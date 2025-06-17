Билет за 70 рублей принес куш: в Ярославской области ищут лотерейного миллионера

Житель Ярославской области выиграл в лотерею 2,7 миллиона рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области ищут победителя лотереи. Житель региона стал миллионером, потратив 70 рублей. Об этом стало известно после розыгрыша 16 июня.

«Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что участник купил билет за 70 рублей в мобильной версии сайта», — указали в пресс-службе «Столото».

Ярославец выбрал комбинацию чисел и выиграл в лотерею 2 миллиона 711 тысяч рублей.

По правилам лотереи «5 из 36» приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета.

Напомним, с выигрыша нужно платить налог — 13% от суммы (если вы живете в РФ более полугода) или 30%, если живете в РФ меньше полугода. На крупные выигрыши больше 5 миллионов процентная ставка выше — 15%, но только на ту сумму, которая превышает 5 миллионов. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей в сумме за год.