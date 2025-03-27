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Развлечения «Вышла замуж из-за активов»: ярославна стала героиней всемирно известного мема про карлика-шейха

«Вышла замуж из-за активов»: ярославна стала героиней всемирно известного мема про карлика-шейха

Она рассказала об истории фото, облетевшего весь интернет

1 393
6 комментариев
Мем с девушкой-моделью и карликом вновь завирусился в интернете | Источник: Екатерина Лебедева / Vk.comМем с девушкой-моделью и карликом вновь завирусился в интернете | Источник: Екатерина Лебедева / Vk.com

Мем с девушкой-моделью и карликом вновь завирусился в интернете

Источник:

Екатерина Лебедева / Vk.com

Психолог из Ярославля Екатерина Лебедева стала героиней мема про модель Изабель и шейха-карлика. Впервые фото, где красивая высокая девушка в желтом платье держит за руку мужчину маленького роста, облетело интернет в 2019 году. Теперь, в 2025, картинка с провокационной подписью заново завирусилась в социальных сетях.

Надпись гласит: «Русская модель вышла замуж за карлика из Израиля, сказав, что он нежный и понимающий, а главное — действительно любит ее. И ей плевать на его активы в 740 миллионов долларов. Это чистая любовь!»

Еще в 2019 году редакция 76.RU сообщала, что завирусившийся мем&nbsp;— фейк | Источник: Екатерина Лебедева / Vk.comЕще в 2019 году редакция 76.RU сообщала, что завирусившийся мем&nbsp;— фейк | Источник: Екатерина Лебедева / Vk.com

Еще в 2019 году редакция 76.RU сообщала, что завирусившийся мем — фейк

Источник:

Екатерина Лебедева / Vk.com

Фото быстро распространилось за рубежом, а затем прочно обосновалось на просторах рунета. В комментариях россияне осуждали алчную Изабель и жалели шейха, полюбившего русскую красавицу всей душой. Вскоре картинку увидела и сама Екатерина. Она рассказала в социальных сетях, как было сделано фото:

«В 2019 году я поехала со своими родителями отдыхать в Арабские Эмираты. В нашем отеле работал карлик-портье. Он таскал чемоданы, открывал гостям дверь, был очень дружелюбным, хорошо выполнял свою работу. Он, конечно же, не был никаким шейхом. Мы практически не общались, а под конец моего отдыха он просто попросил сделать памятное фото на его телефон. Я не отказала и вот к чему это привело».

Люди стали узнавать Екатерину на улицах, иностранные и зарубежные СМИ наперебой писали о ней, к девушке приезжали журналисты, а ее историю транслировали по телевидению.

Люди реагировали на картинку по-разному. Знакомые, в основном, лишь смеялись. А некоторые всерьез верили, что Екатерина вступила в брак с богатым карликом. Но, такие лишь были среди тех, кто не знал Екатерину лично.

«Те, кто видел из знакомых эту байку в интернете, просто смеялись и говорили: „В очередной раз убеждаюсь, что СМИ нельзя доверять, напишут всякий бред“», — рассказала психолог в беседе с 76.RU.

Екатерина рассказала, что мем вновь стал популярен.

«Кто-то верил, а кто-то понимал, что это просто шуточное фото. Никакой он не шейх, а я не модель-Изабель, а психолог из Ярославля. Сейчас пошла вторая волна популярности мема с моим участием, мне опять начали скидывать мое фото с этим „шейхом“», — рассказала Екатерина на своей странице во «Вконтакте».

В итоге в семье Екатерины иногда подшучивают над ситуацией. Сама девушка в этот отель больше не ездила, и с «карликом-шейхом» никогда не виделась.

«Если бы поехала, сделала бы много контента», — пошутила психолог. — «Но в этот отель ездили журналисты, которые делали сюжет. Его сняли за работой и вставили в ролик».

Теперь Екатерина просит всех, кто встречает данное фото с подписью, прислать ей ссылку на первоисточник.

А вы видели этот мем?

Да, и даже поверил!
Видел, но сразу понял, что это какой-то бред
Впервые слышу о таком
ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Фейк Фото Мем
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Комментарии
6
Гость
2 часа
Мини дон
Гость
55 минут
Бьет наверно малыша, грустный он какой-то.
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