Источник: Фотография от владельца / 2ГИС

Подойдет для компаний из 4–5 человек. За сутки придется заплатить от 3500 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,6 балла.

Комментаторы пишут про отличный сервис, комфортные условия проживания, адекватные санитарные условия. Некоторых впечатлили шикарные виды и качество прибрежной зоны. Из минусов называют крутой подъем к базе и завышенные цены на услуги.

+1

Зарубино

Многие знают о поселке благодаря мореферме, где можно приобрести морепродукты. Время в пути из Владивостока составит в районе 4 часов в зависимости от пробок. В Зарубино насчитывается около 30 баз отдыха, чаще всего они предлагают 4-местное размещение, но можно найти варианты и на двоих.

База отдыха «Между небом и морем»

Находится в бухте Алеут (здесь же к 2028 году появится круглогодичный морской курорт). Предлагаются преимущественно 4-местные номера по цене от 15 000 рублей за сутки. Есть номера на семейные пары с ребенком от 9000 рублей. Рейтинг 2ГИС — 4,7 балла.

По мнению туристов, база очень ухоженная, многие хвалят кафе. Есть бассейны, детские площадки, качели, шезлонги. При этом некоторые отмечают высокую слышимость в отдельных номерах. Неприятных впечатлений добавляет ужасная дорога.

+1

Находка

Ливадия

Весьма популярное место для отдыха у моря. Жителей и гостей региона привлекает чистая вода и золотистый песок. Дорога займет около 3 часов. Здесь находится более 70 баз.

База отдыха Sentosa

1 из 6 Источник: Фотография от владельца / 2ГИС

Предлагает варианты для размещения 2, 4, 6 и 8 человек, но можно заехать и большой компанией. Минимальная стоимость суток — от 5000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,7 балла.

В отзывах хвалят уют и комфортные условия для семейного отдыха. Основные претензии — к сервису.

Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) 1 из 6 Отзывы о базе отдыха Sentosa (Ливадия) Источник: 2ГИС

Бухта Окуневая

Чистая вода, белый песок, прекрасные виды — ради этого придется проехать более 4 часов.

База отдыха «Лазурный берег»

Есть номера для 2, 4, 6 и 7 человек. Стоимость одних суток начинается от 2500 рублей. Рейтинг 2ГИС — 4,8 балла.

Отдыхающие пишут, что у базы уютные домики, ухоженная территория, работает столовая, что очень удобно. Не всем пришелся по душе сервис, некоторые говорили о завышенном ценнике на услуги.

+1

Партизанский округ

Бухта Триозерье

Сюда едут за чистейшей водой и белым песком. Это место в народе называют приморскими Мальдивами. Дорога может занять более 4,5 часа. Для проживания доступны 15 баз.

База отдыха «Серебряный берег»

Заехать можно в 4-, 6-, 8-, 10-местные домики. Стоимость суток — от 8000 рублей. Рейтинг в 2ГИС — 4,7 балла.

Отдыхающие отмечают развитую инфраструктуру, обустройство домиков, отличный сервис и красивые виды. Некоторые высказывают претензии к бунгало.

+1

Лазовский округ

Бухта Петрова

Славится прозрачной водой, белым песком и островом с многовековой тисовой рощей. Но добраться сюда сложнее всего: путь может занять более 6 часов. В этом районе находится 8 баз отдыха.

База отдыха «Бухта Петрова»

Есть номера и домики, рассчитанные на проживание от 2 до 12 человек. Стоимость начинается от 6000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,2 балла.

Судя по отзывам, люди в восторге от пляжа и видов, но режим работы кафе и магазина вызывают вопросы.