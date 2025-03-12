Вот это потеря потерь: что стало с актерами самого первого «Универа»

Так выглядит причина, по которой существует тренд «Верните мой 2007-й» Источник: кадр из сериала «Универ» (16+), студия «7АРТ», 2008–2011 год











Век возрождения сериалов 2000 годов добрался до «Универа» (16+). На экранах стартовало продолжение с припиской «Молодые» и 46-летним обросшим Кузей на афише. Если вы заглянете в каст, кроме Гогунского больше никого из звезд первого сезона не найдете: ни серой мышки Тани, ни сексуальной Аллы, ни харизматичного Гоши. Где сейчас актеры, которых когда-то узнавали на улице и окликали по именам героев, и почему некоторые из них больше не хотят возвращаться к своим ролям?

Источник: Городские медиа

Андрей Гайдулян — Саша Сергеев

На пробы в «Универ» Андрей Гайдулян шел без особого энтузиазма и в голове уже слышал слова, что он не подходит, и судьба ему играть только зайцев.

— На меня не произвело впечатления даже то, что референсом нашего сериала являлся американский сериал «Друзья» (18+). На пробы шел спокойно, без «замирания сердца», зная, что даже в случае провала не расстроюсь («не очень-то и хотелось»), — вспоминает актер.

Но Гайдулян идеально подошел на роль застенчивого сына олигарха, который пытается начать самостоятельную жизнь.

Конвейерный выпуск серий затянул Андрея не по-детски и не отпускает до сих пор. Он продолжает играть Сашу Сергеева, у которого только теперь идет та самая взрослая жизнь, о которой он мечтал: с воспитанием детей, ипотекой и кризисом среднего возраста. Всё это в сериале «СашаТаня» (16+).

Источник: gaydulyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2015 году у актера диагностировали рак. Он тут же улетел в Германию, где начал долгий курс химиотерапии. Он облысел, практически не выходил ни с кем на связь. Его спасла только быстрая реакция врачей и то, что болезнь нашли на ранней стадии. Актеру потребовался год, чтобы справиться и вернуться к привычной жизни.

— Болезнь сильно меня изменила, я пересмотрел взгляды на жизнь и наконец-то осознал ее реальную цену. Поняв это, решил помогать бороться другим, — сообщил актер в социальных сетях.

Гайдулян начал часто ходить в церковь, собирать деньги для нуждающихся и старался просто быть хорошим человеком.

Источник: gaydulyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но скандалов бывает всё равно не избежать. Один из них разгорелся после развода с Дианой Очиловой.

Пара была вместе с 2009 года, но зарегистрировала отношения только в 2016. В статусе мужа и жены они пробыли недолго и в 2017-м расстались. Диана была не готова тихо попрощаться с Андреем и обвинила его в изменах с актрисой Александрой Велескевич.

— На моем телефоне появляется заметка, которая синхронизировалась с его телефоном, — поделилась экс-супруга Андрея. — Это было очень нежное сообщение какой-то девочке Саше. Сначала я не придала этому значения. А недавно узнала, что они вместе летали в Кишинев, где сняли отдельный номер, куда он заказывал шампанское прямо в кровать. А на следующий день он просто позвонил мне и сказал: «Диан, ну ты понимаешь, мы разводимся».

Актер выбрал сохранить христианское смирение и лишь прокомментировал, что такими высказываниями Диана вводит всех в заблуждение. Но факт остается фактом: сейчас Андрей находится в отношениях с той самой актрисой Александрой Велескевич.

Источник: gaydulyan / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Другая неприятная ситуация произошла с Андреем в 2021 году на съемках «Звезд в Африке» (16+). Актер участвовал в подобных шоу впервые и не был готов к интригам и козням, притом от своего коллеги Стаса Ярушина. Актер создавал коалиции, набрасывался в порыве гнева на других участников и не стеснялся в оскорблениях Андрея, называя его балластом.

— Как такового конфликта не было, я понимал, что Стас Ярушин делает. Но для меня это было странно. И в самом шоу, и Стасу лично я сказал, что об этом думаю. На этом всё, — поставил точку Андрей.

Мария Кожевникова (Алла Гришко)

Мария больше пяти лет исполняла роль ветреной и глупой блондинки Аллочки, мечтающей найти богатого жениха. В отличие от своих коллег, Мария не появилась ни в одном из продолжений «Универа». Причиной стали ссоры с другими актерами, особенно с Араратом Кещяном.

