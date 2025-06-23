Тельцы разбогатеют, а Водолеи рискуют потерять работу. Финансовый гороскоп на июль от астролога

Астролог поделилась прогнозом на непростой июль Источник: Дмитрий Гладышев/ 72.RU











Июль будет довольно интересным месяцем с точки зрения астрологии. Определенное положение планет заставит многие знаки зодиака пересмотреть жизнь и взгляды. И если для кого-то этот период станет турбулентным, то для других обойдется малыми потерями. Как же эта ситуация повлияет на ваш кошелек? 72.RU приводит астропрогноз Эльзы Кушиной.

Овен

В данном периоде Овен может неплохо приумножить накопления, особенно если не даст слабину и будет трудиться. Усердие дисциплинированных и целеустремленных представителей огненного знака не останется без вознаграждения. Перед Овном откроются новые перспективы.

Однако это не касается тех, кто будет проявлять лень, апатию и хитрость в надежде получить незаслуженное. При такой стратегии всё может обернуться для представителя знака обратными последствиями — обманом, разорением, долгами и одиночеством.

Телец

Финансовое положение Тельцов наконец должно устаканиться. Последние пару лет материальное положение сильно беспокоило представителей знака. Приходилось не только много работать, чтобы накопить на желаемое, но и для того, чтобы доказать самому себе: «я заслуживаю большего».

В июле настает период, когда Телец может немного выдохнуть. Деньги будут доставаться гораздо легче. Кроме того, откроются новые источники заработка. Тельцам удастся не только выйти на новый уровень доходов, но и сделать крупную покупку.

Близнецы

В жизни Близнецов грядут большие перемены, это может коснуться и финансовой стороны в том числе. Увы, но представителям знака преподнесет важный жизненный урок Уран, который как раз в июле будет проходить под этим знаком. Близнецы терпят убытки и рискуют потерять стабильный заработок.

Главный совет для представителей знака в этот непростой период, чтобы мягче его перенести, отказываться от сомнительных предложений и финансовых сделок. Крупные покупки лучше отложить на более удачное время.

Рак

В данном периоде Рак может неплохо приумножить финансовое состояние, так как выпадают возможности хороших источников заработка. Но часто сомневающийся представитель знака должен помнить, что ждать «подарков судьбы» не стоит — для успеха нужно приложить усилия.

Также большое внимание и поддержку Рак может получить от высокопоставленных личностей (известных людей из сферы власти, статусных, имеющих высокое положение), которые впоследствии откроют перед Раком новые перспективы: работу, дополнительные заработки, бизнес и прочее.

Лев

В июле финансы могут прийти ко Льву через поток знаний, которые он может получить, например, через образование, знакомства или путешествия.

Новые перспективы откроются для тех представителей знака, кто будет готов рисковать и быть заметным в обществе. Учителями в финансовых вопросах могут стать как люди выше по статусу, так и встретившиеся во время поездки (иностранцы, например).

Дева

В данном периоде Дева может хорошо обогатиться, но только при условии, что будет действовать. Причем движения без поставленной конечной цели не принесут представителям знака ожидаемого результата. В июле Девам нужно четко определиться с планами и стратегией.

Также стоит учесть прохождение Раху по данному знаку зодиака — это сулит возращение «старого», поэтому Дева может вернуться к старым источникам заработка, например к прошлой профессии или месту работы. Сопротивляться не нужно, в данном случае это не шаг назад, а небольшая остановка для нового рывка.

Весы

Начало месяца неплохо пополнит карман Весов. Шансов для заработка будет предостаточно: новые предложения по работе, повышение по службе, премии, командировки и просто новые идеи для профессионального развития.

Поправить финансовое положение поможет и обучение. Если в данный период встает вопрос о вложениях в собственное развитие, то лучше не жалеть средств. Уж поверьте, эти деньги окупятся сполна! И хотя месяц можно считать удачным, расточительством заниматься не рекомендуется, о бесполезных спонтанных покупках Весы будут жалеть.

Скорпион

В июле Скорпион может вернуться к прошлым источникам заработка, например на прежнее место работы. Также есть вероятность, что помощь представителей знака может понадобиться старым коллегам, клиентам или давним знакомым. Это сотрудничество может помочь Скорпионам пополнить свой кошелек и открыть новые перспективы. К примеру, ваши контакты могут попасть в нужные руки. Это точно скажется на вашем будущем.

Также Скорпиону в этот период важно проявлять бдительность, так как существует риск наткнуться на мошенников.

Стрелец

В июле Стрельцу выпадут хорошие шансы, чтобы поправить свое финансовое положение. Будут поступать новые предложения по работе, продвижению, проектам и выгодным кратковременным сотрудничествам.

В жизни Стрельцов появится союзник, который окажет большую поддержку и впоследствии повлияет на дальнейшее развитие событий.

Козерог

В июле управитель данного знака Сатурн вступает в ретрофазу, что дает «торможение» в делах Козерога. Так что представителей этого знака будет не узнать: всегда деятельные и целеустремленные Козероги вдруг станут лениться и чувствовать апатию. В итоге июль точно не станет трамплином в «обеспеченную и роскошную жизнь».

Главный совет представителям знака: отдохните, но не затягивайте с этим. В противном случае финансового кризиса и других последствий от лени будет не избежать.

Водолей

Ретро-Плутон, проходящий по Водолею, снова вносит чреду сомнений, отсюда представители знака снова и снова во всем сомневаются. Это скажется и на финансовой сфере жизни — а устраивает ли Водолея его работа? Окупается ли его труд? Эти вопросы будут буквально мучить представителей знака. И в случае отрицательных ответов Плутон «отрежет» всё лишнее. Это значит, что есть вероятность сменить работу или даже профессию.

Но расстраиваться не стоит, это непростое решение только откроет перед Водолеем новые перспективы для развития и заработка.

Рыбы

В июле Рыбы могут сбиться со своего течения, так как управитель данного знака становится ретроградным. Поэтому не исключено возращение на прежнее место работы либо погружение в прошлые дела (старый бизнес/проект), возможно сотрудничество с людьми из «прошлого».

Да, это позволит неплохо пополнить бюджет данного знака зодиака. Но, несмотря на подобное, не стоит возлагать больших надежд, так как удовлетворенность от этого заработка будет временной.

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