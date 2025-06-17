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Развлечения «Переходя через границу, сразу видишь разницу»: ярославец честно рассказал об отдыхе в Абхазии

«Переходя через границу, сразу видишь разницу»: ярославец честно рассказал об отдыхе в Абхазии

Публикуем красочные кадры с курорта

2 608
28 комментариев
Отдых в Абхазии: цены, плюсы и минусы | Источник: читатель 76.RU МихаилОтдых в Абхазии: цены, плюсы и минусы | Источник: читатель 76.RU Михаил

Отдых в Абхазии: цены, плюсы и минусы

Источник:

читатель 76.RU Михаил

В 2025 году Михаил из Ярославля решил провести отпуск на юге, сначала он отправился в Сочи и Адлер, а затем на один день съездил в Абхазию. В беседе с порталом 76.RU он поделился своими впечатлениями от отдыха в этой республике.

«В Гаграх, в отличие от Адлера (да и других районов Сочи), природа краше, а море теплее. Переходя через границу, ты сразу видишь разницу. Почти никаких новостроек — только шикарные горы и лазурного цвета море», — отметил Михаил.

Что касается цен, то, по наблюдениям нашего собеседника, в Абхазии они ниже.

«Тут есть хорошие кафе с видом на море с абхазской кухней. Средний чек — 800–1200 рублей. Есть и магазинчики с вкусными ягодами и фруктами. Можно купить местную клубнику по 400 рублей за килограмм», — поделился ярославец.

Виды здесь потрясающие. Но и «разводилы» толковые. В Адлере полиция таких давно разгоняет, а здесь милиция их как будто не трогает. Нужно быть начеку.

Михаил

турист из Ярославля
В Абхазии преимущественно песчаные пляжи, но иногда встречается и галька | Источник: читатель 76.RU МихаилВ Абхазии преимущественно песчаные пляжи, но иногда встречается и галька | Источник: читатель 76.RU Михаил
Красота! | Источник: читатель 76.RU МихаилКрасота! | Источник: читатель 76.RU Михаил

Про абхазских «разводил» ранее рассказывала туристка из Ярославля Кристина. Она весной отдыхала в республике и столкнулась с обратной стороной курортной жизни. На ее пути встречались не только настойчивые продавцы, стремящиеся сбыть свой товар, но и навязчивые местные, проявлявшие неподобающий интерес к туристкам. Подробнее об изнанке путешествия по Абхазии — читайте по ссылке.

Вдоль берега моря располагаются кафе и рестораны | Источник: читатель 76.RU МихаилВдоль берега моря располагаются кафе и рестораны | Источник: читатель 76.RU Михаил

Вдоль берега моря располагаются кафе и рестораны

Источник:

читатель 76.RU Михаил

На фото замок принца Александра Ольденбургского, расположенный на горе в Старой Гагре | Источник: читатель 76.RU МихаилНа фото замок принца Александра Ольденбургского, расположенный на горе в Старой Гагре | Источник: читатель 76.RU Михаил

На фото замок принца Александра Ольденбургского, расположенный на горе в Старой Гагре

Источник:

читатель 76.RU Михаил

Море&nbsp;лазурного цвета | Источник: читатель 76.RU МихаилМоре&nbsp;лазурного цвета | Источник: читатель 76.RU Михаил

Море лазурного цвета

Источник:

читатель 76.RU Михаил

Пальмы высажены вдоль берега | Источник: читатель 76.RU МихаилПальмы высажены вдоль берега | Источник: читатель 76.RU Михаил

Пальмы высажены вдоль берега

Источник:

читатель 76.RU Михаил

На пляжах установлены зонты и лежаки | Источник: читатель 76.RU МихаилНа пляжах установлены зонты и лежаки | Источник: читатель 76.RU Михаил

На пляжах установлены зонты и лежаки

Источник:

читатель 76.RU Михаил

Если вы тоже успели съездить в отпуск на море и хотите поделиться своим опытом с нами — напишите нам во «ВКонтакте» или в «Телеграм».

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Отдых Отпуск Черное море Абхазия
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Комментарии
28
Гость
5 часов
Хамство и толпы побирушников. Давай деньги, деньги давай.
Гость
5 часов
Турист из Ярославля в Абхазии = жертва разводил и торгашей.
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