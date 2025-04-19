«Если мужчина неудачлив, это вина только его женщины». Философия певца Алексея Чумакова о жизни и отношениях в 10 цитатах

Алексей выдал целый набор фраз, которые интернет не простил Источник: rolld.ru











Алексей Чумаков всегда ассоциировался с образом романтика, но в последнее время его имя всё чаще всплывает в контексте резонансных и оскорбительных заявлений. Волна хейта обрушилась на артиста после интервью Светлане Бондарчук, где Чумаков рассуждал о женщинах, личной жизни, феминизме и своем браке с Юлией Ковальчук с такой прямотой, что даже самые преданные поклонники оказались в растерянности.

Слово за слово — и Алексей выдал целый набор фраз, которые интернет не простил. От сексистских заявлений до самоуверенных размышлений о мужской и женской природе. Всё это вызвало бурю негодования в соцсетях. В этой подборке наши коллеги из 72.RU собрали 10 резких и обсуждаемых цитат Алексея Чумакова последних лет.

О браке, жене и отношениях

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже 17 лет. Пара воспитывает двух дочерей и считается чуть ли не идеалом для подражания. Однако своими размышлениями о роли женщины в семье Чумаков вызывает немало критики: поклонники заподозрили, что за внешним спокойствием их пары скрывается ироничное, а порой и пренебрежительное отношение к супруге. В некоторых интервью он позволил себе высказывания, которые многие назвали сексистскими.

— Хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Назовем так, вдул с последствиями, — говорил певец, когда делился первыми впечатлениями о будущей жене.

— Никто никому не обязан ни в чем. Даже муж и жена не обязаны ни в чем. Не существует ответственности или отсутствия обиды, на мой взгляд. Существует одно: согласен ли ты находиться с человеком в данной парадигме или не согласен. Потому что сегодня этот человек очень близок к тебе, завтра он перестает быть близок. В момент, когда ты пребываешь с тем или иным человеком, тебе достаточно хорошо, чтобы не быть с кем-то другим. Но потом парадигмы раздвигаются, появляется новый человек и в этот момент ты смотришь на старого и думаешь: а почему я ему чем-то обязан?

— Я считаю, что мужчина должен заглядываться на женщин. Это нормально. Изменяют все и всегда. Кто-то физически, кто-то ментально.

— Если мужчина неудачлив, это вина только его женщины.

— Ее делает уникальной как минимум то, что она со мной 15 лет, потому что я очень сложный персонаж. Я не могу назвать себя очень плохим, но такой я, сложный парень, хитросплетенный человек, — говорил Алексей о своей супруге.

Юлия и Алексей уже 17 лет вместе Источник: Tnt-online.ru











О женщинах, феминизме и «мягкой силе»

Еще больше критики Чумаков собрал за свои взгляды на природу женщин и место феминизма в современном обществе. По мнению певца, «мягкость» — это главное оружие, которое женщине стоит использовать.

— Мужчина придуман как существо с грубой силой, женщина — существо с мягкой силой. И когда женщина начинает претендовать на территорию грубой силы, входить в конфронтацию с мужчинами, она заведомо проигрывает. Когда женщина начинает быть слишком сильной, она встает на одну ступеньку с мужчиной, и в этот момент он перестает видеть в ней слабость. Которая и была ее силой, на самом деле. Вот этот феминизм заведомо тупорылый, потому что вы сильны мягкой силой. Если у мужчины есть кого защищать, он на хромосомном уровне продолжает защищать. А то, что он не хочет это делать, это вина тех, кого он не защищает сейчас.

— Если ставить на весы мир мужчин и женщин, намного более стабильно, когда женщина чуть-чуть делает мир вокруг мужчины более его миром. Когда мужчина делает мир вокруг женщины более женским, как правило, мира не бывает.

О шоу-бизнесе и современной музыке

Здесь певец превращается в сурового критика. Он резко высказывается о современной музыке, коллегах по сцене и даже международных звездах. И делает это без обиняков.

— Нет музыки сейчас, которая сводит с ума, которая произведена у нас. Потому что всё сделано жопой. Нет мысли в этом. Как овечка Долли, она синтезирована.

— Ну по мне, Леди Гага — это полный отстой вообще. Но это по мне. Я вообще не понимаю Леди Гагу. Хотя, когда послушал ее в дуэте с Тони Беннеттом великим. Великий Тони Беннетт подтянул ее. И я, конечно, услышал всё-таки певицу, безусловно, а не просто звукоизвлекающее существо.

— Быть не гибким [в шоу-бизнесе] — это значит быть абсолютным идиотом, конченым, тупым. Какая бы ни была у меня позиция, каким бы я ни был правдорубом, я очень-очень гибкий. Не в смысле лживый, льстивый. Но есть разница между тем, чтобы солгать, а есть разница между тем, чтобы недоговорить.