Самые удивительные фотографии дикой природы: эти 16 снимков не оставят вас равнодушными

Детеныши японских макак ждут, когда вы умилитесь их мордашками и посмотрите, какие еще животные притаились в нашей подборке Источник: Liza Kirina / oneeyeland.com











Иногда смотришь на животных, а они совсем как люди. Спешат по своим делам, радуются вкусному перекусу, заботятся о детях, знакомятся, ругаются и проживают свою лучшую жизнь. Фотографы премии One Eyeland Photography Awards запечатлели сотни историй из мира дикой природы, от которых невозможно оторваться, и мы хотим поделиться с вами лучшими из лучших.

«Товарищ по играм», Прадипа Рави

Всю суть материнства Прадипа Рави показал на фотографии этой семьи гепардов. Пока два малыша спокойно отдыхают и ждут прихода мамы, одному совсем не сидится на месте. Играть со своими братьями и сестрами ему не хочется, так что он решил уговорить маму. Хочется верить, что у него получится.

Источник: Pradeep Ravi / oneeyeland.com











Еще нам эти гепарды напомнили школьные времена. Друзья зовут погулять, и тут включается самая жалобная моська, с которой идешь отпрашиваться у мамы со словами: «Ну отпусти на часик, я недалеко».

«Вдали от льда», Амандина Дэвид

Источник: Amandine David / oneeyeland.com











За водными процедурами застала этого медведя Амандина Дэвид. Кажется, громилу совсем не смутило, что за ним подглядывают. Возможно, он только рад был, что смог хоть перед кем-нибудь похвастаться своим идеальным маникюром, а иначе зачем так эффектно протянул лапку. Признаемся честно, форма и цвет выглядят идеально.

«Пристальный взгляд», Дипин Срипадмам

Источник: Dipin Sreepadmam / oneeyeland.com











Если Хогвартс существует, то почему эту сову еще не взяли на должность главного почтальона? Судя по цепкому взгляду и уверенному взмаху крыла, ни одна бы посылка не потерялась и всё было бы доставлено в срок.

«День матери», Хесус Фриас

Еще немного семейной идиллии. В 2024 году фотографы конкурса, не сговариваясь, уделили особое внимание отношениям матери и детей. Хесусу Фриасу удалось показать момент общения слонихи со своим ребенком.

Источник: Jesus Frias / oneeyeland.com











Хобот выполняет сразу множество функций у слонов. С помощью него они пьют, достают еду, но также общаются и выражают свою любовь. Практически сплетая свои хоботы, мама показывает этому малышу, что он в безопасности и может делать свои первые уверенные шаги.

«Лицом к лицу», Голден Браун

Источник: Golden Brown / oneeyeland.com











Из фотографии Голдена Брауна можно сочинить целую сказку «Как колибри и стрекоза не могли решить, кому первому лететь». Несмотря на то что колибри больше по размеру, чтобы избежать аварии, скорее всего, именно она уступит дорогу. Всё потому, что у нее есть уникальный дар: она умеет летать задом наперед.

«Поднимись» Бенни Чанг

Бенни Чанг успела заснять момент охоты орла. Несмотря на то что всё происходит за считаные секунды, птица сохраняет полное спокойствие и, судя по взгляду, держит всё под контролем.

Источник: Benny Chung / oneeyeland.com











Но в то же время чего ей переживать? Благодаря строению крыльев орлам не страшны никакие ветра, а острое зрение и быстрая реакция помогают разглядеть добычу даже на расстоянии пяти километров.

«Так выглядит любовь», Голден Браун

Источник: Golden Brown / oneeyeland.com











Кто-то мечтает об идеальном союзе, как кофе и молоко или котлетка и пюрешка, но абсолютно новый уровень — хотеть, чтобы любимый человек смотрел так же, как этот хамелеон на стрекозу.

