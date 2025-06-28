Море зовет. Где отдохнуть в Приморье в 2025 году — обзор классных мест

В Приморском крае стартовал пляжный сезон. В регионе огромное количество мест, где можно отдохнуть на побережье. На любой вкус и кошелек. Спрос традиционно высокий. И все же вероятность урвать места под солнцем в разгар сезона есть. VLADIVOSTOK1.RU выбрал те локации, которые популярны, как у местных жителей, так и у туристов.
Аншлаг — по всему побережью. Так, организатор семейного кемпинга в бухте Петрова SnitkoCamp Владимир Снитко рассказал нашему корреспонденту, что все номера распродали по предоплате за полгода, а количество обращений из других регионов выросло на 30–35%, особенно после загрязнения акватории Черного моря.
Владивосток
До всех мест, о которых вы прочтете ниже, удобнее добираться из Владивостока, поэтому путь указан оттуда.
Бухта Лазурная (Шамора)
В разгар сезона на пляжах этой бухты в прямом смысле яблоку негде упасть. Здесь находится более 20 баз отдыха, есть несколько кафе разного формата. Подойдет для тех, кого не пугают громкая музыка и перспектива проводить время среди огромного количества людей. Сюда можно добраться как на общественном, так и на личном транспорте. Время в пути — от 30 минут в зависимости от пробок.
База отдыха «Горизонт»
Если вам принципиально жить у моря, для этого может подойти «Горизонт». Предлагается 2-, 3- и 4-местное размещение: минимальная стоимость — 5000 рублей в сутки. Рейтинг на 2ГИС — 4,8 балла
Отдыхающие пишут в отзывах про удобное расположение базы и свежий ремонт. Основные претензии касаются сервиса, технического состояния электроприборов и некоторых удобств.
Загородный клуб «Рублино»
Если вы готовы к прогулке до побережья, можно остановиться в этом загородном клубе. Здесь есть номера и домики, рассчитанные на проживание от 2 до 10 человек. Стоимость — от 6000 рублей в сутки. Также тут предоставляют аренду беседок и проводят различные праздничные мероприятия. Рейтинг на 2ГИС — 4,7 балла.
Гости клуба отмечают красивые виды, многим пришелся по душе дизайн базы из дерева. Некоторые высказывают претензии к уборке в номерах.
Остров Русский
Его любят за чистую воду, но здесь она часто немного прохладнее, чем на материке. Путь до базы отдыха может занять не менее 30 минут в зависимости от того, в какой бухте она находится.
База отдыха «Воевода»
Предусмотрено размещение на 2–5 человек. Отдых здесь обойдется от 3000 рублей в сутки. Рейтинг на 2ГИС — 4,4 балла.
По словам туристов, эта база точно не подойдет тем, кто привык к роскоши. Здесь чисто, уютно, люди хвалят кафе, но просят привести в порядок территорию. Есть нарекания относительно уличного туалета.
Санаторий-профилакторий «Белый лебедь»
Есть номера на 2–4 человека, но предусмотрены варианты и для больших компаний. Минимальная стоимость суток — в районе 4000 рублей. Также санаторий предоставляет различные оздоровительные и медицинские услуги: массаж, грязелечение, физиотерапию и многое другое. Рейтинг на 2ГИС — 4,3 балла.
Людям нравится ухоженная территория, сервис и качество питания в кафе, но встречаются негативные комментарии об обустройстве номеров.
Остров Попова
Пользуется спросом среди любителей отдыхать на островах. Выбор баз отдыха здесь немного скромнее, чем на Русском. Кроме того, не очень развита инфраструктура. Однако, если подготовиться к путешествию, можно получить массу положительных эмоций. Добраться сюда можно на катере за 1 час. Перед поездкой рекомендуем изучить расписание обратных рейсов.
База отдыха «ЭкоХуторок»
База предоставляет проживание в домиках на 4–6 человек. Стоимость суток — от 6000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,9 балла.
В отзывах пишут про качественное обустройство домиков, наличие детской площадки, облагороженную территорию, а также красивые виды. Некоторым не понравилось месторасположение базы.
Остров Рейнеке
Туристы любят путешествовать сюда дикарями. Однако это требует серьезной подготовки: палатки, провизии, средств связи, пауэрбанков и так далее. Чистая вода и потрясающие виды — пожалуй, лучшее для того, чтобы расслабиться. Стихийные палаточные лагеря здесь можно увидеть на юге острова: в районе Красных скал, недалеко от местной достопримечательности — утопленного ледокола «Пересвет». Но при желании можно расположиться и в других бухтах.
Добраться до острова можно на катере за 1,5 часа. И, конечно, не забудьте посмотреть расписание обратных рейсов.
Хасанский округ
Славянка
В большинстве своем тут отдыхают в бухте Баклан, где береговая линия составляет порядка 4 километров. Кроме того, это ближайшее к Владивостоку место отдыха. Время в пути составит около 3 часов.
