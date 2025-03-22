«Почти за каждый проступок участницам грозит штраф в полмиллиона»: невеста — о шокирующих секретах шоу «Четыре свадьбы»

Кристина (слева) боролась с гламурной домохозяйкой Александрой, владелицей салона по наращиванию ресниц Натальей и ведущей праздников Еленой. Последней в итоге и досталась победа Источник: Weddings.friday.ru











Кристина Полякова — топовый дизайнер интерьеров. Она из Оренбурга, но переехала в Самару в 15 лет, окончила там университет и построила карьеру. И теперь разрывается между двумя студиями — на волжских берегах и в Москве. Учится в МГИМО. Причем замуж красотка вышла на глазах у всей страны — в шоу «Четыре свадьбы» (16+). 63.RU сделал с Кристиной интервью.

Героиня рассказала о том, зачем продюсеры постоянно подпаивают невест, почему запрещают соперницам соблюдать дресс-код друг у друга на свадьбах, о штрафах в 500 тысяч за проступки, свадьбе за 4,5 миллиона рублей и о том, как умело лавирует, превращаясь из жесткого профи в примерную жену, и наоборот.

На проекте Кристину представили как эстетку Источник: Weddings.friday.ru











«Четыре свадьбы» — шоу на канале «Пятница». Четыре невесты из разных городов приходят на свадьбы друг к другу как почетные гости. А потом выставляют оценки за оформление зала, платье невесты, образ жениха и банкетное меню. Победительница получает деньги на свадебное путешествие.

— Как вы оказались на проекте «Четыре свадьбы»?

— Я большая поклонница этой телепрограммы. И прошлой зимой абсолютно случайно увидела объявление о кастинге. Шутки ради отправила заявку. Ответили только через полгода и… пропали. Еще через месяц представители передачи объявили, что я прошла первый уровень отбора, и пригласили на кастинг. Если честно, до последнего ждала подвоха, думала: «Не мошенники ли какие?» Даже когда мы с юристом нашим уже проверяли договор с проектом, всё еще сомневалась в реальности происходящего.

Сам кастинг проходит в несколько этапов: видеовизитка, потом видеоинтервью и наконец заключительное собеседование с продюсером проекта Натальей. Именно она лично утверждает участниц.

— Все участницы присылают продюсерам видео своего гардероба. Для съемок профи отбирают самые яркие и зачастую необычные наряды, — говорит Кристина Источник: Weddings.friday.ru











— Получается, что свадьбу и вы, и другие героини приурочили именно к съемкам программы? И готовились к празднику в сжатые сроки?

— Да. У Лены из Сочи вообще была жесть. Она узнала, что ее утвердили для участия в программе за две недели до свадьбы. У Саши из Новосибирска было три недели до свадьбы. Она изначально не выбрала никакую тематику торжества, потом остановилась на стиле «голливудский шик».

Больше всего времени на подготовку было у меня и Наташи из Томска. Причем ей не позавидуешь. Ее торжество было через два дня после моего. Представьте, каково это — рано утром после праздника вылетать из Самары домой.

Эту парочку стрелы Амура поразили прямо на работе Источник: Weddings.friday.ru











— Это был ваш первый опыт съемок?

— Первый. Это было очень тяжело. Если бы я знала заранее, через что придется пройти, я бы отказалась.

— Что больше всего удивило, возмутило, понравилось и не понравилось на съемках?

— Понравился, пожалуй, опыт взаимодействия с другими людьми. Мы живем в такое время, что общаемся только с закрытым кругом близких. А здесь было интересно посмотреть на поведение девочек.

Вот так, по мнению продюсеров, должны были одеться участницы на свадьбу в стиле «голливудский шик» Источник: Weddings.friday.ru











На свадьбах в каждом городе был свой дресс-код. Где-то — фиолетовый… Источник: Weddings.friday.ru











…а где-то — черный Источник: Weddings.friday.ru











— После съемок продолжили общение с кем-то из участниц?

— Общаемся мы с Александрой из Новосибирска. Больше ни с кем, потому что девочки отвратительно повели себя и во время съемок, и во время записи финала, ну и в принципе достаточно подлые люди, на мой взгляд.

При этом наш выпуск был смонтирован очень интеллигентно по сравнению с тем, что творилось в процессе записи. Относительно нормально прошло только знакомство. Дальше была вакханалия. Запись финала закончилась дракой. Но ее не показали. На самом деле было огромное количество интересных моментов, но продюсеры всё очень сгладили. Многое зависит от монтажа.

На свадьбу Александре Кристина оплатила выступление танцовщиц Источник: Weddings.friday.ru











— Расскажите о вашем женихе, теперь уже муже. Как он отреагировал на то, что вы стали участниками шоу и вашу свадьбу покажут на всю страну?

— Муж у меня — владелец строительной компании. Его зовут Владимир Нестеров. Как технарь по образованию, он спросил, какой призовой фонд у передачи, и предложил: «Давай я тебе эти деньги просто на карточку перечислю, только никогда не говори мне больше про это». От участия меня отговаривал, ему это не нужно было. Да и мне это тоже особо не нужно было. Но раз уж мы прошли конкурс в 30 человек на место, то я сказала: «Давай сделаем это. Почему бы и нет?»

Лавстори Кристины и Владимира без камер Источник: Кристина Полякова

Отношениям пары почти восемь лет Источник: Кристина Полякова

— Муж — Нестеров, вы — Полякова. Не стали менять фамилию после свадьбы?

— О, это смешная история. Когда подавали заявление в загс, то я ставила галочку о смене фамилии. Но девочка-практикантка там напутала всё. Узнала об этом только после свадьбы, когда пришла менять документы в паспортный стол. Оказывается, по их данным, я в загсе написала, что не меняю фамилию. Это реально смешно было. Мы с мужем пока решили оставить всё как есть.

На камеру жених — сама серьезность Источник: Weddings.friday.ru











А наедине с невестой не против подурачиться Источник: Кристина Полякова

— Вы упомянули, что все невесты подписывают договор с программой. Насколько жесткие там условия?

— Договор очень строгий. Огромное количество санкций. Героиням проекта запрещено говорить о съемках и раскрывать подробности до эфира. Любые публикации в СМИ, соцсетях и вообще какие-либо упоминания о съемках до выхода передачи грозят наказанием рублем. Причем речь о довольно ощутимых суммах.

Плюс почти за каждый проступок — штраф 500 тысяч рублей, а за срыв съемок — несколько миллионов. То есть если бы у одной из девушек сбежал жених или пара отменила бы свадьбу, то невесте пришлось бы выплатить серьезную неустойку.

Абсолютно все наряды заранее утверждают продюсеры. По контракту не имеешь права забыть, например, какой-то аксессуар или предмет одежды. У нас одна участница забыла туфли, которые были согласованы ранее, ее заставили идти и покупать такие же или максимально похожие.

Героини не могут соблюдать дресс-код свадеб друг друга, а еще запрещена белая и черная одежда. У Лены из Сочи была свадьба в фиолетовых тонах. Мы должны были прийти в нарядах другого цвета. Причем чем более яркими и кричащими были бы платья, тем лучше. Поэтому все розовые шубы, блестки, шляпы — не наш экстравагантный вкус, а требования шоу. Мы по картинке должны выделяться среди всех, чтобы зритель сразу отличил нас на экране от других гостей.

Макияж и прически тоже утверждает продюсер. То есть если тебе сказано накрасить губы, то ты красишь, если нет — то нет. Ну, собственно, уже на знакомстве в студии видно, какие мы все размалеванные, как не знаю кто сидим. Это уже к финалу мы с девочками осмелели и диктовали свои правила, а в начале боялись сказать что-то против.

Кажется, Кристина и Владимир — одна из самых тактильных пар в выпуске Источник: Weddings.friday.ru











— Правда ли, что до съемок участниц разделяют и не дают общаться друг с другом?

— Это действительно так. Запрещено обмениваться телефонами, общаться, поддерживать какие-либо контакты, рассказывать про своих женихов, свадьбы, говорить, что у тебя будет на празднике, можно только когда снимают эпизод знакомства.

Хочу еще сказать об очень интересном моменте: тебе не дают посмотреть на невесту, где-то с ней пересечься, потому что очень важно, чтобы на экране были живые эмоции, когда ты впервые ее увидишь.

Три девицы по дороге на банкет Источник: Weddings.friday.ru











Утро невесты Источник: Weddings.friday.ru











Фуршет перед основным застольем Источник: Weddings.friday.ru











Канапе — мини-бургеры Источник: Weddings.friday.ru











Милые презенты для гостей Источник: Weddings.friday.ru











— То есть шоу снимается не по заранее написанному сценарию, диалоги невест, подколы и шутки не прописаны?

— У «Четырех свадеб» нет сценариев, и это удивительный факт. Всё происходящее на экране — реальное поведение. Нет ни одной подготовленной фразы, никаких постановочных сцен. Единственное, что постоянно просит съемочная группа, — всё нужно говорить только в настоящем времени, как будто действие происходит прямо здесь и сейчас на глазах у телезрителей.

Бывает, задают наводящие вопросы, но не более того. Просто понравилось или не понравилось что-либо на свадьбе. Потому что на съемках очень большая нагрузка и забываешь постоянно всё комментировать. Иногда, если честно, хочется просто поесть молча.

Один из трогательных моментов на свадьбе наших героев Источник: Weddings.friday.ru











Невеста не стала скрывать, что арка для росписи сделана из москитных сеток Источник: Кристина Полякова

— Я благодарю тебя за то, что ты поддерживаешь весь мой (цензура) креатив, какую бы (цензура) нелепицу я не творила. Давай говори теперь, что ты со всем согласен. Что ты никогда не будешь изменять мне, никогда не предашь, никогда не бросишь, и то, что все свои деньги ты отдашь тоже мне. Скажи: «Да». — Да Источник: Weddings.friday.ru











Финальный штрих церемонии — запуск в небо воздушных шаров Источник: Weddings.friday.ru











— Говорят, что участниц шоу постоянно подпаивает съемочная группа, чтобы они были менее зажатыми в кадре. Это правда?

— Да. И в студии, и в гостинице приносят алкоголь. Даже на завтрак. Вообще максимально наливают всегда. Именно из-за того, что Лена редко отказывалась выпить, у нее такие «чудесные» кадры вышли.

Стиль свадьбы нашей пары — минимализм Источник: Кристина Полякова

— На вашей свадьбе алкоголю уделили отдельное внимание. В программе озвучили, что фишкой праздника были коктейли на основе настоек. Причем настойки делал сам жених…

— Фишкой нашей свадьбы была барная тема, потому что мой муж любит коктейли. Конечно, он хотел сам сделать настойки, но мы его отговорили. Коктейли готовил профессиональный бармен. Это было целое шоу.

Коктейли на свадьбе назывались в честь городов, в которых побывали Кристина и Владимир Источник: Weddings.friday.ru











Бармен запускает пузырь желаний, а участница ловит его ртом Источник: Weddings.friday.ru











Лед в форме цветка Источник: Weddings.friday.ru











А на этих кадрах девушки спорят, настоящая ли черная икра в профитролях Источник: Weddings.friday.ru











— Сколько всего длились съемки вашего выпуска?

— Наша программа снималась как спецвыпуск: с конца июля до середины августа. Кстати, непонятно почему, об этом даже не упомянули в итоге. Спецвыпуски снимаются обычно в очень сжатые сроки.

Это колоссальное напряжение. Я в принципе по работе постоянно в перелетах, а тут добавились еще перелеты, связанные со съемками программы. График был жесткий. Хронометраж программы — часа два. При этом на съемки каждой свадьбы уходило по 14 часов: сам праздник и выставление оценок после него. Плюс еще съемки визитки и финала. У меня было всего семь съемочных дней: это четыре свадьбы, наша лавстори, знакомство невест и финал программы.

Самыми сложными были условия в студии. Там снимали знакомство героинь и финал. Сама студия находится в Москве в здании старой ткацкой фабрики. Там нет ни лифта, ни системы кондиционирования. Получается, что почти целые сутки ты в замкнутом помещении, где ужасно жарко и всё время хочется пить.

Первый танец молодоженов Источник: Кристина Полякова

А вот и тапочки для гостей пригодились Источник: Weddings.friday.ru











За вечер Кристина сменила несколько свадебных платьев Источник: Weddings.friday.ru











— Во время съемок вы летали на свадьбы соперниц в Сочи, Новосибирск и Томск. Перелет и проживание за чей счет были?

