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Развлечения Истории Куклы из воспоминаний: смотрите, каких милых бабушек делает мастерица из России

Куклы из воспоминаний: смотрите, каких милых бабушек делает мастерица из России

Среди ее героев есть и известные персонажи из фильмов

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Мастерица кукольного дела рассказала, как создает свои работы

Источник:

Кристина Полевая / Городские медиа

Мастерица из Архангельской области сохраняет традиции русской народной куклы, только образы берет современные. В своих работах Наталья Шохина опирается на воспоминания о бабушках и дедушках. И хотя у ее авторских кукол не нарисовано лицо, каждый находит отражение своих родственников. В видео выше мастер показала свои работы и рассказала, как создает персонажей с историей.

Тряпичные бабушки называются мотанки, потому что каркас сделан из накрученных друг на друга лоскутков и ниток. Раньше в этой технологии мастерили куклы-обереги, которые защищала от бед и болезней. У интерьерных игрушек Натальи Шохиной нет сакрального смысла, мастерица сохраняет народные традиции, но образы создает свои.

Жители маленькой кукольной деревни собрались вместе в редакции | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЖители маленькой кукольной деревни собрались вместе в редакции | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Жители маленькой кукольной деревни собрались вместе в редакции

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

— Эти куклы недорогие по созданию, но дорогие в плане эмоций. Я ставлю задачу такую, чтобы бабушка имела собирательный образ, чтобы большинство людей, которые смотрят на эту куклу, увидели выражение лица именно своей родственницы, — объясняет рукодельница.

Эту работу мастерица создала по личным воспоминаниям о своем дяде | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЭту работу мастерица создала по личным воспоминаниям о своем дяде | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Эту работу мастерица создала по личным воспоминаниям о своем дяде

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

У каждой — свой характер и история. Образы для своих работ ищет в жизни, кино и старых фотографиях, которые присылают клиенты.

Авторские куклы Натальи уезжают в новые дома по всей России.

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