«Родной отец», Шахедул Ислам Ссадик

Водяной фазанчик — образцово-показательный отец. С момента появления яиц до самого взросления птенцов именно самцы берут на себя все тяготы воспитания. Они высиживают, в случае опасности сами переносят яйца в безопасное место, а когда детеныши вылупляются, учат их охотиться.

Источник: Md Shahedul Islam Sadik / oneeyeland.com











Шахедул встретил отца и двух малышей. Кажется, глава семейства почувствовал где-то опасность и детишки тут же спрятались рядом, полностью сливаясь с оперением родителя. Высшее мастерство маскировки.

«Семейные узы», Рикардо Феррейра

Вот откуда пошла поговорка «Дети, они и в Африке дети». Стадо слонов пришло на берег реки, и пока взрослые оставались на берегу, маленькие слонята решили, что они достаточно самостоятельные, чтобы пойти купаться самим.

Источник: Ricardo Ferreira / oneeyeland.com











Хорошо, что их родители оказались рядом и помогли им, когда 500-килограммовые крохи поняли, что лапки еще недостаточно окрепли, чтобы выбраться из реки самостоятельно.

«Бекантан», Эстер Сурьявати

Источник: Ester Suryawati / oneeyeland.com











Если вам говорят, что обезьяны не похожи на людей, просто покажите им эту фотографию взрослого бекантана. Или он услышал самую смешную шутку про нос в его жизни, или готов произнести «Галочка, ты сейчас упадешь» и рассказать сокровенный секрет.

«Прыжок в высоту с гигантом», Кей Номияма

Думаете, сколько весит этот красавчик? Можете выбрать любую цифру, мы всё равно ему не расскажем, если она окажется больше его реальных размеров. На самом деле горбатые киты могут достигать в размерах до 48 тонн. Для сравнения, слон весит в четыре раза меньше.

Источник: Kei Nomiyama / oneeyeland.com











При таких немалых размерах горбатый кит может прыгнуть из воды на 15 метров в высоту. Не позавидуешь никому, кто в момент прыжка оказался рядом с ним.

«Прямой взгляд», Иржи Свестка

Источник: Jiri Svestka / oneeyeland.com











Перед нами магистр пристального взгляда, под прицелом которого не хотелось бы оказаться, ведь он может означать что угодно. Возможно, эта самочка олуша смотрит на своего самца, когда тот не понял ее с первого раза. Или птенец ослушался свою маму и решил отправиться один плавать. Кто бы и в чем ни провинился, увидев такое выражение мордочки, во всём раскаешься.

«Приготовьтесь, я приземляюсь», Иржи Свестка

Источник: Jiri Svestka / oneeyeland.com











Особая страсть чешского фотографа Иржи Свестка — птицы. Дятлы, пеликаны, лебеди и орлы — кого только нет в его фотоальбоме. Однажды ему удалось добавить ко всем остальным снимок филина. Скорее всего, это была самая тихая съемка. Вопреки мифам, во время охоты филины двигаются бесшумно, и жертва не может услышать даже намека на шорох крыльев.

«Борьба за жизнь», Антонелла Папа

Пока другие птицы могут удержать во рту только одну рыбу, тупики без стеснения хватают сразу кучу. Весь секрет в языке. Он у них очень твердый и разрезанный, поэтому птица ест одну часть добычи, а вторую удерживает в клюве.

Источник: Antonella Papa / oneeyeland.com











Не стоит удивляться такой прожорливости этих птиц, при охоте они не забывают и о своих верных спутницах и могут часть добычи разделить с ними. Самец только один раз в жизни выбирает себе самочку и проводит с ней всю оставшуюся жизнь.

«Царь гор», Лиза Кирина

Эта обезьяна гелада, несмотря на свой внушительный вид, оказалась очень доброй и вполне не против познакомиться. Как мы это поняли? Весь секрет в участке кожи на груди, на котором нет шерсти.

Источник: Liza Kirina / oneeyeland.com









