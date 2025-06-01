Василиса Володина назвала три знака зодиака, для которых июнь — самый удачный месяц 2025 года

Для Овнов в июне семья превыше всего. Родственники помогут вам в работе или в решении дел, которые давно вас тяготят. Не исключено, что и близкие люди обратятся к вам за ответной поддержкой, и здесь важно отнестись к просьбе ответственно. Тогда в результате все останутся в плюсе, а вы еще и заручитесь верными покровителями на будущее.

В июне Василиса Володина не советует брать кредит, особенно на покупку машины. Лучше воспользоваться собственными накоплениями или перенести покупку на следующий месяц. Вторую и третью неделю месяца относитесь к деньгам особенно трепетно. Не принимайте поспешных решений и не делайте крупных вложений в непроверенные источники.

— Если на вашем жизненном пути встречаются мудрые советчики, которые дают строгие или даже жесткие рекомендации, верьте и используйте их. А вот сладким словам непроверенных советчиков я доверять не советую. Их поддержка будет фальшивой, — предупреждает астролог.