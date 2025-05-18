НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

вос.

 748мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Легендарная барахолка
Опасные змеи
Большая афиша
Финал плей-офф
Запустят скоростные теплоходы
Продают «Лабаз»
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Развлечения Выигрываем миллион? Эксперимент Билет дороже — приз лучше? Ярославна купила необычную лотерейную «моменталку». Удалось ли ей выиграть

Билет дороже — приз лучше? Ярославна купила необычную лотерейную «моменталку». Удалось ли ей выиграть

Пошла одиннадцатая неделя эксперимента 76.RU

265
1 комментарий
Можно ли выиграть деньги при покупке лотерейного билета? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМожно ли выиграть деньги при покупке лотерейного билета? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно ли выиграть деньги при покупке лотерейного билета?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU продолжает лотерейный эксперимент. Вот уже одиннадцатую неделю мы покупаем билеты, чтобы проверить, удастся ли получить крупную сумму. Пока Фортуна лишь слабо улыбалась журналистам, некоторые билеты приносили лишь небольшие выигрыши.

В этот раз мы вновь решили приобрести «моменталки». Это формат розыгрышей, где можно практически сразу узнать, выиграл ли ты какой-либо приз. То есть, розыгрыша в течение недели ждать не нужно.

От «Столото» приобрели Спортлото «4 из 20». В этот раз решили купить билет подороже, вдруг, это увеличит шансы выигрыша? А потому, он обошелся нам в 400 рублей.

Увы, но выбранная числовая комбинация вновь не принесла не то, что суперприз, а выигрыш вообще. В итоге — минус 400 рублей.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

От «Национальной лотереи» купили билеты в приложении. Выбрали розыгрыш «4х4». Здесь уже заплатили лишь 100 рублей. Но итог тот же — никакого приза.

За одиннадцать недель эксперимента общий выигрыш составил 500 рублей. А потратили мы уже 3580 рублей. В минусе ровно на 3080 рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерея Билеты Столото Национальная лотерея
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
46 минут
Лучше сто рублей отдайте нищим людям чем дарить всяким наперсточникам.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
За сдачу квартиры в аренду можно сесть? Адвокат объясняет, как устроен закон
Денис Ружников
Юрист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление