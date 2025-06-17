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Развлечения Билет за 70 рублей принес куш: в Ярославской области ищут лотерейного миллионера

Билет за 70 рублей принес куш: в Ярославской области ищут лотерейного миллионера

Публикуем подробности

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8 комментариев
Житель Ярославской области выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖитель Ярославской области выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Житель Ярославской области выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут победителя лотереи. Житель региона стал миллионером, потратив 70 рублей. Об этом стало известно после розыгрыша 16 июня.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 70 рублей в мобильной версии сайта», — указали в пресс-службе «Столото».

Ярославец выбрал комбинацию чисел и выиграл в лотерею 2 миллиона 711 тысяч рублей.

По правилам лотереи «5 из 36» приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета.

Напомним, с выигрыша нужно платить налог — 13% от суммы (если вы живете в РФ более полугода) или 30%, если живете в РФ меньше полугода. На крупные выигрыши больше 5 миллионов процентная ставка выше — 15%, но только на ту сумму, которая превышает 5 миллионов. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей в сумме за год.

Редакция 76.RU проводит лотерейный эксперимент. Еженедельно мы приобретаем лотерейные билеты, чтобы попытать удачу — удастся ли сорвать куш в миллион рублей или, хотя бы, окупить затраты.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Лотерея Лотерейный билет Победитель Миллионер
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Комментарии
8
Гость
30 минут
Сказка утра завтрашнего дня ,много их теперь и не одна , наша жизнь - игра , а в лотерею не играю я ... .
Гость
1 час
Хорошая реклама))
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