Куклы из воспоминаний: смотрите, каких милых бабушек делает мастерица из России

Мастерица кукольного дела рассказала, как создает свои работы Источник: Кристина Полевая / Городские медиа

Мастерица из Архангельской области сохраняет традиции русской народной куклы, только образы берет современные. В своих работах Наталья Шохина опирается на воспоминания о бабушках и дедушках. И хотя у ее авторских кукол не нарисовано лицо, каждый находит отражение своих родственников. В видео выше мастер показала свои работы и рассказала, как создает персонажей с историей.

Тряпичные бабушки называются мотанки, потому что каркас сделан из накрученных друг на друга лоскутков и ниток. Раньше в этой технологии мастерили куклы-обереги, которые защищала от бед и болезней. У интерьерных игрушек Натальи Шохиной нет сакрального смысла, мастерица сохраняет народные традиции, но образы создает свои.

Жители маленькой кукольной деревни собрались вместе в редакции Источник: Иван Митюшев / 29.RU











— Эти куклы недорогие по созданию, но дорогие в плане эмоций. Я ставлю задачу такую, чтобы бабушка имела собирательный образ, чтобы большинство людей, которые смотрят на эту куклу, увидели выражение лица именно своей родственницы, — объясняет рукодельница.

Эту работу мастерица создала по личным воспоминаниям о своем дяде Источник: Иван Митюшев / 29.RU











У каждой — свой характер и история. Образы для своих работ ищет в жизни, кино и старых фотографиях, которые присылают клиенты.