НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

4 м/c,

зап.

 738мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,79
EUR 95,70
Вернутся ли бренды?
Проектируют новое кладбище
Ребенок упал с высоты в недострое
Вакансии для возрастных работников
Как изменится погода
Конкурс 76.RU
Ярославцы вступились за «Светофор»
Продают уникальную усадьбу
Обзор ТЦ на месте рынка
Развлечения обзор «Надоел хуже горькой редьки»: начались съемки 25-го сезона «Тайн следствия», но не все зрители этому рады

«Надоел хуже горькой редьки»: начались съемки 25-го сезона «Тайн следствия», но не все зрители этому рады

Неужели история следователя Швецовой близится к финалу?

1 798
9 комментариев
Фанаты жаждут отправить следователя Швецову на покой, судя по лицу, она уже и сама не рада всему, что происходит | Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 годаФанаты жаждут отправить следователя Швецову на покой, судя по лицу, она уже и сама не рада всему, что происходит | Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 года

Фанаты жаждут отправить следователя Швецову на покой, судя по лицу, она уже и сама не рада всему, что происходит

Источник:

Более четырехсот эпизодов зрители наблюдают за тем, как Анна Ковальчук в роли следователя Марии Швецовой распутывает сложные дела и одновременно пытается устроить свою личную жизнь в сериале «Тайны следствия». Российский проект стал самым продолжительным на телевидении, и, поговаривают, в 2025 году он близится к своему логическому завершению.

В своих соцсетях Анна Ковальчук опубликовала видео со съемочной площадки и сообщила: юбилейному сезону — быть.

«25 лет — 25-й юбилейный — начинаем новую главу», — написала Анна.

Источник:

К концу 24-го сезона наравне с интригой в раскрытии преступлений появилась еще одна — в любовном треугольнике с главной героиней. С кем останется Мария и обретет женское счастье: с журналистом Василием, который уже сделал женщине предложение, или с майором Платоновым? Бывший возлюбленный готов побороться за когда-то упущенный шанс быть вместе с главной героиней и доказать, что до сих пор любит ее.

Сериал идет с 2000 года, за это время Анна настолько срослась со своим образом следовательницы, что еще чуть-чуть — и она начнет раскрывать дела в реальном мире.

— Я на Машу всегда откликаюсь. Даже вот кого-то на площадке зовут: «Маша». И я откликаюсь.

Главную героиню не устают критиковать за внешний вид, но, возможно, в последнем сезоне всё изменится | Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 годаГлавную героиню не устают критиковать за внешний вид, но, возможно, в последнем сезоне всё изменится | Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 года

Главную героиню не устают критиковать за внешний вид, но, возможно, в последнем сезоне всё изменится

Источник:

Вселенная сериала «Тайны следствия» стала как родной дом не только для Анны, но и для ее дочери Златы Ильченко. Девушка, которой сейчас уже 24 года, буквально родилась на съемочной площадке и с самого первого дня начала играть дочь главной героини. Такая тесная связь не мешает Злате прогнозировать скорое закрытие сериала.

— Мне нравится сниматься, да, ведь это часть моей жизни. Но это не может продолжаться вечно или еще 10 лет, — сообщила актриса в своих социальных сетях.

Вместе с дочерью в сериале засветилась и собака Анны Ковальчук | Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 годаВместе с дочерью в сериале засветилась и собака Анны Ковальчук | Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 года

Вместе с дочерью в сериале засветилась и собака Анны Ковальчук

Источник:

Часть зрителей согласна со Златой — и уже сами не могут дождаться конца такой длинной истории.

— Если честно, нормально Ковальчук играла только в первом и во втором сезонах, до тех пор пока Луганский не появился. А потом начались все эти розовые сопли, из-за которых смотреть сериал стало скучно, — написала одна из зрительниц.

— Надоели хуже горькой редьки! Остановились в 90-х, с тех пор ничего у них не изменилось. Кто это смотрит? — задаются вопросом в комментариях к сериалу.

Особенно зрителей разочаровал финал 24-го сезона, одни называют его нарочито сказочным, а другие — мерзким.

— Пропустив 2 последних сезона любимого сериала, с удовольствием посмотрела их в 2025-м. Огорчил, однако, нарочито сказочный финал — явная недоработка сценаристов. Ждем большей жизненности и изобретательности в части личной жизни героев в новом сезоне, — делятся ожиданиями в комментариях.

— Мария Сергеевна отвратительна стала и в работе, и в одежде (словно с огорода сбежала), и в прическе, и в общении с людьми. Вздорная, эгоистичная. А финал вообще мерзкий. Испортили всё, что можно, — разочарована зрительница.

Наравне с критикой есть и те, кто хвалит сериал и смотрит его с самого детства.

— Наслаждаюсь каждой серией. Каждый год верю и жду, что будет новый сезон. Швецова обязательно должна получить место Ковина и, конечно, обрести свое женское счастье, —написала зрительница.

Ждете продолжение сериала?

Конечно, «Тайны следствия» — уже классика, это знать надо
Забросил несколько сезонов назад и не намерен возвращаться
Буду смотреть 25-й сезон, но ради галочки и веры, что он последний
Кто до сих пор это смотрит?
ПО ТЕМЕ
Сериал Телевидение Отдых Премьера
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
poschehon
5 марта, 06:20
А как достал сериал"След" по 5 каналу! Сколько лет подряд забивает практически весь эфир
Гость
4 марта, 12:32
Первые три сезона еще ничего.Но чем дальше -тем хуже и хуже.Последние-просто позор.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление