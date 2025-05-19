У Львов — прибавка к зарплате, а у Весов — кризис. Финансовый гороскоп на июнь

Астролог Эльза Кушина подготовила свежий гороскоп Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Июнь принесет немало возможностей всем представителям знаков зодиака. Но кому-то достигать новых вершин будет легко, а для кого-то этот месяц станет настоящим испытанием на прочность. Повезет ли вам, читайте в гороскопе 72.RU от астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Июнь для Овна может начаться с раздумий, поэтому на протяжении всего месяца будут перепады настроения, противоречивые чувства и решения. Нередко такие порывы будут касаться и финансовой темы. Например, Овнов может серьезно беспокоить уровень их доходов, а чтобы поправить ситуацию, захочется пойти ва-банк (вложить все сбережения в малоизученные предложения). Но бездумно это делать не стоит: звезды говорят, что есть риск остаться ни с чем.

Телец

Для Тельцов начало июня будет весьма неплохим, особенно если в плане финансов представитель знака решается на перестройку. Например, стремится увеличить заработок или ищет возможности для карьерного роста. Сейчас, пожалуй, самый удачный период для решительного шага.

Важно понимать, что, если оставить всё на своих местах и не претворять новых идей в жизнь, Тельцов будут одолевать эмоции (истерики, гнев, обиды, слезы). Также вполне реально могут возникнуть и материальные сложности.

Близнецы

В июне Близнецы будут заняты темой ресурсов, причем не только моральных, но и материальных. Представители знака будут браться за любую работу, пытаясь достичь поставленной цели. И такое рвение точно не останется незамеченным. Ждите не только признания от коллег, но и хорошую прибавку к зарплате.

Правда, в конце месяца пыл Близнецов поутихнет, они почувствуют упадок сил. Могут начаться небольшие проблемы со здоровьем. Поэтому главная рекомендация для них — соблюдать во всём баланс.

Рак

В июне Рак может весьма неплохо обогатиться — например, получив выгодные предложения о сотрудничестве на работе (взяв дополнительные обязанности на себя) либо найдя «клад под ногами» (участвуя в лотерее). Также звезды говорят, что представителям знака в этом месяце может поступить помощь от спонсора (человек при статусе, высокой должности).

Раки — главные везунчики месяца. Им можно наконец расслабиться и выдохнуть. Звезды рекомендуют представителям этого знака устроить себе отпуск или отправиться в путешествие.

Лев

Львы в июне могут получить хорошую прибавку к зарплате через расширение горизонтов, то есть получая новые знания, общаясь с широким кругом людей или путешествуя. Но несмотря на то, что перед представителями огненного знака открываются действительно большие перспективы, сидеть сложа руки им не рекомендуется. Чтобы прийти к успеху, необходимо приложить немало усилий, отодвинуть подальше свои эмоции и лень.

Дева

Дева в июне может посвящать много своего времени труду, что даст весьма неплохой заработок. Но, несмотря на это, есть и другая сторона медали: траты в июне могут быть также весьма внушительные, причем возникнут они резко и неожиданно, что заставит понервничать Деву. Отсюда важно понимать, что все испытания, которые даются представителям знака в июне, предназначены для эволюции души, особенно что касается темы денег.

Весы

Весам стоит особое внимание уделить теме финансовой грамотности. Кажется, последнее время представители знака слишком пренебрежительно относились к собственным деньгам, за что в этом месяце и поплатятся.

Весы должны не только пересмотреть свои траты, но и быть осторожнее, принимая предложения по работе. Есть риск нарваться на мошенников или согласиться на невыгодные условия. Сложности с финансами на этом не закончатся. Некоторое время Весам придется пожить в режиме жесткой экономии. А вот влазить в долги и брать кредиты сейчас точно не рекомендуется.

Скорпион

В июне большие траты у Скорпиона будут направлены в сторону модернизации себя. К примеру, представители знака захотят изменить свой привычный образ жизни, внешность и даже место жительства. Все эти перемены не возбраняются, но с небольшой оговоркой: спешить нельзя, каждый шаг нужно хорошенько обдумать. Важно соблюдать баланс и не заигрываться с подобным — лучше медленно (постепенно), но верно.

Стрелец

У Стрельцов в июне вероятны большие траты на здоровье, причем речь может идти не только о своем, но и о чужом состоянии. Поэтому, чтобы не потерять все свои сбережения, представителям знака нужно быть внимательнее: не затягивать с визитом к врачу, не соглашаться на рискованные и экстремальные поездки. Также в июне вероятен большой завал на работе, что даст неплохой заработок, но и тут можно угодить в ловушку со здоровьем. Так что не переутомляйтесь!

Козерог

В июне у Козерогов не исключены большие траты в сторону темы любви, например на подарки, сюрпризы своему избраннику/избраннице или детям. В целом этот месяц не про заработок, а про удовольствия, поэтому деньги будут быстро утекать. Но на состоянии представителей знака это скажется только в лучшую сторону. Козероги надолго зарядятся позитивом и вдохновением.

Водолей

Сейчас у Водолеев будет происходить большая трансформация, особенно это будет касаться темы финансов. Представители воздушного знака задумаются о своих сбережениях, начнут копить и искать новые источники дохода.

Останутся ли удовлетворены своими подсчетами Водолеи, будет зависеть от их аппетитов. Но какими бы ни были их доходы, уровень своей финансовой грамотности следует подтянуть.

Рыбы

В июне Рыбы будут прокачивать себя, а значит, вероятны большие траты на обучение и изменения внешности. В погоне за придуманным идеалом представители знака рискуют потерять внушительную часть сбережений. И чтобы не жалеть потом об этом, следует хорошенько всё обдумать несколько раз! Кстати, медицинские вмешательства в целях красоты лучше сейчас отложить. Есть риск получить некачественную услугу, которая в конечном итоге принесет много трат на исправление ошибок.

Что еще говорят эзотерики?

2025 год подарит каждому знаку зодиака множество уникальных возможностей. По словам астролога, планеты, которые отвечают за чувства и взаимоотношения, откроют перед всеми нами новые перспективы, помогут укрепить уже существующие связи и подарят незабываемые эмоции. Кому в новом году судьба преподнесет приятные сюрпризы, а кому — разочарования, читайте в любовном гороскопе на весь год.