«Не хватило всего»: худшие перевоплощения шоу «Один в один!», по мнению зрителей

Нодар Ревия, по мнению зрителей, в последние выпуски сдает позиции Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Близится финал шоу «Один в один!» (12+), где участники перевоплощаются в знаменитых артистов. С каждым выпуском им всё сложнее удивить не только строгих судей, но и фанатов проекта. Чтобы высказать свое «фи», зрители идут в комментарии под видео и оставляют свои самые честные отзывы. Мы прочитали их все и теперь готовы представить вам пять самых провальных перевоплощений шоу «Один в один!», по мнению телезрителей.

Валерия Ланская VS Наташа Королева

В четвертом выпуске участница Валерия Ланская перевоплотилась в певицу Наташу Королеву, исполнив песню «Желтые тюльпаны». Сама Королева, кстати, заняла кресло четвертого члена жюри. Ланская призналась, что это значительно повышало градус волнения и переживаний.

— Это очень волнительно и ответственно. Но мне почему-то интуитивно кажется, хоть мы и не знакомы, что она (Наташа Королева. — Прим. ред.) очень добрый человек. От нее позитив идет, радость, и, мне кажется, что это как-то облегчит мое существование на сцене, что она добрый зритель. Мне хочется в это верить, — рассказала участница шоу перед выходом на сцену.

Источник: «Один в один!» / Vk.com

Наташа Королева была в шоке, увидев свою копию. Еще во время выступления она сделала замечание, что Ланская перепутала слова, но в целом певица перевоплощением осталась довольна.

— У многих, кто пытался сделать мой образ, почему-то всегда не получается. У меня много таких «зацепок», которые легко сделать и воплотить, но в целом очень это трудно. Валерия, ты старалась невероятно, круто получилось; может быть, где-то и были шероховатости, где-то текст забылся, но в общем и целом мне всё зашло. Я кайфанула, — похвалила Королева.

Однако зрителей перевоплощение Валерии Ланской разочаровало. Многие сетовали, что участница оказалась совсем далека от оригинала.

— Как-то мне не очень нравится. Даже не сочетается с голосом действительно. Внешне, да, но голоса нет. Я даже слушать не могу, — поделилась своим мнением один из телезрителей.

— К сожалению, совсем непохоже. Ни голос, ни движения передать не удалось, — поддержала другая поклонница проекта.

— Ланская всегда похожа только на себя. Перевоплощаться — это не ее, — подытожила третья.

Жан Милимеров VS Михаил Шуфутинский

В пятом выпуске участник шоу Жан Милимеров повторил образ легенды русского шансона Михаила Шуфутинского, исполнив песню «Марджанджа». Обычно Милимеров покоряет своим обаянием и юмором в перевоплощениях. Однако это выступление поклонники шоу не оценили.

Источник: «Один в один!» / Vk.com

— Образ Шуфутинского хуже всех получился, вообще голосом непохож, скрипел до жути, — огорчился один из зрителей. — Самый провальный номер.

— Худший Шуфутинский, — согласился другой.

— При всем моем огромном уважении к Жану Милимерову Михаил Шуфутинский не получился, но это было вполне ожидаемо. В каких бы шоу ни пытались бы повторить Шуфутинского, ни у кого не получилось. Наверное, голос Шуфутинского неподражаем, — обратила внимание телезрительница.

Жан Милимеров после выступления признался, что ему пришлось сильно напрягать свои голосовые связки, чтобы повторить хрипотцу Шуфутинского. Скованность участника заметила и IOWA, которая сидела в кресле четвертого члена жюри. Юрия Стоянов назвал номер славным, но отметил, что были недочеты. Но больше всего Милимерову досталось от Алексея Чумакова.

— Жаник, ты знаешь, я тебя очень люблю. Ты — человек-свет, ты — человек-солнышко. Я не хочу над тобой издеваться. Жанчик, ты как старший братик, я тебя очень люблю, правда, но очень непохоже, — расстроился Чумаков. — Ты похож на Колобка, который давно не брился, но при этом всем очень талантливый. Но где-то очень глубоко. Самый прикол, Жаник, что даже движениями непохоже. Ничего не получилось, но очень обаятельно, поэтому, мой дорогой, я с нетерпением жду, когда поставлю тебе единицу.

Нодар Ревия VS Стас Михайлов

Еще одно выступление, которое разочаровало зрителей, — это Нодар Ревия в образе Стаса Михайлова. Певец и композитор Игорь Николаев, находившийся в числе жюри, сделал замечание артисту, что перевоплощение больше похоже на насмешку и пародию, и попытался защитить друга.

— Очень похоже спето, но, поскольку здесь мы говорим о перевоплощении или о пародии, и разница между двумя этими понятиями есть, как раз здесь я больше увидел пародию. Все жесты пережаты, все гипертрофированы, голос так сделан… Это насмешка, это добрая ирония, пародия, — высказался Николаев.

Источник: «Один в один!» / Vk.com

Зрители поддержали композитора в его высказывании и предположили, что сам Стас Михайлов свою копию не оценил бы.

— Это была именно пародия, причем плохая. Если бы Стас Михайлов так пел и кривлялся, он не собирал бы многотысячные стадионы и у него не было бы столько поклонников и поклонниц, — заметила поклонница шоу.

— На каком концерте можно увидеть такого Стаса Михайлова? Он себя уважает, своих поклонников и сцену, чтобы опуститься до такого карикатурного уровня, как это исполнил Ревия, позорище, — возмутилась другая зрительница.

— Целиком и полностью соглашусь с мнением Николаева о том, что Стас Михайлов вышел исключительно пародийным. Кривляния были слишком театральными, чтобы воспринимать их серьезно. Сложно объяснить, но кривляния Михайлова на сцене выглядят естественно, из-за чего веришь, что он действительно такой, — поддержал третий.

Нодар Ревия согласился, что это была пародия, а после вместе с ведущими Клавой Кокой и Николаем Басковым пал на колени и попросил прощения. Следующим слово взял Алексей Чумаков. Он вступил в спор и заявил, что никакой насмешки не было.

— Я очень люблю Игоря Николаева. Я абсолютно не согласен, что это была пародия. Я абсолютно не согласен, что это была какая-то насмешка. Мое глубокое убеждение, что это абсолютно один в один. Дело в том, что Стас, я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но Стас и его преподношение творчества и музыки, оно, в принципе, карикатурно изначально. Он как будто бы всегда это делает через край, — отозвался Чумаков.

Нодар Ревия VS Андрей Миронов

После восьмого выпуска зрители снова обрушились с критикой на Нодара Ревию, но в этот раз ему досталось за провальное перевоплощение в Андрея Миронова. Участникам шоу предстояло повторить образы известных персонажей из не менее известных фильмов. Ревии достался образ великого комбинатора Остапа Бендера из фильма «12 стульев» (6+).

Источник: «Один в один!» / Vk.com

Жюри высоко оценило перевоплощение участника и посчитало, что Нодару Ревии в точности удалось повторить образ Миронова. Такое мнение высказала Марина Мещерякова.

— Нодарчик, огромное удовольствие получила. Вообще, и номер, и чудесные воспоминания. На мой взгляд, очень похоже: манера, движения. Мне очень понравилось. Чудесно всё исполнено, молодец, — похвалила Мещерякова.

Однако зрителям перевоплощение участника показалось слабым, особенно в сравнении с Русланом Алехно, который уже выступал в роли Миронова в шоу «Один в один!».

— Нодар местами голосом вытягивал, но такие сосредоточенно-испуганные глаза, что Миронов мимо проходил, — высказался телезритель.

— Не хватило всего: и голоса, и энергии, и самого Андрея Миронова, — согласился другой поклонник шоу.

— Самый лучший Миронов был Алехно, но никак не Нодар, особенно мимика. Не вжился, просто спел, и всё, — сравнила зрительница.

Родион Газманов VS Юрий Никулин

В восьмом выпуске также отличился Родион Газманов. Он пытался повторить образ Балбеса в исполнении Юрия Никулина из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), но не справился. Такое мнение высказала певица Лариса Долина, которая сидела в жюри.

— Я увидела любовь и поклон великому артисту, но проблема в том, что голос Никулина никто никогда не сможет озвучить. Я очень ждала, неужели вот сейчас я услышу голос любимого артиста, но не получилось, — разочаровалась Долина.

Источник: «Один в один!» / Vk.com

У зрителей перевоплощение Газманова тоже не вызвало восторга:

— От Никулина, кроме костюма, ничего не было. Постановка номера тоже подпортила впечатление, кровать была лишней. Сцена в фильме вполне самодостаточна, — поделилась мнением зрительница.

— Родион внешне и движениями был похож на Никулина, а вот голосом вообще мимо. Но судьи правильно сказали, у Никулина такой специфический голос, который очень сложно спародировать один в один, — подтвердила другая.

— Родион совсем мимо: ни голос, ни манера. Там ведь такие ужимки индивидуальные, ну можно было хотя бы попытаться, — поругала Газманова третья.