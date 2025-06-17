«Переходя через границу, сразу видишь разницу»: ярославец честно рассказал об отдыхе в Абхазии

Отдых в Абхазии: цены, плюсы и минусы Источник: читатель 76.RU Михаил











В 2025 году Михаил из Ярославля решил провести отпуск на юге, сначала он отправился в Сочи и Адлер, а затем на один день съездил в Абхазию. В беседе с порталом 76.RU он поделился своими впечатлениями от отдыха в этой республике.

«В Гаграх, в отличие от Адлера (да и других районов Сочи), природа краше, а море теплее. Переходя через границу, ты сразу видишь разницу. Почти никаких новостроек — только шикарные горы и лазурного цвета море», — отметил Михаил.

Что касается цен, то, по наблюдениям нашего собеседника, в Абхазии они ниже.

«Тут есть хорошие кафе с видом на море с абхазской кухней. Средний чек — 800–1200 рублей. Есть и магазинчики с вкусными ягодами и фруктами. Можно купить местную клубнику по 400 рублей за килограмм», — поделился ярославец.

Виды здесь потрясающие. Но и «разводилы» толковые. В Адлере полиция таких давно разгоняет, а здесь милиция их как будто не трогает. Нужно быть начеку. Михаил турист из Ярославля

Про абхазских «разводил» ранее рассказывала туристка из Ярославля Кристина. Она весной отдыхала в республике и столкнулась с обратной стороной курортной жизни. На ее пути встречались не только настойчивые продавцы, стремящиеся сбыть свой товар, но и навязчивые местные, проявлявшие неподобающий интерес к туристкам. Подробнее об изнанке путешествия по Абхазии — читайте по ссылке.

Вдоль берега моря располагаются кафе и рестораны Источник: читатель 76.RU Михаил











На фото замок принца Александра Ольденбургского, расположенный на горе в Старой Гагре Источник: читатель 76.RU Михаил











Море лазурного цвета Источник: читатель 76.RU Михаил

Пальмы высажены вдоль берега Источник: читатель 76.RU Михаил











На пляжах установлены зонты и лежаки Источник: читатель 76.RU Михаил









