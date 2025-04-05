Пугачева выпустила две новые песни, а Овечкин сравнялся с Гретцки: звездные новости недели

Алла Пугачева представила две новые песни, посвященные ВОВ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Алла Пугачева готовится ко Дню Победы, Настасья Самбурская чуть не лишилась актерской карьеры, Федор Бондарчук пытался вернуть Паулину Андрееву, Ирина Пинчук простила Арая Чобаняна за измены, Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником, а Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Пугачева выпустила две песни о войне

Примадонна вовсю готовится ко Дню Победы. Певица Алла Пугачева представила две новые песни, посвященные ВОВ. 1 апреля записи были опубликованы на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Первая песня называется «Мама». В ней представляется диалог матери и погибшего в бою сына. Это диалог матери и сына, который погиб на войне.

«Я проклинаю тот бой, мама, что разлучил нас с тобой», — звучит в песне от лица солдата.

Вторая композиция называется «Поцелуи войны». Она посвящена героям ВОВ, а именно — наступлению советских войск против финских в ходе Свирско-Петрозаводской операции, которая проходила в июне–августе 1944 года.

Музыку к обеим песням написал композитор Андрей Мисин из города Лодейное Поле в Ленинградской области. Слова к «Маме» написала сама Алла Пугачева, а к «Поцелуям войны» — поэт Андрей Ордынец.

Треки Примадонны опубликовали 30 марта в архивном сообществе, посвященном ее творчеству, в соцсети «ВКонтакте». Но позже композиции удалили из группы до официального релиза.

Самбурская вспоминает, чего стоил ей ее тяжелый характер

Непростой характер актрисы Настасьи Самбурской чуть не стоил ей карьеры. Режиссеры и коллеги избегают работы с ней, чтобы не столкнуться с проблемами. Образ суровой дамы негативно влияет на ее профессионализм, а сама Самбурская часто получает отказы в съемках.

Актриса отрицает подобные слухи, утверждая, что она лишь прямолинейна. Также Настасья подчеркивает, что никогда не ведет себя агрессивно без повода. Однако два года съемок были потеряны из-за необоснованных обвинений в ее адрес.

«Как актриса я не работала, недоумевала, что происходит, и даже подумывала уйти из профессии. И в эти моменты меня звали на пробы. Правда, в итоге не утверждали… Действительно, люди были напуганы», — вспоминает она.

В период застоя Самбурская занялась блогингом, продолжая рекламную деятельность. Сейчас ее съемочный день стоит так же, как у Сергея Безрукова, и она продолжает работать, несмотря на сплетни и критику, передает Starhit.ru.

Личная жизнь Бондарчука после развода с Паулиной Андреевой

Больше года ходили слухи о разладе в семье Бондарчуков. И вот в марте Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о своем разводе в соцсетях.

Причиной якобы стала неверность Федора. Однако на этой неделе эти домыслы не подтвердились.

«Федор не изменял Паулине. Более того, он по-прежнему один, новой дамы рядом с ним нет», — поделились приятели Бондарчука.

В прошлом году в светских кругах обсуждалась версия, что Бондарчук якобы закрутил роман со звездой сериала «Чистые» (18+) Софьей Синицыной, бывшей девушкой Павла Табакова. Однако выяснилось, что актриса уже несколько лет встречается с 60-летним бизнесменом, который не спешит уходить из семьи ради нее. Знакомые Бондарчука утверждают, что никакого романа с Синицыной у него не было.

«Скорее всего, Синицына просто хотела вбросить в прессу интригу, которую потом сама же и опровергла, — подчеркнули знакомые режиссера.

Также ходят слухи, что Бондарчук пытался вернуть Андрееву и расставание сильно повлияло на него. Режиссер даже впал в глубокую депрессию. Однако попытки воссоединения ни к чему не привели, передает KP.RU.

Пинчук простила Чобаняна за измены

Еще в феврале Ирина Пинчук повергла фанатов в шок новостью о разводе с Араем Чобаняном, с которым воспитывала двоих сыновей. Экс-участница «Дома-2» (16+) уличила супруга в измене.