— Это совершенно не мой человек. А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом случались конфликты, бывало, чуть до драк не доходило. Это не значит, что он плохой или я плохая. Просто мы очень разные, — прокомментировала отношения с актером Мария.

Источник: кадр из сериала «Универ» (16+), студия «7АРТ», 2008–2011 год











Актриса совсем не разделяла образ жизни своей героини, но доказать людям, что Мария и Алла — два разных человека, оказалось сложнее, чем она думала.

В 2014 году актриса получила драматическую роль в фильме «Батальонъ» (12+). Она очень серьезно подошла к делу: начала спортивную подготовку, училась управляться оружием и полностью обрила голову.

Источник: mkozhevnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Хоть критики высоко оценили работу актрисы, для зрителей полтора часа фильма не смогли переплюнуть пять лет ситкома. После этого Мария практически оставила попытки доказать, что она не только комедийная актриса, и снялась только в паре картин. А потом ушла в депутаты.

Когда Кожевникова занялась политикой, прошлое снова оказалось ей не на пользу. Общественность возмутило, что миловидная актриса, которая раньше еще и для журнала Playboy снималась, будет занимать место в Государственной думе и решать, как жить другим людям. Мария начала доказывать, что она не глупая фифа: стала соавтором более 105 инициатив, активно участвовала во многих проектах, но и тут не повезло. На второй срок в 2016 году ее не переизбрали. Для Кожевниковой это стало ударом, и у нее началась депрессия.

— Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно — жить без желания и мечты. Это очень страшно, это правда заболевание. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела, — только через много лет рассказала актриса в одном из интервью.

Источник: mkozhevnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Мария перестала выходить в свет, давать интервью, и даже встречи с друзьями ей давались тяжело. Главной поддержкой для артистки в это время стала семья — муж, с которым она познакомилась еще в 2011 году, и трое сыновей.

К 2023 году жизнь Кожевниковой начала налаживаться, она стала появляться на мероприятиях, снова почувствовала вкус к происходящему и родила четвертого сына, но на нее обрушился новый диагноз — «преддиабет».

— Как сказали врачи, сахар у меня не только в крови, но и в мышцах. И мне необходимо выгонять его оттуда физическими нагрузками. В ближайшем будущем, скорее всего, пойду на танцы. Также, чтобы вылечиться, уже сегодня я соблюдаю диету: почти не ем сахар и хлеб, — прокомментировала артистка.

Источник: mkozhevnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Мария мама четверых детей. Она ведет свой блог, где рассказывает о материнстве и своей жизни с диагнозом.

Алексей Климушкин — Сильвестр Андреевич

Если вам кажется, что ваши сверстники добились всего, а вы еще нет, вспомните историю Алексея Климушкина. Он стал известным актером только в 42 года, после того как получил роль олигарха Сильвестра Андреевича. До этого Алексей всегда работал вне кадра — был режиссером реалити «Окна» (16+) и «Дом» (16+).

Пока многие мечтают оказаться на его месте, Алексей считает работу актера адским трудом.

— Съемки в ситкоме — это, конечно, далеко не медовый пряник, тяжело работать в этом конвейере. Это самый «грязный» актерский жанр. Это шахта. Здесь надо быть больше даже спортсменом, чем актером. Поэтому я никому не советую идти в этот жанр, — рассказал Алексей.

Источник: кадр из сериала «Универ» (16+), студия «7АРТ», 2008–2011 год











Все эти годы артист продолжал сниматься сначала в «Универе», потом в ситкоме «СашаТаня», где у его героя появилось больше экранного времени. Вместе с тем актер пытался наладить отношения с Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым, общение с которыми прекратилось в 2007 году, когда из-за загрузки на съемках Климушкин стал пренебрегать их совместной работой в театре.

— Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в «Кысе» нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали, — вспоминает актер.

Источник: nagiev.universal / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но звездная болезнь актеру совсем не грозит. Несмотря на популярность сериалов и неплохие гонорары, Алексей ездит на стареньком «Вольво» и живет на даче, потому что дом оставил сыну.

— У нас бедная страна, и когда люди еще начинают пальцы гнуть, то мне становится стыдно, многие ведь ничего кроме «Серой шейки» не читали и не смотрели. Я вот старый пердун и люблю слова «стыдно», «совесть», они меня берут за жабры, — делится актер.

В 2023-м Алексей оставил и съемки «СашиТани». Сам актер никак не комментирует свое решение и последний год не участвует в других проектах.