В Славянке работает более 30 баз отдыха. Чаще всего они предлагают 4-, 6-, 8-местные номера или домики. Вариантов для 2–3 человек немного. Если верить отзывам на 2ГИС, то непосредственно рядом с береговой линией нет мест с высокими оценками. Ближайшая база с рейтингом 4,8 балла — «Огонек». Она находится примерно в 300 метрах от берега.
База отдыха «Огонек»
Предусмотрено 4-местное размещение. Сутки обойдутся минимум в 4000 рублей.
В отзывах на 2ГИС пишут, что база отлично подходит для семейного отдыха. Здесь чисто и уютно, вежливый персонал, есть теплый бассейн, игровая комната, мангальная зона. Основные претензии касаются пляжа.
Андреевка
Одна из жемчужин Хасанского округа. Здесь можно отдохнуть на побережье бухт Троицы и Витязь, прогуляться до острова Томящегося сердца и бухты Астафьева с белоснежным песком, а по пути полюбоваться могильными соснами. Ехать нужно почти 4 часа.
Гостевой дом «Море и песок»
Есть номера для проживания 2, 3 и 4 человек. Сутки обойдутся от 3000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,9 балла.
Туристы отмечают удобное расположение базы, уютную территорию, чистоту и комфорт в номерах, прекрасный сервис и потрясающие виды. Некоторые считают, что эта база идеально подходит для размеренного отдыха. Среди основных претензий — несоблюдение норм безопасности в прибрежной зоне.
База отдыха «Альбатрос»
Подойдет для компаний из 4–5 человек. За сутки придется заплатить от 3500 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,6 балла.
Комментаторы пишут про отличный сервис, комфортные условия проживания, адекватные санитарные условия. Некоторых впечатлили шикарные виды и качество прибрежной зоны. Из минусов называют крутой подъем к базе и завышенные цены на услуги.
Зарубино
Многие знают о поселке благодаря мореферме, где можно приобрести морепродукты. Время в пути из Владивостока составит в районе 4 часов в зависимости от пробок. В Зарубино насчитывается около 30 баз отдыха, чаще всего они предлагают 4-местное размещение, но можно найти варианты и на двоих.
База отдыха «Между небом и морем»
Находится в бухте Алеут (здесь же к 2028 году появится круглогодичный морской курорт). Предлагаются преимущественно 4-местные номера по цене от 15 000 рублей за сутки. Есть номера на семейные пары с ребенком от 9000 рублей. Рейтинг 2ГИС — 4,7 балла.
По мнению туристов, база очень ухоженная, многие хвалят кафе. Есть бассейны, детские площадки, качели, шезлонги. При этом некоторые отмечают высокую слышимость в отдельных номерах. Неприятных впечатлений добавляет ужасная дорога.
Находка
Ливадия
Весьма популярное место для отдыха у моря. Жителей и гостей региона привлекает чистая вода и золотистый песок. Дорога займет около 3 часов. Здесь находится более 70 баз.
База отдыха Sentosa
Предлагает варианты для размещения 2, 4, 6 и 8 человек, но можно заехать и большой компанией. Минимальная стоимость суток — от 5000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,7 балла.
В отзывах хвалят уют и комфортные условия для семейного отдыха. Основные претензии — к сервису.
Бухта Окуневая
Чистая вода, белый песок, прекрасные виды — ради этого придется проехать более 4 часов.
База отдыха «Лазурный берег»
Есть номера для 2, 4, 6 и 7 человек. Стоимость одних суток начинается от 2500 рублей. Рейтинг 2ГИС — 4,8 балла.
Отдыхающие пишут, что у базы уютные домики, ухоженная территория, работает столовая, что очень удобно. Не всем пришелся по душе сервис, некоторые говорили о завышенном ценнике на услуги.
Партизанский округ
Бухта Триозерье
Сюда едут за чистейшей водой и белым песком. Это место в народе называют приморскими Мальдивами. Дорога может занять более 4,5 часа. Для проживания доступны 15 баз.
База отдыха «Серебряный берег»
Заехать можно в 4-, 6-, 8-, 10-местные домики. Стоимость суток — от 8000 рублей. Рейтинг в 2ГИС — 4,7 балла.
Отдыхающие отмечают развитую инфраструктуру, обустройство домиков, отличный сервис и красивые виды. Некоторые высказывают претензии к бунгало.
Лазовский округ
Бухта Петрова
Славится прозрачной водой, белым песком и островом с многовековой тисовой рощей. Но добраться сюда сложнее всего: путь может занять более 6 часов. В этом районе находится 8 баз отдыха.
База отдыха «Бухта Петрова»
Есть номера и домики, рассчитанные на проживание от 2 до 12 человек. Стоимость начинается от 6000 рублей. Рейтинг на 2ГИС — 4,2 балла.
Судя по отзывам, люди в восторге от пляжа и видов, но режим работы кафе и магазина вызывают вопросы.