К такому решению Пинчук пришла после того, как мошенники взломали аккаунт Арая. Злоумышленники разместили интимные переписки Чобаняна с разными девушками. Сначала Ирина думала, что сообщения фейковые, однако потом ей предоставили доказательства.

Ирина не стала ждать объяснений от неверного супруга и сразу подала на развод. А вот спустя два месяца она решила дать Чобаняну шанс высказаться. И как оказалось, это было не зря.

Арай попросил прощения у супруги и заявил, что не хотел терять семью. Пара обсудила ситуацию, но Ирина оказалась не готова воссоединить семью, а согласилась лишь остаться друзьями. Чобанян признался, что разговор был тяжелым.

Арай выложил трогательное видео с Ириной в своем профиле Источник: arai_chobanyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Наконец-то мы увиделись и помирились как родители, как друзья, но не как муж и жена. Тяжелый был разговор, где-то душевный. Но он был необходим. У меня смешанные чувства, — вздыхает Арай. — Было важно, чтобы Ира, если уж не простит меня как мужчину, простила хотя бы как друга. С одной стороны, бальзам на душу, с другой — тоскливо», — рассказал он в соцсетях.

Арай поблагодарил Пинчук за мудрость, потому что боялся, что их отношения скажутся на детях.

Ирина поделилась фото после встречи с Араем в своем профиле Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Две недели назад Ирина съехала из квартиры, в которой они жили вместе. Арай же переехал на съемное жилье. Он постоянно навещает детей и забирает их к себе, сообщают наши коллеги со Starhit.ru.

Юлия Пересильд порвала с Михаилом Тройником

Юлия Пересильд сообщила о своем расставании с Михаилом Тройником, опубликовав пост в социальной сети. Вслед за ней Михаил Тройник подтвердил, что они больше не вместе.

Актер отметил, что теперь их отношения с Юлией ограничиваются дружбой и совместной работой. Похоже, что они расстались некоторое время назад, но только сейчас решили сделать публичное заявление.

«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно», — подытожил он.

В прошлом году актер признавался, что ему трудно работать на одной сцене с любимой. Возможно, теперь, когда их больше не связывают романтические отношения, актерам будет легче вжиться в свои роли.

В постановке «Последнее лето» (18+) Тройник вместе с Пересильд играют супругов. По сюжету герой Михаила возвращается на побывку во время Первой мировой войны в родовое поместье, и он становится чужим для своей семьи и жены.

«Вот такое отчуждение не всегда легко играть с близким человеком. Я не скажу, что это сложно, просто это по-другому», — говорил он.

Юлия вскользь упомянула о проблемах в отношениях пары в июне 2023 года, поздравляя актера с днем рождения.

«Миша, сегодня год с нашего первого свидания. Ничего не хочу загадывать, кроме одного — пусть нам будет всегда интересно вдвоем. Сложно, спорно, смешно, но всегда интересно. Я тебя люблю», — писала она.

У Тройника нет детей, а также мало что известно о его личной жизни и до романа с Пересильд. Актер признавался, что по природе он стеснителен и в любви полагается на счастливый случай, но при этом мечтает создать крепкую и благополучную семью, передает Starhit.ru.

Овечкин сравнялся с Гретцки

Пока звездные пары выясняют отношения, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов, забив 894-ю шайбу в карьере в матче против «Филадельфии». В третьем периоде при счете 3:3 он забросил решающий гол.

Хоккеиста поздравила вся команда. Александр отправлял воздушные поцелуи жене Анастасии Шубской, которая поддерживает его на каждой игре. Стадион аплодировал спортсмену несколько минут.

Матч закончился победой «Вашингтона» со счетом 5:3. После игры партнеры облили его пивом. Уэйн Гретцки также пришел поздравить Овечкина.

«Лучший душ в моей жизни!» — признался радостный Овечкин.