— Всё оплачивает телеканал. Я как-то посчитала, что на все мои перелеты потратили порядка 350 тысяч рублей. Из Москвы в Сочи вообще летала бизнес-классом. Почему-то одна я из всех участниц. Возможно, так сработали мои бонусы «Аэрофлота»? Не знаю, регистрацию за меня проходила ассистент.

Хочется отметить, что билеты на самолет покупаются по баснословным суммам. Например один перелет из Москвы в Новосибирск стоил 100 тысяч рублей.

Плюс есть приятный бонус. За съемочный день платят то ли 1000, то ли 1200 рублей «зарплаты» ну и бесплатно кормят на свадьбе. Если повезет, то даже вкусно.

Вообще, на съемки проекта уходит колоссальное количество денег. Хочу отметить, что не у всех участниц есть финансовая возможность покупать подарки на свадьбы соперниц. Например, Саше на праздник я заказывала выступление профессионального балета. Оплачивала всё это полностью сама.

А вот некоторым девочкам, чтобы они смогли сделать сюрприз, даже фрукты покупали продюсеры.

Кто из нас не лопал шарики на свадьбе таким экстравагантным способом? Источник: Weddings.friday.ru











— У проекта большая команда?

— Огромная. Задействовано невероятное количество людей. Операторы, звуковик, продюсер, помощник продюсера, организаторы. Огромное количество съемочного оборудования. У всех серьезный подход к работе и высокий уровень профессионализма.

Поэтому то, что продюсер назвала нашу свадьбу лучшей в рамках вообще всего телепроекта (если не считать заграничные съемки), особенно приятно. У нас с мужем были эффектные локации для съемок: прогулка по Волге на яхте, «Кухмистерская фон Вакано». Свадьба была на летней веранде кафе рядом с набережной.

К нам вся команда проекта отнеслась с большим уважением. И, конечно, я старалась максимально помочь ребятам в организации съемок, делилась контактами. Подарила «Жигулевское», произведенное на легендарном заводе.

На свадьбе девочки ушли в отрыв Источник: Weddings.friday.ru











Романтика свадьбы: летняя веранда, вечер и живая музыка Источник: Weddings.friday.ru











— В эфире вы озвучили, что бюджет свадьбы — около трех миллионов. При этом место торжества голос за кадром назвал «живописным двориком», а соперницы не упустили момента прокомментировать дороговизну свадьбы во дворе. Сколько на самом деле денег ушло на праздник?

— Около 4,5 миллиона рублей. Это не только банкет, а у нас, кстати, было два дня свадьбы. Это и живая музыка, и приглашенные артисты, и декор, и фотосессия, и костюм жениха, и мои платья. Первое я шила на заказ для фотосессии на воде. Костюм для росписи в загсе мне, кстати, тоже отшивали. Для самого торжества я купила два готовых платья и отдала их на переделку. До ума их доводила, кстати, один из дизайнеров Анны Асти. К этому наряду вручную было пришито 243 цветка.

Вот как распределились места в шоу Источник: Weddings.friday.ru











— Расскажите об обручальных кольцах. В программе вы озвучили, что несколько лет назад именно из-за ссоры при покупке колец ваша свадьба с Владимиром не состоялась. Как выбирали кольца во второй раз?

— Господи, неужели вы так внимательно смотрели программу? Так приятно! Кольца делал наш семейный ювелир. Мне заказывали с израильскими бриллиантами, мужу — обычное.

Смотрели шоу? Какая свадьба понравилась вам? Источник: Weddings.friday.ru











— Вы довольны свадьбой или по прошествии времени сделали бы что-то по-другому?

— Мы с организаторами, декораторами, флористами продумали всё до последних мелочей. Так как свадьба была летом, в туалете приготовили дезодоранты для тех, кто решит умыться и освежиться. Для гостей купили тапочки, если они устанут танцевать на каблуках.

Самое интересное, что мы, кажется, даже заставили ресторан сделать ремонт к нашей свадьбе. Моя мама сказала им, что если не хотят опозориться на всю Россию, то нужно поменять двери в туалетах и отремонтировать фасад. И они это сделали.