Никаких больше «танчиков»? Московский суд запретил деятельность издателя популярной игры — что это значит для геймеров

«Мир танков» (12+) — преемник самой популярной игры про этот вид техники, в нее играли миллионы россиян Источник: Мир танков / Telegram











Таганский суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» — издателя игр «Мир танков» и «Мир кораблей», ранее известных в России как World of Tanks и World of Warships. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора к Виктору Кислому (основателю Wargaming) и Малику Хатажаеву (основателю «Лесты») и их компаниям «о запрете деятельности объединений в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества»

Что произошло и как ответила компания

100% долей «Лесты» — российских юрлиц — обратят в доход государства. Ранее генпрокуратура требовала запретить компанию из-за того, что владельцы Виктор Кислый и Малик Хатажаев, по ее мнению, занимаются экстремистской деятельностью — поддерживают вооруженные силы Украины.

ТАСС также указывают, что «Лесту», издателя игры, внесут в список террористов и экстремистов после решение суда о ее запрете.

В ответ на решение «Леста» опубликовали фотографии благодарностей Хатажаеву от командиров подразделений российской армии за поддержку в СВО. Кроме этого, в Telegram-канале показали видео с благодарностью от российских военных и напомнили о других патриотических проектах.

«Серии фильмов „Говорят СВОи“, опубликованных на канале MirA. Эти фильмы создавались с целью сохранения подлинных историй обычных людей — наших соотечественников, которые волею судеб оказались в центре крупнейшего конфликта современности. Чтобы память об этих событиях сохранилась для будущих поколений и не исказилась со временем», — пишут в канале «Леста» и обещают опубликовать открытое письмо.

Источник: Леста Игры / T.me











Грозит ли что-то игрокам и «донатерам»

Юрист и председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с MSK1.RU отмечает, что дальнейшие события зависят от того, какова будет резолютивная часть: будут ли заводить уголовные дела и смогут ли доказать, что компания занимались экстремистской деятельностью.

«На данный момент делать выводы сложно. Пока я больше склоняюсь к тому, что если изъяли активы компании, а фактически саму компанию, то владельца все же уличили в этих крайне нехороших деяниях и доказательства представили. Но у компании может появиться новый собственник — пока государство, потом определится на торгах. Однако это пока что теоретически», — говорит MSK1.RU Алексей Койтов.

Тогда сама компания, по идее, сможет продолжать свою деятельность и от взаимодействия с ней никто пострадает. Но ситуация неоднозначная, пока что это домыслы и предположения. Не стоит кого-то пугать или, наоборот, давать обнадеживающие советы. Алексей Койтов Председатель Союза потребителей России

Вместе с этим за прошлые «донаты» запрещенной ныне компании — покупки игровой валюты или, в данном случае, «танков» или «премиума» — последствий для геймеров быть не должно.

«В ретроспективе это точно никак не скажется. Любой человек, который платил за какие-то услуги, вообще ничего не знал. Он покупал [игровую валюту] у российской компании. А чтобы обвинить кого-то за участие в будущем, нужно, чтобы вступило в силу решение о признании организации экстремистской», — уточняет в беседе с MSK1.RU Койтов.

Первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин напоминает, что дальше будет апелляция. По его мнению, активы «Леста», вероятно, передадут профильной российской компании.

«При любом исходе пользователям „Мира танков“, „Мира кораблей“ и других продуктов „Леста Игр“ беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки», — написал депутат в своем Telegram-канале.

ТАСС и РИА Новости также сообщают, что решение суда не распространится на игроков «танков» и «кораблей» , а также группу компаний и ее контрагентов.

Контекст

Компанию «Леста» создали в 1991 году. В 2011 она вошла в белорусскую (сейчас — кипрскую) компанию Wargaming. В 2022 году Wargaming передали «Лесте» активы в России и Беларуси.

Кипрская фирма объявляла сборы для поддержки Украины, правда, объясняя это тем, что помогает только мирному населению. А «Леста», по их словам, поддерживали СВО, но не объявляли об этом из-за риска санкций и убеждений, что о благотворительности не стоит говорить публично.

Игру World of Tanks выпустили в 2010 году, на пике популярности в нее играли до миллиона пользователей одновременно. После 2022 года в России и Беларуси ее преемников стала игра «Мир танков», а в остальном мире она действует под старым названием.