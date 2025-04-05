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Развлечения Пугачева выпустила две новые песни, а Овечкин сравнялся с Гретцки: звездные новости недели

Пугачева выпустила две новые песни, а Овечкин сравнялся с Гретцки: звездные новости недели

События из мира шоу-бизнеса

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Алла Пугачева представила две новые песни, посвященные ВОВ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлла Пугачева представила две новые песни, посвященные ВОВ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алла Пугачева представила две новые песни, посвященные ВОВ

Источник:
Артем Устюжанин / MSK1.RU

Алла Пугачева готовится ко Дню Победы, Настасья Самбурская чуть не лишилась актерской карьеры, Федор Бондарчук пытался вернуть Паулину Андрееву, Ирина Пинчук простила Арая Чобаняна за измены, Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником, а Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Пугачева выпустила две песни о войне

Примадонна вовсю готовится ко Дню Победы. Певица Алла Пугачева представила две новые песни, посвященные ВОВ. 1 апреля записи были опубликованы на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Первая песня называется «Мама». В ней представляется диалог матери и погибшего в бою сына. Это диалог матери и сына, который погиб на войне.

«Я проклинаю тот бой, мама, что разлучил нас с тобой», — звучит в песне от лица солдата.

Вторая композиция называется «Поцелуи войны». Она посвящена героям ВОВ, а именно — наступлению советских войск против финских в ходе Свирско-Петрозаводской операции, которая проходила в июне–августе 1944 года.

Музыку к обеим песням написал композитор Андрей Мисин из города Лодейное Поле в Ленинградской области. Слова к «Маме» написала сама Алла Пугачева, а к «Поцелуям войны» — поэт Андрей Ордынец.

Треки Примадонны опубликовали 30 марта в архивном сообществе, посвященном ее творчеству, в соцсети «ВКонтакте». Но позже композиции удалили из группы до официального релиза.

Самбурская вспоминает, чего стоил ей ее тяжелый характер

Непростой характер актрисы Настасьи Самбурской чуть не стоил ей карьеры. Режиссеры и коллеги избегают работы с ней, чтобы не столкнуться с проблемами. Образ суровой дамы негативно влияет на ее профессионализм, а сама Самбурская часто получает отказы в съемках.

Актриса отрицает подобные слухи, утверждая, что она лишь прямолинейна. Также Настасья подчеркивает, что никогда не ведет себя агрессивно без повода. Однако два года съемок были потеряны из-за необоснованных обвинений в ее адрес.

«Как актриса я не работала, недоумевала, что происходит, и даже подумывала уйти из профессии. И в эти моменты меня звали на пробы. Правда, в итоге не утверждали… Действительно, люди были напуганы», — вспоминает она.

В период застоя Самбурская занялась блогингом, продолжая рекламную деятельность. Сейчас ее съемочный день стоит так же, как у Сергея Безрукова, и она продолжает работать, несмотря на сплетни и критику, передает Starhit.ru.

Личная жизнь Бондарчука после развода с Паулиной Андреевой

Больше года ходили слухи о разладе в семье Бондарчуков. И вот в марте Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о своем разводе в соцсетях.

Причиной якобы стала неверность Федора. Однако на этой неделе эти домыслы не подтвердились.

«Федор не изменял Паулине. Более того, он по-прежнему один, новой дамы рядом с ним нет», — поделились приятели Бондарчука.

В прошлом году в светских кругах обсуждалась версия, что Бондарчук якобы закрутил роман со звездой сериала «Чистые» (18+) Софьей Синицыной, бывшей девушкой Павла Табакова. Однако выяснилось, что актриса уже несколько лет встречается с 60-летним бизнесменом, который не спешит уходить из семьи ради нее. Знакомые Бондарчука утверждают, что никакого романа с Синицыной у него не было.

«Скорее всего, Синицына просто хотела вбросить в прессу интригу, которую потом сама же и опровергла, — подчеркнули знакомые режиссера.

Также ходят слухи, что Бондарчук пытался вернуть Андрееву и расставание сильно повлияло на него. Режиссер даже впал в глубокую депрессию. Однако попытки воссоединения ни к чему не привели, передает KP.RU.

Пинчук простила Чобаняна за измены

Еще в феврале Ирина Пинчук повергла фанатов в шок новостью о разводе с Араем Чобаняном, с которым воспитывала двоих сыновей. Экс-участница «Дома-2» (16+) уличила супруга в измене.

К такому решению Пинчук пришла после того, как мошенники взломали аккаунт Арая. Злоумышленники разместили интимные переписки Чобаняна с разными девушками. Сначала Ирина думала, что сообщения фейковые, однако потом ей предоставили доказательства.

Ирина не стала ждать объяснений от неверного супруга и сразу подала на развод. А вот спустя два месяца она решила дать Чобаняну шанс высказаться. И как оказалось, это было не зря.

Арай попросил прощения у супруги и заявил, что не хотел терять семью. Пара обсудила ситуацию, но Ирина оказалась не готова воссоединить семью, а согласилась лишь остаться друзьями. Чобанян признался, что разговор был тяжелым.