Источник: кадр из сериала «СашаТаня» (16+) студия Comedy Club Production, с 2013 года











— Это было решение продюсеров. По какой именно причине — их может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус, — рассказала коллега Алексея Алина Ланина.

Виталий Гогунский — Кузя

Увидев сейчас Виталия Гогунского на экране «Универа. Молодые», сложно представить, что в 2013 году актер ушел из проекта с громким скандалом. Жить практически каждый день в роли глуповатого студента-каратиста настолько надоело Виталию, что он бросил всё прямо во время съемочного процесса. Такой поступок совсем не оценил его коллега Стас Ярушин:

— Громко ушел, хлопнув дверью. Всё. Там десять последних серий, в которых он должен был доиграть, он не доиграл. Я считаю, что это непорядочно по отношению к авторскому коллективу, по отношению к нам, по отношению к съемочной бригаде.

Источник: gogunskv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После подобного инцидента Виталия несколько месяцев не приглашали на пробы и не давали роли, но ему, казалось, было на это всё равно, и он воспользовался случаем, чтобы отдохнуть за все годы работы.

— 11 лет своей жизни после ухода из сериала я не отдам никому, они были феноменальными. Я объездил весь мир — не был только в Австралии и Северной Америке. Жил и в монастыре, и на Ибице — почувствуйте разницу, — рассказал Виталий.

В это время Гогунский периодически мелькал на экранах. В череде комедий особенно ярко, на удивление многих, он показал себя в шоу. Сначала в «Давай поженимся» (16+), где актер даже нашел себе пару, правда всего на несколько недель, а после — в «Один в один!» (12+). Актер перевоплотился в Меладзе, Челентано, Фредди Меркьюри и смог в точности повторить их голоса. На этом же шоу актер впервые вышел на сцену со своей дочкой, на тот момент еще неизвестной Миланой Стар.

Источник: Один в один! / Vk.com

Пока жюри умилялись идиллии на сцене, в жизни всё было иначе. Со своей женой Ириной Маирко Виталий никак не мог прийти к гармонии. Пара сходилась, расходилась, потом снова сошлась и даже решила сыграть свадьбу в 2017 году, но энтузиазма хватило всего на два года.

— Я мечтал о дочери с 1995 года, не знаю почему. И я хочу еще одну дочь! Наши отношения с Ириной стали портиться еще до рождения Миланы. Я просто взял на себя ответственность по финансам и… не жил с Ирой. Спустя два года после появления Миланы мы сошлись, но не сложилось, — поделился актер.

Разлад в семье повлиял и на дочь, с которой Виталий после развода перестал общаться. По словам актера, он оставил жене бизнес, квартиру в центре Москвы и вложился в продвижение юной звезды, но бывшая жена всё равно не дает им видеться. Повзрослевшая Милана парирует, что сама заблокировала отца из-за постоянных упреков и присваивания ее заслуг себе.

— Если мы и переписывались, то это были не слова поддержки, а упреки: «Вот у тебя маникюр, ботинки не те…» Последней каплей стало сообщение: «Милана, у тебя так всё плохо без меня, возвращайся ко мне». У меня всё хорошо! Заблокировала, потому что не могла терпеть. То, что он маме писал, вообще без комментариев… — рассказала Милана в одном из интервью.

Источник: gogunskv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пока карьера дочери, с Гогунским или без него, идет в гору, Виталию не так везет. Он поумерил свой пыл и снова вернулся к роли Кузи сначала в «Универе. 13 лет спустя», а теперь в «Универе. Молодые». Также Виталий выпускает песни под псевдонимом ГОГУНЪ, но пока ни одна из них не смогла сравниться с «Шнягой шняжной».

Валентина Рубцова — Таня Архипова

Жизнь Валентины Рубцовой изменило знакомство с Гариком Мартиросяном. Актер и продюсер предложил ей прийти на кастинг сериала «Универ» и не прогадал. Валентину взяли на роль серой мышки Тани Архиповой. В ее образе она задержалась на 17 лет. В отличие от коллег, Рубцова приняла то, что ее теперь видят только в этой роли.

— Я уже заложница этой роли. Мы не знали, что Таня, как и Саша, полюбится зрителям и режиссерам настолько, что мы станем неразлучны с этим персонажем на такое время. Кто-то же должен играть Таню, и я не против, — уверяет Валентина.

