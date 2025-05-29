Думаете, вас невозможно обмануть? Как бы не так! И у нас есть 10 доказательств этому

По данным аналитической компании Vox Populi, 99% людей раз в полгода становятся жертвами мошенников, притом иногда даже не подозревая об этом. Как же тут устоять, когда вокруг так много историй «успешного успеха», притягательной рекламы, шокирующих новостей, которые, увы, могут оказаться фейком. Проверьте, всегда ли вы можете распознать неискренность? Может быть, именно сейчас кто-то пытается вас обмануть, а вы даже не замечаете этого?