20 лучших книг по психологии, чтобы лучше понять себя и этот безумный мир

Приготовьтесь, после подборки корзинка в книжный магазин рискует значительно пополниться Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый год на полках книжного магазина появляются сотни, а то и тысячи книг по психологии. Только нередко, когда открываешь их, получаешь не лаконичное и понятное пособие, как жить эту жизнь, а тягомотный рассказ, напичканный непонятными терминами, который хочется закрыть уже через пару страниц. Чтобы не утонуть в этом книжном водовороте, наши коллеги из издания Psychologies.ru составил свой первый рейтинг лучших психологических книг, выпущенных в России в период с 2020 по 2024 год.

Отбор книг проходил в несколько этапов: сбор списков от издательств, составление редакцией лонг-листа из 33 книг и — последний пункт — оценка каждой книги пятью экспертами по критериям актуальности, увлекательности, научности и общему впечатлению. В конце такого длинного пути появился топ-20 лучших книг.

«Внутренняя опора» (16+), Анна Бабич

Анна Бабич предлагает рецепт стабильности, когда кажется, что ваш внутренний компас окончательно сошел с ума. Если вы устали искать поддержку во внешнем мире, который так и норовит подкинуть новые сюрпризы, эта книга — ваш персональный путеводитель по созданию несокрушимой «внутренней опоры».

Источник: mann-ivanov-ferber.ru











Книга — практическое пособие для тех, кто хочет перестать быть «флюгером на ветру» и научиться стоять твердо на ногах, даже когда вокруг штормит. Больше никаких падений духом от каждого чиха соседа! Только вы, ваша новая сила и невозмутимость, которую можно позаимствовать у буддийского монаха… или, как оказалось, у самого себя.

«Со мной всё в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья» (16+), Наталья Кисельникова

Наталья Кисельникова, кажется, устала от псевдонаучных теорий и решила расставить все точки над «i» в вопросах ментального здоровья. Если вам надоели обещания «волшебных таблеток» и вы со скепсисом относитесь к гуру, вещающим про энергию космоса, эта книга — глоток свежего воздуха.

Источник: alpinabook.ru











Автор предлагает доказательный подход к тому, как не сойти с ума в современном мире и убедиться, что «со мной всё в порядке». А если не всё, то как грамотно это починить, без танцев с бубнами.

«Мы живем на Сатурне. Как помочь человеку с пограничным расстройством личности» (18+), Дарья Завьялова

Признайтесь, иногда кажется, что некоторые люди живут на другой планете, а вы на Земле? Дарья Завьялова в своей книге «Мы живем на Сатурне» поможет разобраться, как быть рядом с теми, кто словно прилетел с самой дальней и турбулентной планеты, — людьми с пограничным расстройством личности.

Источник: alpinabook.ru











В книге нет сухого описания диагнозов, а только практическое руководство для тех, кто хочет научиться понимать и поддерживать близких, не жертвуя при этом собственным спокойствием.

«Личные границы. Установить, поддерживать, защищать» (16+), Ольга Сульчинская

Ольга Сульчинская написала книгу для тех, кто устал быть «жилеткой» для окружающих и у кого личное пространство давно не в приоритете. В книге она предлагает пошаговый план по установлению, поддержанию и защите личных границ.

Источник: ast.ru











Забудьте о неловкости, когда надо сказать «нет» на очередную просьбу одолжить денег или посидеть с внуками в 2 часа ночи. Эта книга научит вас, как поставить вокруг себя невидимый, но очень прочный забор, за который можно будет пускать только избранных.

«Балансируя на грани: как сохранять устойчивость и не выгорать» (12+), Марина Безуглова

Если вам знакомо чувство, когда вы будто стоите на тонкой веревочке, которая соединяет дом, работу, детей и попытку хоть немного поспать, то, скорее всего, слово «выгорание» для вас не ново. Автор честно рассказывает, как не превратиться в тлеющий уголек к середине недели, а сохранять устойчивость, когда мир вокруг трясет так, что кажется, вот-вот упадешь.

Источник: fenixbooks.ru











В книге нет банальных советов в духе «больше спите» и «меньше нервничайте», а практическое руководство, как найти свою точку опоры в хаосе современной жизни.

«Несколько детей в семье. Воспитание без ревности и обид» (16+), Валентина Паевская

Если у вас в семье не один ребенок, вы, вероятно, уже привыкли к перманентной битве за последнюю конфету или мамино внимание. Валентина Паевская в своей книге предлагает утопический, казалось бы, сценарий: воспитание нескольких детей «без ревности и обид».

Источник: mann-ivanov-ferber.ru











Автор делится секретами, которые помогут вашим чадам не превратиться в заклятых врагов, а стать настоящими друзьями, даже когда им приходится делить одну игровую приставку. Те, кто уже прочитал книгу, называют ее хорошим подарком для родителей, которые после прочтения скажут вам спасибо.

