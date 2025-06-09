Есть ли мазут на пляжах Анапы? Подробности об отдыхе в одном видео

Рассказываем, что сейчас происходит на пляжах Анапы Источник: 93.RU

В Анапе летний сезон 2025 года под угрозой из-за декабрьской экологической катастрофы с разливом мазута. На пляжах и в море до сих пор остались пятна, отдыхать у воды на курорте сейчас официально запрещено. Люди запреты игнорируют и всё равно приходят купаться и загорать. Хотя Минздрав предупреждал, что контакт с нефтепродуктами опасен для здоровья.

3 июня в Анапе определили опасные зоны из-за продолжающейся ликвидации последствий мазута. В соответствующем положении нет конкретной формулировки или списка, где эти зоны находятся. В мэрии Анапы нашим коллегам из 93.RU рассказали, что к запретным зонам относятся только пляжи, а не набережные. Что касается возможных штрафов за нарушение и контроля нахождения людей на территории — пока всё довольно размыто.

Власти края всё равно зовут туристов в Анапу. Им предлагают посетить винные маршруты или выбрать отдых в хороших отелях с бассейнами. Но туроператоры более пессимистичны: по их словам, бронирования упали. Некоторые отели и вовсе решили не открываться в этом сезоне, чтобы не терять деньги. Больше всего страдают частники: если в крупных сетях есть хоть немного людей, то комнаты в домах практически никому не нужны.