Билет дороже — приз лучше? Ярославна купила необычную лотерейную «моменталку». Удалось ли ей выиграть

Можно ли выиграть деньги при покупке лотерейного билета? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редакция 76.RU продолжает лотерейный эксперимент. Вот уже одиннадцатую неделю мы покупаем билеты, чтобы проверить, удастся ли получить крупную сумму. Пока Фортуна лишь слабо улыбалась журналистам, некоторые билеты приносили лишь небольшие выигрыши.

В этот раз мы вновь решили приобрести «моменталки». Это формат розыгрышей, где можно практически сразу узнать, выиграл ли ты какой-либо приз. То есть, розыгрыша в течение недели ждать не нужно.

От «Столото» приобрели Спортлото «4 из 20». В этот раз решили купить билет подороже, вдруг, это увеличит шансы выигрыша? А потому, он обошелся нам в 400 рублей.

Увы, но выбранная числовая комбинация вновь не принесла не то, что суперприз, а выигрыш вообще. В итоге — минус 400 рублей.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

От «Национальной лотереи» купили билеты в приложении. Выбрали розыгрыш «4х4». Здесь уже заплатили лишь 100 рублей. Но итог тот же — никакого приза.