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Развлечения Есть ли мазут на пляжах Анапы? Подробности об отдыхе в одном видео

Есть ли мазут на пляжах Анапы? Подробности об отдыхе в одном видео

В песке и Черном море до сих пор остались черные пятна, но люди всё равно купаются

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2 комментария

Рассказываем, что сейчас происходит на пляжах Анапы

Источник:

93.RU

В Анапе летний сезон 2025 года под угрозой из-за декабрьской экологической катастрофы с разливом мазута. На пляжах и в море до сих пор остались пятна, отдыхать у воды на курорте сейчас официально запрещено. Люди запреты игнорируют и всё равно приходят купаться и загорать. Хотя Минздрав предупреждал, что контакт с нефтепродуктами опасен для здоровья.

3 июня в Анапе определили опасные зоны из-за продолжающейся ликвидации последствий мазута. В соответствующем положении нет конкретной формулировки или списка, где эти зоны находятся. В мэрии Анапы нашим коллегам из 93.RU рассказали, что к запретным зонам относятся только пляжи, а не набережные. Что касается возможных штрафов за нарушение и контроля нахождения людей на территории — пока всё довольно размыто.

Власти края всё равно зовут туристов в Анапу. Им предлагают посетить винные маршруты или выбрать отдых в хороших отелях с бассейнами. Но туроператоры более пессимистичны: по их словам, бронирования упали. Некоторые отели и вовсе решили не открываться в этом сезоне, чтобы не терять деньги. Больше всего страдают частники: если в крупных сетях есть хоть немного людей, то комнаты в домах практически никому не нужны.

Редакция 93.RU побывала в Анапе и посмотрела своими глазами, как начался курортный сезон. Все подробности собрали в одном видео.

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Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Анапа Разлив мазута в Анапе Черное море Что происходит в Анапе Курортный сезон - 2025
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Комментарии
2
Гость
4 часа
Смотрят на мазут Анапы, а у самих вместо набережной - промзона в центре города на берегу Волги, которая нарушает экологию. Люди вместо прогулки в городе у берега реки, куда им даже не подойти, дышат производственной вонью. Да, да, тот самый Фрунзенский район...Ужас...
Гость
17 часов
Надо следить, чтобы аборигены не растащили по домам это народное достояние.
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