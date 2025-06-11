«Может, я ещё сделаю на них кавер»: блогер — о своей работе над «фитом» AY YOLA и «оживлением» Виктора Цоя

Источник: musume_adel / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Макс Архимаэстро











Блогер Макс Архимаэстро (настоящее имя — Максим Боровиков), соединивший голос Виктора Цоя с песней башкирской группы AY YOLA, рассказал, что на создание короткого видео у него в сумме ушло два дня. Но при этом он отметил, что предыдущая работа «с участием» Цоя была куда сложнее: за несколько лет нейросети сильно продвинулись. UFA1.RU поговорил с музыкантом.

Максим родом из Казахстана, города Усть-Каменогорска, в 2015 году переехал в Алматы. В 2009 году окончил кафедру музыки в Восточно-Казахстанском госуниверситете, сдал экзамен по игре на домбре (не путать с домрой). И с тех пор к ней не притрагивался.

«Я „повесил её на стену“, так как параллельно играл на гитаре в своей рок-группе. Предпочтение всегда отдавал тяжёлой музыке. Но было ощущение, что когда-нибудь вернусь к казахскому народному инструменту. И вот спустя 16 лет этот момент наступил», — рассказал музыкант.

Ну мастер, ну мастер! Источник: archimaestro / Youtube.com

Максим уже делал видео с помощью нейросетей: в декабре 2023-го он выложил Виктора Цоя, который «исполнял» хитовый трек «Пыяла» от группы «Аигел». Тот собрал больше миллиона просмотров, и это только цифра с одного перезалива другими пользователями.

В соцсетях Максим рассказал, что он взял песню Homay, послушал, разобрал её на слух, и заново собрал в специальной программе, добавляя инструменты: часть живых, часть электронных. Чтобы трек звучал «по-киношному», он использовал те же старые барабаны, какие были у группы «Кино».

Глаза разбегаются Источник: archimaestro / Telegram











Гитары — тоже виртуальные. Они «играют сами» по заданному рисунку. А ещё он записал на микрофон настоящую домбру — редкий инструмент, звучащий как будто из степей.

Самое сложное (но интересное) — голос Виктора Цоя. Раньше это делали вручную: вырезали фрагменты, создавали нейросети. Сейчас попроще, все готовые голосовые модели уже есть в интернете.

Максим взял вокал Адель Шайхитдиновой, вырезал его из песни с помощью программы и заменил на голос Цоя, используя нейросеть. Настроил высоту тона, чуть обработал — и всё: звучит так, будто песню поет сам Виктор Робертович.

А вот как делались гитарные партии Источник: archimaestro / Telegram











Видео он снял у себя дома на зелёном фоне (хромакея), добавил дым, тёмный фон и оживил старое фото Цоя. Оно «заговорило» благодаря специальным нейросетям, которые умеют «двигать губами» под аудиодорожку.

Потом он смонтировал всё в программе, и вирусный ролик был готов.

«Я думаю, это заняло пару дней в сумме со съёмками и монтажом. Я сначала накидал основу с Цоем — быстро, буквально за полчаса. И оставил эту затею, потому что не видел в ней ничего особо интересного, но через пару дней пришла идея записать домбру. И всё зазвучало совсем по-другому. Вот тогда я „допилил“ всё остальное», — рассказал UFA1.RU блогер.

После публикации на него обрушились тонны комментариев: многие хвалили, даже сами AY YOLA поставили лайк и поделились роликом.

«На днях они были на фестивале Spirit of Tengri в Алматы, была мысль пообщаться за кулисами, но когда приехал туда, там просто какое-то немыслимое количество народа было, я оставил эту затею. К тому же на их выступление я опоздал и, возможно, они сразу покинули мероприятие», — говорит музыкант.

Он также поведал, что после публикации видео с Виктором Цоем и «Пыялой» ему написала Айгель Гайсина — автор трека и участница дуэта «Аигел».

«Мы друг друга поблагодарили за творчество, она сказала, что я крутой. Думаю, с ребятами из AY YOLA ещё пообщаемся. Кто знает, может, я ещё сделаю на них кавер», — отметил Макс Архимаэстро.

Адель на концерте в Алматы Источник: AY YOLA / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но есть и обратная сторона такого успеха — негативные комментарии. Напомним, что некоторые назвали его работу кощунством и посчитали, что Виктор Цой никогда бы не стал такое исполнять, ведь у него были песни «с глубоким смыслом». Тогда музыкант напомнил про «Алюминиевые огурцы», «Звезду по имени Солнце» и другие хиты легенды русского рока.

«В целом положительных отзывов было намного больше, чем неадекватных комментариев. Ну а хейтеры всегда будут. Комментарии разные были, но ограничивались тем, что „за такое надо судить“, „удали это кощунство“ и так далее», — рассказал UFA1.RU блогер-музыкант.

Сейчас основная его деятельность связана с музыкальной группой, где он играет на гитаре. Также он делает аранжировки и музыку на заказ.