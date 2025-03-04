«Надоел хуже горькой редьки»: начались съемки 25-го сезона «Тайн следствия», но не все зрители этому рады

Фанаты жаждут отправить следователя Швецову на покой, судя по лицу, она уже и сама не рада всему, что происходит Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.

Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 года











Более четырехсот эпизодов зрители наблюдают за тем, как Анна Ковальчук в роли следователя Марии Швецовой распутывает сложные дела и одновременно пытается устроить свою личную жизнь в сериале «Тайны следствия». Российский проект стал самым продолжительным на телевидении, и, поговаривают, в 2025 году он близится к своему логическому завершению.

В своих соцсетях Анна Ковальчук опубликовала видео со съемочной площадки и сообщила: юбилейному сезону — быть.

«25 лет — 25-й юбилейный — начинаем новую главу», — написала Анна.

Источник: annakovalchuk313 / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К концу 24-го сезона наравне с интригой в раскрытии преступлений появилась еще одна — в любовном треугольнике с главной героиней. С кем останется Мария и обретет женское счастье: с журналистом Василием, который уже сделал женщине предложение, или с майором Платоновым? Бывший возлюбленный готов побороться за когда-то упущенный шанс быть вместе с главной героиней и доказать, что до сих пор любит ее.

Сериал идет с 2000 года, за это время Анна настолько срослась со своим образом следовательницы, что еще чуть-чуть — и она начнет раскрывать дела в реальном мире.

— Я на Машу всегда откликаюсь. Даже вот кого-то на площадке зовут: «Маша». И я откликаюсь.

Главную героиню не устают критиковать за внешний вид, но, возможно, в последнем сезоне всё изменится Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.

Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 года











Вселенная сериала «Тайны следствия» стала как родной дом не только для Анны, но и для ее дочери Златы Ильченко. Девушка, которой сейчас уже 24 года, буквально родилась на съемочной площадке и с самого первого дня начала играть дочь главной героини. Такая тесная связь не мешает Злате прогнозировать скорое закрытие сериала.

— Мне нравится сниматься, да, ведь это часть моей жизни. Но это не может продолжаться вечно или еще 10 лет, — сообщила актриса в своих социальных сетях.

Вместе с дочерью в сериале засветилась и собака Анны Ковальчук Источник: кадр из сериала «Тайны следствия» (16+), реж.

Александр Бурцев, студия «Норд-Фильм», с 2000 года











Часть зрителей согласна со Златой — и уже сами не могут дождаться конца такой длинной истории.

— Если честно, нормально Ковальчук играла только в первом и во втором сезонах, до тех пор пока Луганский не появился. А потом начались все эти розовые сопли, из-за которых смотреть сериал стало скучно, — написала одна из зрительниц.

— Надоели хуже горькой редьки! Остановились в 90-х, с тех пор ничего у них не изменилось. Кто это смотрит? — задаются вопросом в комментариях к сериалу.

Особенно зрителей разочаровал финал 24-го сезона, одни называют его нарочито сказочным, а другие — мерзким.

— Пропустив 2 последних сезона любимого сериала, с удовольствием посмотрела их в 2025-м. Огорчил, однако, нарочито сказочный финал — явная недоработка сценаристов. Ждем большей жизненности и изобретательности в части личной жизни героев в новом сезоне, — делятся ожиданиями в комментариях.

— Мария Сергеевна отвратительна стала и в работе, и в одежде (словно с огорода сбежала), и в прическе, и в общении с людьми. Вздорная, эгоистичная. А финал вообще мерзкий. Испортили всё, что можно, — разочарована зрительница.

Наравне с критикой есть и те, кто хвалит сериал и смотрит его с самого детства.

— Наслаждаюсь каждой серией. Каждый год верю и жду, что будет новый сезон. Швецова обязательно должна получить место Ковина и, конечно, обрести свое женское счастье, —написала зрительница.