«Тайны психики. Как мы обманываем себя и других» (16+), Екатерина Оксанен

Приготовьтесь к открытиям, что наша психика — тот еще фокусник! Когда мы совершаем поступки, зная, что это неправильно, но потом не можем объяснить почему, тут есть логическая причина. Она кроется не в переменчивом настроении или погоде, а в подсознании.

Источник: piter.com











В книге разбирается, почему мы раз за разом вступаем в отношения с людьми, которые нам не подходят, и почему становимся жертвами панических атак, когда, казалось бы, всё в жизни хорошо. Кроме разбора самих себя, Екатерина Оксанен помогает понять других, даже самых странных людей, чтобы чужая жизнь не казалась потемками.

«Я — хозяин своих эмоций: как управлять тревогой и находить спокойствие» (16+), Виктория Шиманская

Виктория Шиманская предлагает стать «хозяином своих эмоций», а не их заложником и превратить свою жизнь из американских горок в тихую гавань.

Источник: mann-ivanov-ferber.ru











Вы узнаете, как находить спокойствие даже в самый разгар эмоционального шторма, и освоите техники, которые помогут переключаться с режима «катастрофа» на «дзен».

«Я не верю себе. Как перестать быть заложником прошлого и смело идти по жизни» (16+), Екатерина Хломова

Если вы устали пережевывать старые обиды, сожаления и чувство вины, значит, вы стали заложником прошлого, которое ни в какую не хочет отпускать вас в настоящее и возможное счастливое будущее.

Источник: bombora.ru











Автор обещает помочь осознать, почему мы так цепляемся за то, что давно должно было остаться в истории, и как наконец научиться доверять себе и своим желаниям. Не исключено, что во время чтения вам придется смело заглянуть в глаза своим скелетам в шкафу.

«В плену у травмы. Как подружиться со своим тяжелым прошлым и обрести счастливую жизнь» (18+), Марина Сойта

В книге Марины Сойты вы найдете мудрые советы, как пережить травматический опыт и превратить его из неподъемного груза в источник силы. Автор показывает, что даже самые болезненные воспоминания можно включить в свою жизнь, научившись существовать с ними в мире, а не в вечной борьбе.

Источник: ast.ru











Марина — практикующий психолог, который помогает людям уже больше десяти лет. В своей книге она также рассказывает о своем опыте и собственной истории, которая должна помочь найти дорогу к пониманию себя.

«Основы развития детского мозга. У вашего ребенка всё получится» (16+), Анна Шептура

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в голове вашего ребенка, когда он молча смотрит в одну точку, словно что-то там изобретает? Анна Шептура, детский нейропсихолог, приоткрывает завесу тайны над «основами развития детского мозга».

Источник: ast.ru











Книга поможет понять ребенка не только родителям, но также бабушкам и дедушкам. В ней нет заумных терминов и сухих фактов, автор объясняет, как работает детский мозг, почему он иногда «тормозит» или, наоборот, «слишком торопится» и как помочь ему развиваться гармонично. Вы узнаете, как создать идеальную среду для маленького гения, и, возможно, даже перестанете паниковать, если он вдруг отказывается есть брокколи.

«Чертовы подростки! Как найти общий язык с повзрослевшим ребенком» (16+), Никита Карпов

Как уже понятно из названия, никаких сложных терминов, трудных практив и неприятных слов в духе «во всем виноваты родители» в книге нет. Никита Карпов с юмором и без лишней воды рассказывает, что творится в бунтующих головах подростков, как перестать воспринимать их как инопланетян и, главное, как оставаться адекватным взрослым, когда ваш «малыш» вдруг решает, что он умнее всех.

Источник: bombora.ru











Интересно, что после выхода книги с реальными кейсами из практики автора Карпов получит настолько большой шквал хороших отзывов от родителей, что на сегодняшний момент у него уже вышли еще две книги: «Чертовы скандалы! Как общаться с подростком нормально» и «Чертова школа! Как перестать мучаться из-за учебы».

«Ешь спокойно. Как дружить с едой и не ссориться с телом» (16+), Наталья Фомичева

Гречневая, яблочная, белковая и соковая — в мире придумано столько диет, каждую из которых инфлюенсеры и нутрициологи называют рабочей, что и глаза разбегаются. Правда, все они чаще всего проходят одинаково: в понедельник начинаем новую жизнь и выкидываем майонез и колбасу из холодильника, а в среду стоим в магазине и выбираем, какие печенья лучше взять. Наталья Фомичева предлагает прекратить эту вечную войну с едой и своим телом в книге «Ешь спокойно».

