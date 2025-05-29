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Развлечения Тест Думаете, вас невозможно обмануть? Как бы не так! И у нас есть 10 доказательств этому

Думаете, вас невозможно обмануть? Как бы не так! И у нас есть 10 доказательств этому

Всего несколько вопросов, и вы узнаете о себе всю правду

824
1 комментарий
Выдыхайте, чтобы узнать результат теста, не нужно называть код из СМС | Источник: Дарья Селенская / 74.RUВыдыхайте, чтобы узнать результат теста, не нужно называть код из СМС | Источник: Дарья Селенская / 74.RU

Выдыхайте, чтобы узнать результат теста, не нужно называть код из СМС

Источник:
Дарья Селенская / 74.RU

По данным аналитической компании Vox Populi, 99% людей раз в полгода становятся жертвами мошенников, притом иногда даже не подозревая об этом. Как же тут устоять, когда вокруг так много историй «успешного успеха», притягательной рекламы, шокирующих новостей, которые, увы, могут оказаться фейком. Проверьте, всегда ли вы можете распознать неискренность? Может быть, именно сейчас кто-то пытается вас обмануть, а вы даже не замечаете этого?

ТЕСТПройден 152 раза
1 / 10

Вы покупали когда-нибудь курсы, гайды или другие информационные продукты у блогеров?

  • Конечно, вряд ли люди будут рисковать своей репутацией и обманывать столько людей

  • Только если советы будут полезны на практике, например научат меня фотографировать или готовить

  • Только если мне их посоветуют проверенные люди: друзья или родственники

  • Лучше потрачу деньги на книгу или курсы в университете

2 / 10

Вы верите в астрологию, нумерологию, натальную карту, дизайн человека или другие способы предсказания будущего?

  • Верю, уже не один раз предсказания сбывались

  • Для меня это всё — мракобесие

  • Обращаюсь к предсказаниям только во время сложных и спорных ситуаций

  • Отношусь ко всему этому как к развлечению

3 / 10

Вы пришли в аптеку за определенным лекарством. Фармацевт предлагает альтернативу, которая помогает сразу от нескольких болезней, но стоит дороже, вы согласитесь?

  • Раз специалист рекомендует, я прислушаюсь

  • Покупаю только проверенные лекарства, кто знает, что там намешали

  • Взял бы, только если цена была бы одинаковая

  • Категорически откажусь, просто так никто ничего не предлагает

4 / 10

Вы переписываетесь на сайте знакомств с иностранцем. Спустя несколько дней собеседник сообщает, что отправил вам подарок, но нужно доплатить за перевозку, и присылает ссылку на службу доставки. Вы переведете деньги?

  • Да, он же прислал ссылку на сайт службы доставки

  • Оплачу, только если там незначительная сумма

  • Попрошу, чтобы собеседник сам скинул мне денег на доставку

  • Всё это выглядит очень сомнительно, сразу в черный список

5 / 10

Вы пришли к психологу с запросом наладить личную жизнь. Специалист рекомендует вам «быть собой» и «полюбить себя». Вы согласны?

  • Звучит мудро, мне и друзья такое советуют

  • Согласен, но не понимаю, что вкладывают в эти слова

  • Не согласен, думаю, проблема кроется глубже

  • Чтобы ни сказал психолог, это всё обман

6 / 10

Какой из этих признаков убеждает вас в том, что человек говорит правду?

  • Внимание к деталям

  • Безэмоциональный рассказ

  • Отведенный взгляд

  • Наличие в рассказе других знакомых людей

7 / 10

Вы идете по улице и видите на обочине женщину, которая собирает деньги на лечение котят. Поможете?

  • Я не в силах отказать котятам

  • Помогу найти хозяев и подобрать лечение, но денег не предложу

  • Пройду мимо

  • Пригрожу женщине полицией, а то развелось попрошаек

8 / 10

Вы заходите на маркетплейс и видите телефон, о котором давно мечтали. К тому же он продается со скидкой. Однако отзывы на него неоднозначные: есть восторженные, а есть и жалобы на брак. Как поступить?

  • На пункте выдачи всё можно проверить, так что телефон уже заказан и едет ко мне

  • Посчитаю, сколько хороших и плохих отзывов, если вторых больше, то не буду рисковать

  • Посмотрю, какие оценки у других товаров продавца, если всё хорошо — закажу

  • Скидки не предлагают просто так, поэтому даже отзывы смотреть не буду — сразу нет

9 / 10

Вы ищете новую серию любимого сериала и заходите на один из сайтов. Антивирус сообщает, что его посещение может заразить компьютер вредоносными программами. Что будете делать?

  • Сколько раз такое было — и ничего не случилось, поэтому просто закрою предупреждение

  • Желание посмотреть новую серию сильнее, но это будет самый тревожный просмотр

  • Для таких случаев у меня стоит три антивируса, так что проверю на еще одном

  • Да ну его, лучше поищу на другом сайте

10 / 10

Ваш начальник присылает сообщение о том, что его дочь участвует в конкурсе, и просит проголосовать. Вы поможете?

  • Просьба начальника — закон

  • Задам дополнительные вопросы, ответ на которые знает только начальник

  • Повременю и на следующий день спрошу его о конкурсе лично

  • Отправлю жалобу модераторам соцсети — страницу явно взломали

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Психология Жертва Обман
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Комментарии
1
Гость
6 часов
Резюме достаточно оскорбительно
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