Источник: yalav / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пока в актерской карьере у Валентины всё было стабильно, семейную жизнь такой не назовешь. Мало кто уже помнит, что Рубцова начинала свой путь не как актриса, а как участница музыкальной группы «Девочки». Именно тогда, в 2001 году, она познакомилась со своим будущим мужем Артуром Мартиросяном, который был на 10 лет старше нее. На премьере фильма «Из ада» (18+) Рубцова привлекла внимание бизнесмена своим внешним видом. Никаких вечерних платьев, шпилек и макияжа — артистка пришла в спортивном костюме и удобных кроссовках.

— Мы тогда обменялись телефонами. И сразу же начали общаться. Часами начали разговаривать, никак не могли вдоволь наговориться.

Источник: artmart / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Узаконивать отношения пара не спешила, восемь лет они жили вместе, строили совместный быт и только в 2009 году расписались. Тут же появились мысли о детях, но у Валентины диагностировали бесплодие. Врачи давали актрисе три месяца, когда еще может быть шанс. Не впасть в депрессию Валентине помог муж, который поддержал ее и увез из Москвы в родной Сочи. Перемена климата, море и постоянная забота помогли актрисе, и в 2011 году она родила дочку Софию.

После того как пара стала родителями, они приняли решение остаться в Сочи насовсем. Правда съемки «Универа», а потом и «СашиТани» вносят свои коррективы, и Рубцовой приходится жить на два города.

Алексей Гаврилов — Гоша Рудковский

Алексей пошел на кастинг «Универа» вместе со своим другом Виталием Гогунским и, сам того не ожидая, оказался его другом и на экране. Первое время Алексею было приятно, что он, только закончивший ВГИК, уже звезда, но уже спустя один сезон актер понял, что у популярности есть и свои минусы.

— У меня был очень яркий персонаж, и такой был яркий жанр самого сериала, что потом режиссеры боялись брать нас на роли. Клеймо Гоши Рудковского было, роли предлагали только такого же плана. Мы с ребятами стали в какой-то степени заложниками своих ролей, — рассказал Алексей.

После первого сезона актер ушел из сериала на два года и попытался отделиться от ловеласа Гоши Рудковского. На экране ему это не удалось, и какую бы роль ему ни давали, для всех он оставался «тем самым из „Универа“».

Источник: Алексей Гаврилов / Vk.com











К четвертому сезону Гаврилов вернулся в сериал, но с каждым днем это у него забирало всё больше сил, а удовольствия приносило всё меньше. Отдушиной для Алексея был его бизнес. В 2008 году он запустил собственное рекламное агентство, но к 2014 году с ним пришлось попрощаться.

— В 2014 году наступил кризис, и многие клиенты начали уходить с рынка. Это был кризисный год и по моему здоровью, и по карьере. Я снимался только в «СашеТане», роль была яркая, меня не брали на другие каналы, боялись конкуренции с ТНТ. Я и попал в больницу почти на целый год. То есть на меньший срок, но потом год восстанавливал здоровье, — поделился артист.

Во время своей затяжной депрессии Алексей увидел по телевизору фильм о преподавательнице йоги Марине, которая живет на острове Панган. Актер сразу влюбился и написал женщине письмо. После того как Марина ответила и оказалась не прочь познакомиться, актер бросил всё, что у него еще осталось, и решил отправиться искать умиротворение в Азии.

Источник: Алексей Гаврилов / Vk.com











— У нас завязались взаимоотношения, мы улетели в Азию на остров Панган и там открыли йога-центр. Сначала один, потом побольше, затем мы открыли вегетарианский ресторан. Там родился сын Соломон, и моя жизнь стала полностью посвящена Азии, — рассказал актер.

Алексей жил в Таиланде, Индонезии и Малайзии. Понимая, что одними растениями он семью не прокормит, Гаврилов открыл новое рекламное агентство, да только уже не в России, а в Китае, и начал вкладывать деньги в IT.

Прожив восемь лет за границей, в 2022 году актер вернулся в Россию. Спустя столько времени Гаврилов начал снова сниматься, притом в абсолютно полярных картинах — начиная от сериала «Жизнь по вызову» (18+) о работе эскорт-агентства, заканчивая семейной комедией «Домовенок Кузя» (6+).

Источник: Алексей Гаврилов / Vk.com











Алексей сейчас как «человек-оркестр»: управляет бизнесом, снимается в кино и старается сделать себе имя на политической арене. Гаврилов был доверенным лицом Владислава Даванкова на президентских выборах, а после баллотировался сам только в Московскую думу.