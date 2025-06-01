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Развлечения Обзор Василиса Володина назвала три знака зодиака, для которых июнь — самый удачный месяц 2025 года

Василиса Володина назвала три знака зодиака, для которых июнь — самый удачный месяц 2025 года

Курортный роман или повышение зарплаты — без сюрпризов не останется никто

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Пока вы смотрите на Василису Володину, она, возможно, смотрит на главного счастливчика июня | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПока вы смотрите на Василису Володину, она, возможно, смотрит на главного счастливчика июня | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Пока вы смотрите на Василису Володину, она, возможно, смотрит на главного счастливчика июня

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Июнь принесет большие перемены и важные события, уверена астролог Василиса Володина. Люди станут лучше понимать друг друга, затянувшиеся дела начнут решаться, и каждый почувствует прилив энергии. Для некоторых знаков зодиака месяц будет особенно щедрым на новые возможности и приятные повороты судьбы — и вот для кого именно.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Для Овнов в июне семья превыше всего. Родственники помогут вам в работе или в решении дел, которые давно вас тяготят. Не исключено, что и близкие люди обратятся к вам за ответной поддержкой, и здесь важно отнестись к просьбе ответственно. Тогда в результате все останутся в плюсе, а вы еще и заручитесь верными покровителями на будущее.

В июне Василиса Володина не советует брать кредит, особенно на покупку машины. Лучше воспользоваться собственными накоплениями или перенести покупку на следующий месяц. Вторую и третью неделю месяца относитесь к деньгам особенно трепетно. Не принимайте поспешных решений и не делайте крупных вложений в непроверенные источники.

— Если на вашем жизненном пути встречаются мудрые советчики, которые дают строгие или даже жесткие рекомендации, верьте и используйте их. А вот сладким словам непроверенных советчиков я доверять не советую. Их поддержка будет фальшивой, — предупреждает астролог.

2

Телец

Тельцы, будьте осторожны в июне. Вас будут окружать соблазны: легкий заработок, сомнительные знакомства, но это ловушка, из которой помогут выбраться только близкие. Не обижайтесь на них: их ограничения пойдут вам на пользу.

— В середине месяца придется поволноваться на тему денег, особенно если вы задумали дорогостоящую поездку или приобретение. Возможность для улучшения финансовой ситуации будет появляться поэтапно. Какие-то изменения к лучшему ждут уже к концу июня, — подмечает Василиса Володина.

Если у вас сломаются розетки, какие-то электрические приборы или светильники, астролог рекомендует не чинить самому, а обратиться к специалисту, чтобы не сделать только хуже.

3

Близнецы

Близнецы — заряд позитива с неиссякаемым потоком энергии. Вам будет хотеться взяться за новый для себя проект на работе, отправиться в поход, на море, уехать в путешествие, закрутить курортный роман. Правда, со всем этим стоит быть аккуратным, особенно в плане денег.

— Вы очень склонны к расточительности, а копить и откладывать не склонны. Прислушивайтесь к здравому смыслу, если включите его, а еще правильно вложите куда-то накопленное, то через годик порадуетесь своей предусмотрительности.

Если в июне вы решите инвестировать в ремонт или перестройку своего дома, результат вас порадует. Однако астролог предупреждает: не стоит бездумно тратить деньги на благотворительность. Одалживая друзьям или отправляя средства в ненадежные фонды, вы рискуете не только потерять деньги, но и ввязываться в сомнительные дела.

4

Рак

Раки ощутят, будто застряли в болоте. Все вокруг двигаются, достигают успехов и живут яркой жизнью, а вы словно остановились во времени. Астролог советует не торопить события, а плыть по течению: всё идет своим чередом.

— На работе благодаря усердию появится возможность дополнительного дохода. Могут случиться другие нечаянные радости, — ободряет Василиса Володина. — Ближе к концу месяца жизнь будет становиться всё насыщеннее, открывая возможность стать значимой фигурой в своем кругу.

Чем больше в июне в вашей жизни будет происходить неожиданных событий, тем сильнее вас будут критиковать. К этому нужно быть готовым и принять тот факт, что нравятся всем только котики.

5

Лев

В июне Львы окажутся в центре внимания противоположного пола, и это вызовет нешуточную ревность у партнера. Василиса Володина советует не злоупотреблять своей привлекательностью, так как это может навредить отношениям. Вместо этого лучше организуйте романтическую поездку, которая поможет укрепить связь. Забронируйте домик в глэмпинге, уединитесь на даче или запишитесь в спа для двоих. Избегайте экстремальных приключений в дикой природе и обсудите маршрут с партнером, чтобы учесть его пожелания.

Львы скоро получат общественное признание, к которому давно стремятся. Ваш проект или идея обретет небывалую популярность, но при условии, что вы сможете научиться работать в команде.

— К середине месяца вы придете к выводу, что стоит быть избирательнее, не хвататься за всё подряд, от чего-то отказаться. Начнете чуть меньше выставлять вперед себя лично, а как будто немножко уйдете в тень своего окружения, — поделилась астролог.

6

Дева

В июне Девы осознают, что трудятся за пятерых, но получают как за одного. Эти размышления не стоит игнорировать: обратитесь к руководству и попросите прибавку к зарплате. Неизвестность пугает, но беспокоиться не стоит: без работы вы не останетесь. Более того, если вы решите сменить организацию, новое место откроет перед вами больше перспектив и возможностей для самореализации.

С переменами на работе у вас появится больше завистников. Василиса Володина советует не обращать внимания на сплетни за спиной и по возможности без сожалений избавиться от таких людей в окружении, даже если это давние друзья.

— По части личной жизни открываются удивительные перспективы в дружеской среде. Они реализуются не прямо сейчас, а чуть позднее, но уже можно присматриваться, кто из симпатичных друзей противоположного пола бродит рядом, такой весь из себя холостой, незамужний, — намекает астролог.

7

Весы

Удачный и прорывной месяц у Весов. Вы стоите на пороге больших свершений и перемен в вашей жизни. Чтобы всё прошло гладко, перед тем как вступать в новый для себя этап, проверьте, завершили ли вы старые дела. Возможно, из предыдущих месяцев за вами тянутся недооформленные бумаги, незакрытые счета или давние обещания.

— Начало лета у Весов может стать хорошей проверкой на прочность в отношениях — как любовных, так и деловых, и родственных тоже. Сейчас все лишние люди как будто делают шаг назад, а с вами остаются только те, кто когда-то поддержал и готов поддержать сейчас, — поделилась астролог.

В июне кто-то из близких попросит у вас деньги в долг. Не спешите отдавать последнее, чтобы не расстроить человека. Будьте осмотрительны и не позволяйте другим пользоваться вашей щедростью.

8

Скорпион

Июнь для Скорпионов будет непростым. Лучше воздержаться от иронии, шуток и колкостей, даже если они кажутся безобидными. Окружающие могут воспринять их иначе.

С первых дней месяца вас ждет много работы, и вы можете не заметить назревающий конфликт в семье. Астролог рекомендует вмешаться вовремя, чтобы предотвратить затяжные ссоры.

— Ситуация с близкими заряжена разногласиями по бытовым или финансовым вопросам, особенно с учетом того, что старшее поколение хочет вмешаться и вставить свои пять копеек в ваши решения, — уверена Василиса Володина. — Возьмите на себя роль миротворца, не присоединяйтесь ни к одной коалиции, помогайте другим договариваться.

9

Стрелец

Для Стрельцов июнь — один из самых удачных месяцев в году, особенно в плане отношений с другими людьми. Друзья, вторая половинка или коллеги — все, с кем вы долгое время поддерживали тесный контакт, придут к вам на выручку. Близкие дадут вам хорошую рекомендацию на работе, помогут деньгами или стоящим советом.

— Важно: избегайте в течение месяца любого риска и конфликтов, не участвуйте в экстремальных развлечениях, если есть хотя бы малюсенькая вероятность риска. Особенное внимание уделяйте ситуации на дорогах, — предупреждает астролог.

Василиса Володина советует переосмыслить жизненные планы и цели. Подумайте, чего вы хотите достичь и сколько времени потребуется. Когда всё станет ясно, жить станет проще. Однако в июне не стоит включать в этот план кредиты и займы: вернуть их будет трудно.

10

Козерог

В начале месяца Козерогам придется потуже затянуть пояса: грядут крупные траты. Если вы давно планируете переезд или покупку квартиры, то в подобных делах произойдет значительный сдвиг.

— Серединка месяца несет несколько разочаровывающих и раздражающих моментов с детьми. Удивительно, но и вы сами можете в это время повести себя несерьезно, что совсем на вас не похоже. И вот эта несерьезность чревата отверстием в бюджете и какими-то не самыми приятными последствиями, — обращает внимание Василиса Володина.

На любовном фронте у Козерогов всё как никогда лучше. Одинокие представители знака встретят свою любовь, а те, кто уже в браке, получат приятный сюрприз от второй половинки, возможно, это совместное путешествие, поход в ресторан или долгожданный подарок.

11

Водолей

Водолеям в июне покой только снится. Весь месяц будет посвящен или поиску нового места работы, или переходу на новую должность, или сдаче важных отчетов. В любом случае, если хотите в июне отдохнуть, планировать поездки лучше в первых числах, дальше дела не дадут вырваться.

— В середине июня вы можете вести себя излишне резко, опрометчиво, особенно когда поймете, что ваша мотивация высока, а вот остальные участники важных проектов и помощники недотягивают или не так уж стараются, — предупреждает астролог.

В июне возникнут ситуации, которые требуют вашего участия. Это могут быть поломки техники, проблемы у детей или вопросы здоровья родителей.

12

Рыбы

«Всё, больше не могу!» — будет крутиться в голове Рыб в начале месяца. Захочется уехать на дачу, в отпуск или уйти в поход. Не отказывайте себе в этом удовольствии, потому что дальше возможности вырваться может и не представиться.

Варианты поездок во второй половине месяца могут быть не очень удачными. Не уединишься, покой постоянно что-то нарушает. Так что выделите несколько дней на идиллию в начале июня, а со второй недели месяца придется активизироваться.

В июне на первый план выйдут дети. Родители смогут найти общие интересы с ребенком, а те, кто только мечтает о малыше, увидят заветные две полоски.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гороскоп Василиса Володина Овен Телец Близнецы Лев Рак Дева Весы Скорпион Стрелец Рыбы Козерог Водолей Лето Июнь
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Комментарии
1
Гость
19 часов
Колотова, веришь в эту чушь?
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