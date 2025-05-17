«Не проглатывать еду». Многодетный актер раскрыл секрет, как быстро похудеть к лету

Евгений Кулик недавно стал многодетным папой Источник: evgeny_kulik / Instagram.com*











Актер, сценарист и продюсер Евгений Кулик стал экспертом в романтическом реалити «Богиня сыска» (18+) на телеканале «Суббота!». В этом проекте холостяк приходит домой к девушкам, которых никогда не видел, и выбирает по обстановке в квартире, с кем пойти на свидание. В интервью E1.RU Евгений объяснил, как его экранный образ не сходится с тем, какой он в жизни, и почему согласился на участие в шоу. Также актер рассказал о жизни многодетного отца, секретах похудения и долголетии «Елок» (12+).

— Чем вас заинтересовало предложение стать комментатором в реалити «Богиня сыска»?

— Всегда интересно пробовать новые форматы, а в таком реалити я до этого не участвовал.

— Как оцениваете такой формат знакомства?

— Очень веселый. Что касается реального способа завести отношения, то я считаю, что лучше сначала всё-таки пообщаться вживую, а потом уже идти в гости друг к другу.

«Обыски» в шоу также комментируют Вика Чума и Даниил Грачев Источник: телеканал «Суббота!»

— Что, по вашему мнению, лучше всего характеризует хорошую хозяйку?

— Порядок и чистота. Особенно в холодильнике.

— Если бы вы оказались на месте холостяка, который пришел в квартиру к девушке, на что бы обращали внимание?

— Всё то же по списку: чистота, порядок и еда в холодильнике.

— Вы сказали, что не любите обсуждать других. Сложно ли было делать это на шоу?

— Конечно! Каждый раз приходится преодолевать себя.

Евгений будет оценивать дома девушек, в которые приходит холостяк Источник: телеканал «Суббота!»











— Многие перестали общаться вживую, модно и легко это делать в интернете. А как вы считаете, где лучше знакомиться?

— Я не знакомился с девушками вот уже 12 лет — с тех пор, как мы вместе с Ригиной. Для меня это темный лес: понятия не имею. Но, наверное, как и всё остальное сейчас — в интернете.

Артист рассказывал, как познакомился с супругой Ригиной Источник: evgeny_kulik / Instagram.com*

— Вы стали многодетным отцом. Какие радости и боли вам это приносит?

— Радостно от того, что теперь никогда не скучно. А больно, потому что не высыпаюсь.

Евгений признался, что быть многодетным отцом непросто Источник: evgeny_kulik / Instagram.com*

— Когда-то со своей супругой вы были звездой вайнов (Vine — формат коротких видео. — Прим. ред.), а есть ли в планах вернуться и стать звездой рилсов?

— Уже скучновато снимать вайны и рилсы, и хочется снимать большое кино. В этом направлении и развиваемся.

Раньше Евгений вместе с женой снимали юмористические ролики для соцсетей Источник: evgeny_kulik / Instagram.com*

— Вы были продюсером и сценаристом «Елок». Как думаете, как долго будет продолжаться франшиза?

— Мне кажется, это бесконечное кино, и все давно задаются вопросом: «А сколько еще?» Но пока люди смотрят — будут снимать.

— Скоро лето, и главный вопрос, который волнует многих: как похудеть? Что посоветуете?

— Не класть еду в рот и не проглатывать ее. А если серьезно, то, конечно, побольше двигаться.

— Как часто приезжаете в родной Екатеринбург?

— Нечасто, потому что у меня большая семья и времени ни на что не хватает. Но периодически навещаю родителей на их даче. Там хорошо — надеюсь, и этим летом удастся съездить.

Шоу «Богиня сыска» выходит по четвергам в 21:00 Источник: телеканал «Суббота!»











Евгений Кулик стал многодетным папой в конце января и сообщил об этом в социальных сетях, где и поделился идеей необычного имени для сына — Лотерей. Подписчики сразу заподозрили, что комик таким образом просто пиарит кино, и не ошиблись: 30 января прошла премьера фильма «Лотерея» (16+) с участием Кулика.

Евгений Кулик родом из Екатеринбурга, долгое время там жил и выступал за уральскую команду КВН «Голоса», а популярен стал после съемок в сериале «Остров» (16+) на ТНТ и в фильме «Я худею» (18+). После этого актер успел засветиться на Первом канале в программе у Ивана Урганта, куда он пришел вместе с партнершей по фильму Александрой Бортич. Также Евгений дебютировал в роли сценариста в сериале «Два» (18+), в котором сыграл одну из главных ролей.

Жена Евгения Кулика Ригина Гайсина — известный дизайнер одежды. Она вместе с Куликом переехала с Урала в Москву, где открыла собственный магазин нижнего белья.

У супругов есть дочь и два сына.