Арай выложил трогательное видео с Ириной в своем профиле

Источник:

arai_chobanyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Наконец-то мы увиделись и помирились как родители, как друзья, но не как муж и жена. Тяжелый был разговор, где-то душевный. Но он был необходим. У меня смешанные чувства, — вздыхает Арай. — Было важно, чтобы Ира, если уж не простит меня как мужчину, простила хотя бы как друга. С одной стороны, бальзам на душу, с другой — тоскливо», — рассказал он в соцсетях.

Арай поблагодарил Пинчук за мудрость, потому что боялся, что их отношения скажутся на детях.

Ирина поделилась фото после встречи с Араем в своем профиле | Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ирина поделилась фото после встречи с Араем в своем профиле | Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ирина поделилась фото после встречи с Араем в своем профиле

Источник:

ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Две недели назад Ирина съехала из квартиры, в которой они жили вместе. Арай же переехал на съемное жилье. Он постоянно навещает детей и забирает их к себе, сообщают наши коллеги со Starhit.ru.

Юлия Пересильд порвала с Михаилом Тройником

Юлия Пересильд сообщила о своем расставании с Михаилом Тройником, опубликовав пост в социальной сети. Вслед за ней Михаил Тройник подтвердил, что они больше не вместе.

Актер отметил, что теперь их отношения с Юлией ограничиваются дружбой и совместной работой. Похоже, что они расстались некоторое время назад, но только сейчас решили сделать публичное заявление.

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно», — подытожил он.

В прошлом году актер признавался, что ему трудно работать на одной сцене с любимой. Возможно, теперь, когда их больше не связывают романтические отношения, актерам будет легче вжиться в свои роли.

В постановке «Последнее лето» (18+) Тройник вместе с Пересильд играют супругов. По сюжету герой Михаила возвращается на побывку во время Первой мировой войны в родовое поместье, и он становится чужим для своей семьи и жены.

«Вот такое отчуждение не всегда легко играть с близким человеком. Я не скажу, что это сложно, просто это по-другому», — говорил он.

Юлия вскользь упомянула о проблемах в отношениях пары в июне 2023 года, поздравляя актера с днем рождения.

«Миша, сегодня год с нашего первого свидания. Ничего не хочу загадывать, кроме одного — пусть нам будет всегда интересно вдвоем. Сложно, спорно, смешно, но всегда интересно. Я тебя люблю», — писала она.

У Тройника нет детей, а также мало что известно о его личной жизни и до романа с Пересильд. Актер признавался, что по природе он стеснителен и в любви полагается на счастливый случай, но при этом мечтает создать крепкую и благополучную семью, передает Starhit.ru.

Овечкин сравнялся с Гретцки

Пока звездные пары выясняют отношения, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забив 894-ю шайбу в карьере в матче против «Филадельфии». В третьем периоде при счете 3:3 он забросил решающий гол.

Источник:

nhl.com

Хоккеиста поздравила вся команда. Александр отправлял воздушные поцелуи жене Анастасии Шубской, которая поддерживает его на каждой игре. Стадион аплодировал спортсмену несколько минут.

Источник:

nhl.com

Источник:

nhl.com

Источник:

nhl.com

Матч закончился победой «Вашингтона» со счетом 5:3. После игры партнеры облили его пивом. Уэйн Гретцки также пришел поздравить Овечкина.

«Лучший душ в моей жизни!» — признался радостный Овечкин.

Источник:

nhl.com

Достижение Овечкина уникально: он достиг отметки в 894 шайбы за 1486 матчей, что на один матч меньше, чем у Гретцки. Несколько лет назад многие сомневались, что это возможно, пишут наши коллеги с «Фонтанки».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
10
Гость
3 часа
Как-то так получилось, что за последнюю сотню лет миром стали править старики 70+. Никто не спорит, опыт нужен для управления странами, но этот опыт приобретается к 40 годам и после 65 лет он становится тормозом, так как страна уходит вперёд по сравнению с предельным возрастом приобретения нового опыта правителей 50-55 лет. Пётр 1 умер в 53 года, Иван Грозный в 51 год, Наполеон в 51 год, Ленин в 53 года, Цезарь в 56 лет. Франклин Рузвельт умер в 63 года (самый адекватный президент, поднял налоги на богачей до 70%, отсюда и великая Америка 1950-1980), Сталину в 1945 было 65 лет и после ВОВ он откровенно сдал, честь ему и похвала. Сейчас же мы имеем в президентах сильных стран: Россия - 72 года, США - 78 лет, Китай - 71 год, Израиль - 75 лет, Турция - 71 год, Иран - 85 лет. Чтo все эти люди могут дать миру в свои годы без своего окружения, которое никто не знает? Среди 8 миллиардов людей руководить могут только уроженцы 1940-1950 годов? Это демократия или геронтократия? Или ширма, где за спинами стариков неизвестные люди меняют этнический состав стран, вводят новые и новые ограничения для граждан и оттачивают управление массами?
Гость
3 часа
Пугачёва иноагент и враг режима а учение Христа перевёрнуто провластной рпцэ
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