Источник: ast.ru











Автор предлагает забыть о подсчете калорий и чувстве вины за лишний кусочек! Она учит, как выстроить здоровые, почти дружеские отношения с едой, воспринимая ее как источник энергии и удовольствия, а не как врага. Это не про магическое похудение, а про принятие себя и своего тела со всеми его особенностями.

«Эмоциональный шторм: что делать, когда тебя накрывает» (16+), Артем Барышев

«Эмоциональный шторм» — это не только про минуты, когда вы сидите в слезах, закутавшись в плед, и поедаете тонну мороженого, это еще и про обычные повседневные ситуации, которые подпитывают нашу тревогу, а мы даже не обращаем внимание. Например, когда качаемся на работе на стуле, сами не понимая зачем, и когда половину дороги до магазина думаем о том, что не выключили плиту.

Источник: piter.com











Артем Барышев предлагает проверенные инструменты когнитивно-поведенческой терапии, которые помогут справиться со следующим приступом паники или думскроллинга. Вы научитесь не просто говорить себе «успокойся», но и применять работающие техники как дома, так и на работе, концерте или во время ужина с друзьями.

«У меня СДВГ: что это значит» (16+), Евгения Дашкова

Чувствуете себя рассеянным профессором, который постоянно теряет ключи, забывает, куда шел, и не может сосредоточиться на одной задаче? Евгения Дашкова также столкнулась с этим однажды и поняла, что дело не в возрасте или в том, что на нее всё навалилось в один момент и пора в отпуск. На основе своего опыта она описывает, как жить с «синдромом постоянного движения мысли».

Источник: et-books.ru











Из книги вы узнаете, как перестать ругать себя за невнимательность и научиться использовать особенности своего мозга себе во благо. Как обещает автор, после чтения ваши «рассеянность» и «несобранность» обретут научное объяснение и даже покажут свои неожиданные плюсы.

«Сепарация: как перестать зависеть от других людей» (16+), Вероника Хлебова

Надоело, что за вас всё решают? Или вы сами не можете оторваться от чужих советов, как от сериала? Вероника Хлебова в своей работе рассказывает, как совершить «сепарацию», то есть стать наконец-то самостоятельным и независимым человеком.

Источник: ast.ru











Самое главное, на что обращает внимание автор, сепарация — это не одиночество и отказ от помощи близких, это умение, когда вы слушаете чужое мнение, но оно не имеет власти над вашими решениями, начиная от того, как вы сегодня оденетесь и что будете есть на ужин, заканчивая выбором работы, партнера и места жительства.

«Секреты развития мозга ребенка. Что нужно дошкольнику, чтобы он хорошо учился» (16+), Елена Лаштабега

Хотите, чтобы ваш малыш не просто рос, а развивал свой мозг и мог налету схватывать таблицу умножения и запоминать стихи? Елена Лаштабега раскроет все тайны нейрофизиологии детского мозга так, чтобы самые сложные научные достижения были понятны даже тем, кто совсем не связан с биологией и психологией.

Источник: bombora.ru











И да, спойлер для взрослых: ваш мозг тоже можно «прокачать» и в 30, и в 50, и в 60 лет.

«Страдаю, но остаюсь. Книга о том, как победить созависимость и вернуться к себе» (16+), Полина Гавердовская

Полина Гавердовская в своей книге беспощадно, но с пониманием разбирает феномен созависимости. Она показывает, как выбраться из замкнутого круга «больных» отношений, где вы живете жизнью другого, а не своей.

Источник: bombora.ru











Кроме теории автор предлагает практические советы, как перестать быть удобным и хорошим для всех, сбросить с себя груз чужих манипуляций и понять, чего вы сами хотите.

«Сила архетипов: Как работа с бессознательным помогает изменить жизнь и обрести смысл» (16+), Екатерина Давыдова

Несмотря на мрачную обложку, внутри книга совсем не пресная и напичканная философскими размышлениями. Вместо этого Екатерина Давыдова на конкретных примерах из литературы, кино и мировой культуры рассказывает, что такое судьба, как на нас влияет бессознательное и как мы проживаем жизнь, следуя одному архетипу.

Источник: alpinabook.ru











Не можем не отметить, что в книге множество схематичных, но очень наглядных рисунков, которые помогают лучше понять содержание и в разы упрощают чтение.

«Один на один с жизнью: Книга, которая поможет найти смысл» (16+), Илья Латыпов

Чувствуете себя наедине с жизнью, а она, кажется, ведет себя как капризный собеседник, от которого не знаешь, чего ждать? Илья Латынов не предлагает готовых ответов на философский вопрос «В чем смысл жизни?», взамен через личные истории он предлагает нам найти смысл даже в тех вещах, где, на первый взгляд, казалось, его не было.

Источник: alpinabook.ru









