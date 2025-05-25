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Развлечения «Боялась ехать»: ярославна честно поделилась впечатлениями от поездки в Абхазию

«Боялась ехать»: ярославна честно поделилась впечатлениями от поездки в Абхазию

Что посмотреть в републике

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10 комментариев
Что посмотреть в Абхазии, рассказала туристка из Ярославля | Источник: читательница 76.RU КристинаЧто посмотреть в Абхазии, рассказала туристка из Ярославля | Источник: читательница 76.RU Кристина

Что посмотреть в Абхазии, рассказала туристка из Ярославля

Источник:

читательница 76.RU Кристина

Студентка из Ярославля съездила в Абхазию и честно поделилась впечатлениями от поездки. Кристина путешествовала с подругой в апреле 2025 года. Они на неделю ездили в Сочи, заодно решили побывать и в Абхазии.

Что туристок удивило в республике и почему они изначально боялись туда ехать — читайте в материале 76.RU.

Как добирались до Абхазии

Озеро Рица&nbsp;— одна из основных достопримечательностей Абхазии | Источник: читательница 76.RU КристинаОзеро Рица&nbsp;— одна из основных достопримечательностей Абхазии | Источник: читательница 76.RU Кристина

Озеро Рица — одна из основных достопримечательностей Абхазии

Источник:

читательница 76.RU Кристина

Российско-абхазская граница находится в Сочи. Граждане России могут проехать в республику по внутреннему паспорту.

«Мы с подругой поехали в отпуск в Сочи на неделю. В этом городе мы были не раз и решили, что ради разнообразия поедем в Абхазию. Заранее выбрали групповой однодневный тур, уже будучи в Сочи внесли предоплату и поехали. В агентстве, через которое мы ездили в республику, туры организовываются ежедневно, поэтому нам оставалось только выбрать удобную дату», — поделилась Кристина.

Наша героиня с подругой жили в Адлере. Там сняли апартаменты недалеко от аэропорта. На двоих это обошлось примерно в 10 тысяч рублей.

«Чтобы быстрее проходить границу, машина забирает всех туристов рано утром. Поскольку мы жили в Адлере (это в 15 минутах от границы), то нас забирали почти в самую последнюю очередь — в 06:20», — отметила ярославна.

Было минимально проверок на границе. На российском пункте всех просят выйти из автобуса и пройти паспортный контроль. Очереди большие, но двигаются быстро. Весь процесс занял минут 15-20 от силы. После останавливают уже на абхазской границе. Там пограничник заходит в автобус и просит показать паспорта. Но это скорее формальная проверка, никаких вопросов не задают, просто смотрят наличие документов.

Кристина

читательница 76.RU

«Я боялась ехать в Абхазию»

Какая красота!

Источник:

читательница 76.RU Кристина

Кристина призналась, что изначально было много страхов, связанных с этой республикой:

«Если честно, я боялась ехать в Абхазию. Скажем так, у меня были определенные стереотипы о местных, поэтому к выбору турагента отнеслась ответственно. Мы с подругой прочитали все отзывы, которые были в интернете, много раз звонили и обговаривали все вопросы с организатором тура».

Но избежать казусных ситуаций нашим героиням не удалось.

«Не просто так я боялась ехать в Абхазию. От знакомых была наслышана историй про повышенное внимание к туристкам со стороны местных мужчин. С подобным пришлось и нам столкнуться, — поделилась Кристина. — На каждой локации с достопримечательностями гид давал немного времени на самостоятельное исследование местности, прогулку. Стоило нам с подругой отойти на несколько метров от экскурсионной группы, как тут же нам сыпались предложения познакомиться и даже выйти замуж. Даже если это было в формате шутки, меня подобное настораживало. После парочки подобных инцидентов мы предпочитали ходить только в сопровождении гида».

«Гагрипш»&nbsp;— самый старый и до сих пор действующий ресторан в Гагре. Это трехэтажное здание с черепичной крышей и часами на фасаде было построено в 1902 году | Источник: читательница 76.RU Кристина«Гагрипш»&nbsp;— самый старый и до сих пор действующий ресторан в Гагре. Это трехэтажное здание с черепичной крышей и часами на фасаде было построено в 1902 году | Источник: читательница 76.RU Кристина
В Абхазии песчаный берег | Источник: читательница 76.RU КристинаВ Абхазии песчаный берег | Источник: читательница 76.RU Кристина
Весной большинство рек в Абхазии приобретают зелено-коричневый окрас | Источник: читательница 76.RU КристинаВесной большинство рек в Абхазии приобретают зелено-коричневый окрас | Источник: читательница 76.RU Кристина

Абхазия поражает красотой природы: лазурного цвета море, горы и зеленые пальмы. Но вся эта завораживающая красота резко контрастирует с разрухой и нищетой, царящими повсеместно. Разрушенные дома, заброшенные объекты культуры, разбитые дороги и многое другое. Всё это немного портит впечатление о республике.

Кристина

читательница 76.RU

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии

На фото Новоафонский водопад | Источник: читательница 76.RU КристинаНа фото Новоафонский водопад | Источник: читательница 76.RU Кристина
Зелень обвивает здание | Источник: читательница 76.RU КристинаЗелень обвивает здание | Источник: читательница 76.RU Кристина
На фото пчелиные ульи | Источник: читательница 76.RU КристинаНа фото пчелиные ульи | Источник: читательница 76.RU Кристина
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Красота! | Источник: читательница 76.RU КристинаКрасота! | Источник: читательница 76.RU Кристина

Помимо природных красот, из плюсов отдыха в Абхазии Кристина отметила возможность расплачиваться рублями.

«Сам тур нам обошелся в 3,5 тысячи рублей на человека. Правда, питание не входило в эту стоимость. Мы ели в местных заведениях. Везде очень чисто, вкусно. Средний чек на двоих выходил в 1,5 тысячи рублей где-то. В Сочи у нас примерно так же было» — поделилась наша собеседница.

Из минусов Кристина отметила общий удручающий вид жилой части Абхазии.

«И вроде вдоль моря строятся новые отели для привлечения туризма. У достопримечательностей всё чисто, видно, что следят за порядком, но стоит отъехать на пару сотен метров, как пролезает эта разруха и хаос. Грустно за республику».

В Абхазии насчитывается более 120 рек | Источник: читательница 76.RU КристинаВ Абхазии насчитывается более 120 рек | Источник: читательница 76.RU Кристина

В Абхазии насчитывается более 120 рек

Источник:

читательница 76.RU Кристина

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
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Комментарии
10
Гость
3 часа
"...ради разнообразия поедем в Абхазию. Заранее выбрали групповой однодневный тур..." Какие выводы можно сделать, приехав на несколько часов с учетом дороги?
Гость
59 минут
Ничего не поменялось, та же разруха и грязь, только цены выросли
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